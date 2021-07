Marktbericht Die Ölpreise steigen Keine großen Sprünge zu erwarten

Nach der Handelspause an den US-Börsen durch den Unabhängigkeitstag fehlt es dem DAX an Vorgaben. Dementsprechend wenig bewegt wird der deutsche Leitindex den Handel beginnen.

Der inoffizielle frühe Handel vor der eigentlichen Börseneröffnung in Frankfurt deutet auf eine kaum veränderte Handelseröffnung hin. Die Indikationen verschiedener Banken auf den DAX liegen im Bereich von 15.669 Punkten und damit minimal höher als gestern zu Handelsschluss im elektronischen Xetra-Handel.

Damit würde sich der seit Ende Mai anhaltende Seitwärtstrend fortsetzen. Seitdem schwankt der DAX ohne klare Richtung im Bereich zwischen 15.400 und 15.800 Punkten.

Die für heute erwartete Zurückhaltung ist nicht verwunderlich: Denn gestern feierten die Amerikaner ihren "Independence Day". Die Wall Street und die Technologiebörse Nasdaq hatten dementsprechend geschlossen. Traditionell sind die Umsätze am deutschen Aktienmarkt ohne Impulse durch den "großen Bruder" in Amerika häufig nur gering.

Kein globaler Aufwärtstrend

In Deutschland erscheinen neue DAX-Rekorde in den nächsten Tagen nicht sonderlich wahrscheinlich zu sein. "Weltweit sind die Divergenzen groß wie lange nicht", kommentierte Thomas Altmann von QC Partners. Während die großen US-Indizes auf Allzeithochs notieren, ist der Hang Seng China Enterprise Index auf ein neues Jahrestief gestürzt. Vom Jahreshoch aus dem Februar beträgt der Absturz mittlerweile 17 Prozent. So stark zunehmende Divergenzen deuteten häufig ein Ende einer Rally-Phase an.

Viele Konjunkturdaten erwartet

Im Fokus dürften im Tagesverlauf zahlreiche Konjunkturdaten stehen, darunter die Auftragseingänge der deutschen Industrie. Analysten sagen für Mai ein Plus von einem Prozent voraus, nach einem Minus von 0,2 Prozent im Vormonat. Wenige Stunden später geben die ZEW-Konjunkturerwartungen Auskunft über die Stimmung der deutschen Börsenprofis. Experten erwarten hier für Juli einen Rückgang auf 75,2 Punkte von 79,8 Zählern. Parallel dazu werden die europäischen Einzelhandelsumsätze veröffentlicht. Sie sind im Mai im Vergleich zum Vormonat voraussichtlich um 4,4 Prozent gestiegen.

An der japanischen Börse geht es heute dennoch leicht nach oben. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index gewinnt kurz vor Handelsschluss 0,3 Prozent auf 28.685 Punkte. Der Euro notiert knapp unter der Marke von 1,19 US-Dollar.

Ölpreise steigen

Nach dem Abbruch der Verhandlungen wichtiger Ölexporteure zur Ausweitung der Fördermengen ab August zeigen sich die Ölpreise in starker Verfassung. Nordsee-Öl der Sorte Brent kostet mehr als 77 Dollar und die US-Sorte WTI liegt bei über 76 Dollar. Das Kartell OPEC und seine Partnerländer hatten laut Insidern der OPEC+ zudem keinen Termin für eine neue Sitzung festgelegt.

BioNTech wirkt weniger gut gegen Delta

Zur Corona-Pandemie gibt es besorgniserregende Nachrichten. Laut israelischen Forschern wirkt der von BioNTech und Pfizer zusammen entwickelte Impfstoff nicht so gut gegen die Delta-Variante wie zunächst angenommen. Das Gesundheitsministerium in Israel erklärt, dass der Impfstoff noch beträchtlich wirksam sei, um schwere Symptome oder Krankenhausaufenthalte nach einer Coronavirus-Infektion zu vermeiden. Das Vakzin sei jedoch bei der Vorbeugung einer Infektion weniger effektiv geworden.

Sartorius will noch rasanter wachsen

Der Labordienstleister und Pharmazulieferer Sartorius wird nach guten Geschäften in den ersten sechs Monaten zuversichtlicher für das Gesamtjahr. So soll der Umsatz 2021 währungsbereinigt statt um etwa 35 Prozent jetzt um rund 45 Prozent steigen, wie das im MDAX gelistete Unternehmen überraschend mitteilte. Auch das bereinigte operative Ergebnis soll höher ausfallen als bisher gedacht.