Marktbericht Richtung 14.900 Neuer DAX-Rekord liegt in der Luft

An der Frankfurter Börse dürfte es zu Handelsbeginn weiter nach oben gehen. Damit deutet sich ein weiterer sehr erfolgreicher Börsentag für die Investoren an.

Im inoffiziellen vorbörslichen Handel berechnen Banken und Broker die Indikationen auf den DAX auf rund 14.886 Punkte und damit ein halbes Prozent höher als gestern zum Schluss im elektronischen Xetra-Handel. Bereits gestern hatte der deutsche Leitindex im Handelsverlauf bei 14.845 Punkten ein neues Rekordhoch erreicht.

"Der Optimismus bleibt hoch. Im Moment wollen einfach alle in Aktien investiert sein", kommentierte Thomas Altmann, von QC Partners. "Die Anlegerinnen und Anleger befassen sich nicht mit der Pandemie. Sie schauen auf das, was nach der Pandemie kommen könnte. Und da erwarten sie nichts anderes als eine schnelle und robuste Erholung hin zu einer florierenden Wirtschaft." Der Euro notiert am Morgen kaum verändert bei 1,1760 US-Dollar.

Ölpreise bewegen sich leicht nach oben

Saudi-Arabien ist nach Informationen von Insidern dazu bereit, die Verlängerung der freiwilligen Kürzung der Ölförderung durch die OPEC+ zu unterstützen. Das Land sehe "die Nachfrage noch nicht als stark genug an und will verhindern, dass die Preise fallen", wie eine Person aus dem Umfeld des Ölkartells der Nachrichtenagentur Reuters sagte. Saudi-Arabien sei daher daran interessiert, die Reduzierung der Fördermenge bis in den Juni hinein zu verlängern. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent steigt auf rund 65 Dollar.

Uneinheitliche Vorgaben

Die japanische Börse glänzt am Dienstag nicht gerade durch erratische Kursschwankungen. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notiert kurz vor Handelsschluss fast unverändert bei 29.359 Punkten.

An den US-Aktienmärkten herrschte zu Wochenbeginn keine klare Richtung vor. Der Dow Jones Industrial Average gewann am Montag 0,3 Prozent auf 33.171 Punkte. Der deutlich breiter gefasste S&P 500 büßte 0,1 Prozent auf 3971 Punkte ein. An der Technologiebörse Nasdaq verlor der Composite-Index 0,6 Prozent auf 13.059 Punkte.

Der Handel wurde durch Spekulationen über einen Zahlungsausfall beim US-Hedgefonds Archegos Capital gebremst. Durch die Probleme des Finanzvehikels drohen der Schweizer Credit Suisse und der japanischen Investmentbank Nomura Milliardenverluste. Die Aktien der Credit Suisse stürzten in Zürich um 14 Prozent ab, die Nomura-Anteile waren am Montag in Tokio um 16 Prozent eingebrochen.

Laut der Nachrichtenagentur Bloomberg musste Archegos am Freitag wegen Nachschussforderungen Aktien im Wert von mehr als 20 Milliarden US-Dollar verkaufen. Das "Wall Street Journal" berichtete sogar von Verkäufen im Wert von 30 Milliarden Dollar.

Bankaktien leiden

Die Anteilsscheine von Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase, Goldman Sachs sowie Wells Fargo büßten bis zu 3,3 Prozent ein. "Dieser Vorfall erinnerte die Märkte an die dunkle Seite der Hebelwirkung und führte wahrscheinlich dazu, dass einige Marktteilnehmer ihre Risikolage in der Nähe von Rekordhochs reduzierten, um ernsthafte Verluste zu vermeiden, falls der Verkauf sich ausweitet", sagte Marios Hadjikyriacos, Investmentanalyst beim Online-Broker XM.

Großauftrag für Boeing

Stärkster Wert im Dow Jones war die Boeing-Aktie. Der Flugzeugbauer hat nach der Wiederzulassung seines Unglücksjets 737 Max einen weiteren Großauftrag erhalten. Die US-Airline Southwest bestellte 100 Mittelstreckenjets dieser Baureihe und sicherte sich Kaufoptionen für 155 Maschinen.

BMW holt Lithium aus Argentinien

BMW bezieht das Lithium für seine Batteriezellen künftig nicht mehr nur aus Australien, sondern ab 2022 auch aus Argentinien. Mit dem US-Unternehmen Livent habe der Autokonzern einen mehrjährigen Vertrag über 285 Millionen Euro geschlossen. Damit "machen wir uns technologisch, geografisch und geopolitisch unabhängiger von einzelnen Lieferanten", sagte Einkaufsvorstand Andreas Wendt. Zudem schone Livent mit seinem Abbauverfahren das lokale Ökosystem.