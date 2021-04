Marktbericht Über 15.300 erwartet DAX-Gewinne dank Apple-Rekord?

Am Frankfurter Aktienmarkt sind zu Handelsbeginn wohl leichte Kursgewinne drin. In den USA haben Technologiekonzerne wie Apple und Facebook sehr gute Quartalszahlen vorgelegt.

Der inoffizielle frühe Handel vor der eigentlichen Börseneröffnung in Frankfurt deutet auf eine tendenziell freundliche Handelseröffnung hin. Denn die DAX-Indikationen verschiedener Banken im Bereich von 15.314 Punkten und damit 0,1 Prozent höher als gestern zu Handelsschluss im elektronischen Xetra-Handel.

"Die US-Techs rocken einmal mehr die Berichtssaison. Die Zahlen von Apple und Facebook sind beeindruckend", kommentierte Thomas Altmann von QC Partners. "Hierzulande kommt von der guten Stimmung relativ wenig an. Das liegt daran, dass in den europäischen Indizes nur ganz wenige Technologieunternehmen vertreten sind."

US-Börsen leicht im MInus

An der Wall Street und der Technologiebörse Nasdaq ging es gestern während des regulären Handels und noch vor der Bekanntgabe der Apple und Facebook-Zahlen leicht nach unten. Der Dow Jones Industrial Average schloss 0,5 Prozent tiefer auf 33.820 Punkten. Der breit gefasste S&P 500 büßte 0,1 Prozent auf 4183 Punkte ein. Der Nasdaq-Composite-Index gab 0,3 Prozent auf 14.051 Punkte nach.

Fed bleibt locker

Die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed sorgte nur kurz für Rückenwind. Die Währungshüter um Fed-Chef Jerome Powell beließen den Leitzins in der Spanne von null bis 0,25 Prozent. Und den Umfang ihrer monatlichen Wertpapierkäufe in Höhe von 120 Milliarden Dollar wollen sie noch so lange beibehalten, bis "substanzielle weitere Fortschritte" auf dem Weg zu Vollbeschäftigung und Preisstabilität erzielt sind.

Der Euro erhielt dadurch einen Schub nach oben und übersprang die Marke von 1,21 US-Dollar. Zeitweise kostete die Gemeinschaftswährung 1,2150 US-Dollar. Das war der höchste Stand seit Ende Februar.

Apple übertrifft sich selbst

Nach dem Ende des regulären Handels meldete sich Apple zu Wort. Der Konzern ist in dieses Jahr mit starken Zahlen gestartet, wie sie früher nur im Weihnachtsgeschäft erreicht werden konnten. Der iPhone-Konzern steigerte den Umsatz im Jahresvergleich um 54 Prozent auf 89,6 Milliarden Dollar. Der Gewinn wurde mit 23,6 Milliarden Dollar mehr als verdoppelt, wie Apple nach US-Börsenschluss mitteilte. Die Apple-Aktie stieg im nachbörslichen Handel um gut zwei Prozent.

Facebook mit rasantem Wachstum

Facebook wächst weiter ungebremst. Im vergangenen Quartal stieg der Umsatz des weltgrößten Online-Netzwerks im Jahresvergleich um 48 Prozent auf knapp 26,2 Milliarden Dollar. Der Gewinn sprang von 4,9 auf 9,5 Milliarden Dollar hoch. Die Zahl der Nutzer, die mindestens ein Mal im Monat zu Facebook kommen, stieg binnen drei Monaten um gut 50 Millionen auf 2,85 Milliarden. Nachbörslich kletterte die Facebook-Aktie um mehr als sechs Prozent.

Ebay enttäuscht mit Ausblick

Der Internet-Händler Ebay erwartet für das laufende Quartal einen Gewinn unter Analystenerwartungen. Für das zweite Vierteljahr geht der US-Konzern von einem Gewinn je Aktie von 91 bis 96 Cent aus, wie er nach Börsenschluss mitteilte. Experten erwarten dagegen 1,02 Dollar. Die Ebay-Aktie fiel nachbörslich zunächst um sechs Prozent.

Gewinnsprung bei Samsung

Der südkoreanische Elektronikriese Samsung hat im ersten Quartal deutlich mehr verdient als ein Jahr zuvor. Der Überschuss kletterte um 46 Prozent auf 7,14 Billionen Won. Das sind umgerechnet 5,3 Milliarden Euro. Grund waren glänzende Geschäfte mit Smartphones.

BASF traut sich mehr zu

Eine gestiegene Nachfrage und höhere Preise haben dem Chemiekonzern BASF einen guten Jahresstart beschert. Für das Gesamtjahr erhöhte der weltgrößte Chemiekonzern seine Ziele deutlich: Vorstandschef Martin Brudermüller erwartet nun einen Umsatzanstieg auf 68 bis 71 Milliarden Euro und ein bereinigtes operatives Ergebnis von 5,0 bis 5,8 Milliarden Euro. Bisher hatte BASF einen Umsatz von 61 bis 64 Milliarden Euro und ein bereinigtes Ergebnis von 4,1 bis 5,0 Milliarden erwartet.

Milliardenverlust bei der Lufthansa

Die anhaltende Krise im Luftverkehr hat die Bilanz der Lufthansa im ersten Quartal erneut tiefrot gefärbt. Von Januar bis März schrieb der Konzern unter dem Strich einen Verlust von einer Milliarde Euro, bei einem Umsatzeinbruch um 60 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal auf 2,56 Milliarden Euro.

Airbus schreibt schwarz

Der Luftfahrt- und Rüstungskonzern Airbus ist trotz des Geschäftseinbruchs in der Pandemie mit schwarzen Zahlen ins Jahr 2021 gestartet. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 362 Millionen Euro nach einem Verlust von 481 Millionen ein Jahr zuvor. In den Daten spiegelten sich die stabile Zahl von Flugzeugauslieferungen, die Sparmaßnahmen und die Beiträge aus dem Rüstungs- und Hubschrauber-Geschäft wider, erklärte Vorstandschef Guillaume Faury.