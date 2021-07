Marktbericht Über 15.800 erwartet Auf den DAX warten die nächsten Hürden

Die Vorzeichen für den Aktienmarkt sind zunächst recht gut. Nach der Rekordjagd in Amerika dürfte sich der DAX zu Handelsbeginn zunächst über der Marke von 15.800 Punkten halten. Doch wichtige Termine folgen.

Der inoffizielle frühe Handel vor der eigentlichen Börseneröffnung in Frankfurt deutet auf eine behauptete Handelseröffnung hin. Die Indikationen verschiedener Banken auf den DAX liegen im Bereich von 15.807 Punkten und damit im Bereich des gestern erreichten neuen Höchststands. "Zuletzt sind die Käufer auf diesem Niveau jedes Mal ausgeblieben. Und ich bezweifle, dass ein Überschreiten des alten Hochs um vier Punkte ausreicht, um als Ausbruch nach oben wahrgenommen zu werden", kommentierte Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners.

An der japanischen Börse dominieren heute die Kursgewinne. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index gewann kurz vor Handelsschluss ein halbes Prozent auf 28.723 Punkte.

Deutlich mehr Exporte in China

Die chinesischen Exporte haben im Juni dank der starken globalen Nachfrage die Erwartungen der Analysten übertroffen. Die Ausfuhren legten um 32,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zu, wie aus Daten der Zollbehörde hervorgeht. Von Reuters befragte Ökonomen hatten einen Anstieg von 23,1 Prozent erwartet. Diese Daten deuten darauf hin, dass die weltweite Wirtschaft derzeit unter Volldampf steht.

Kursgewinne in Amerika

An den US-Börse hat sich gestern die gute Entwicklung der vergangenen Wochen und Monate fortgesetzt. Der Dow Jones Industrial Average schloss 0,4 Prozent höher auf 34.996 Punkten. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,3 Prozent auf 4384 Punkte zu. Der Composite-Index der Technologiebörse Nasdaq rückte 0,2 Prozent auf 14.733 Punkte vor. Alle drei Börsenbarometer erreichten zumindest im Tagesverlauf neue Rekordstände.

Start in die Berichtssaison

Damit haben die Investoren in Amerika kräftig Vorschusslorbeeren verteilt und hohe Erwartungen geschürt. Denn heute beginnt an der Wall Street die Quartalsberichtssaison. Den Anfang machen die beiden Großbanken Goldman Sachs und JP Morgan.

Virgin Galactic will frisches Kapital

Der britische Milliardär Richard Branson und sein Unternehmen Virgin Galactic haben gestern nun auch die Schlagzeilen an der Börse bestimmt. Anleger reagierten negativ auf eine geplante Kapitalerhöhung bei dem Unternehmen. Am Wochenende hatte Branson mit seinem persönlichen Vorstoß ins All nach eigenen Aussagen eine neue Ära kommerzieller Raumfahrt eingeläutet. Vor diesem Hintergrund will das Unternehmen neue Anteilsscheine im Volumen von 500 Millionen Dollar ausgeben. Die Titel von Virgin Galactic brachen nach anfänglichen Gewinnen mehr als 17 Prozent ein.

US-Inflationsdaten erwartet

Nachdem im Mai die Teuerungsrate auf ein 13-Jahreshoch von fünf Prozent gestiegen war, wird im Inflationsbericht für den Juni nur mit einem leichten Rückgang der Inflation gerechnet. Die jetzt erhöhte Inflation geht zwar auch auf den Einbruch vieler Preise während der ersten Corona-Welle vor gut einem Jahr zurück. Allerdings haben sich darüber hinaus die Preise vieler Vorprodukte und Rohstoffe aufgrund von Lieferengpässen und einer von der Wirtschaftserholung getriebenen starken Nachfrage verteuert.

Qiagen enttäuscht

Das Diagnostik- und Biotechunternehmen Qiagen hat nach einem schwächer als gedacht verlaufenen zweiten Quartal die Umsatzprognose für das Gesamtjahr gesenkt. Das Management erwartet nun einen währungsbereinigten Umsatzanstieg von mindestens 12 Prozent. Bisher war der Konzern von einem Plus von 18 bis 20 Prozent ausgegangen.