Marktbericht Wieder über 14.500 erwartet Leichter Rückenwind für den DAX

Der Frankfurter Aktienmarkt dürfte sich zu Handelsbeginn leicht nach oben bewegen. Die neuen Rekorde an der Wall Street bringen etwas Unterstützung.

Banken und Broker berechnen den DAX im frühen außerbörslichen Handel im Bereich von 14.500 Punkten und damit 0,3 Prozent höher als gestern. Im Mittelpunkt steht am Vormittag unter anderem der ZEW-Index zu den Konjunkturerwartungen der Investoren in Deutschland. In den USA blicken die Marktteilnehmer auf die Einzelhandelsumsätze und die Industrieproduktion im Februar.

Neue Rekorde in Amerika

Rückenwind bringen die guten Vorgaben aus den USA. Der wohl bekannteste Aktienindex der Welt, der Dow Jones Industrial Average, gewann gestern mit seinen 30 Werten ein halbes Prozent auf 32.953 Punkte. Der deutlich umfassendere S&P 500 legte 0,6 Prozent auf 3968 Zähler zu. Der Composite-Index der Technologiebörse Nasdaq rückte 1,1 Prozent auf 13.459 Punkte vor. Dabei stiegen der Dow Jones und der S&P 500 auf neue Rekordstände.

Marktbeobachter verwiesen auf Wachstumshoffnungen durch das fast zwei Billionen Dollar schwere Konjunkturpaket der Regierung von US-Präsident Joe Biden. Zudem kletterten die langfristigen Zinsen um Rentenmarkt nicht mehr weiter in die Höhe. Zum Wochenauftakt sanken die Renditen der richtungweisenden zehnjährigen Anleihen leicht auf 1,61 Prozent, hielten sich damit aber weiterhin in der Nähe ihres am Freitag erreichten langjährigen Hochs von 1,64 Prozent.

Kursgewinne für Fluggesellschaften

Die verbesserten Konjunkturaussichten und die Impfkampagne ließen Anleger vor allem zu Aktien von US-Fluggesellschaften greifen. Die nachlassende Corona-Pandemie treibe die Buchungen für den Frühling und Sommer an, teilten Branchenvertreter mit. "Ich glaube, dass wir uns dem Ende der virtuellen Welt nähern", sagte der Chef der US-Fluggesellschaft United Airlines, Scott Kirby. United-Aktien schossen um gut acht Prozent nach oben.

Zinsentscheid im Blick

Am Mittwoch 19.00 Uhr werden die internationalen Investoren dann nach Washington blicken. Um 19.00 Uhr deutscher Zeit werden die Währungshüter ihre Zinsentscheidung verkünden. Änderungen beim Leitzins werden nicht erwartet. Vielmehr werden sich die Anleger insbesondere für Aussagen zum Anstieg der Langfristzinsen interessieren und ob die Notenbank Pläne verfolgt, um diese einzudämmen.

Der Euro hält sich im Vorfeld relativ stabil bei rund 1,1930 US-Dollar. In Tokio gewann der 225 Aktien umfassende Nikkei-Index ein halbes Prozent auf 29.921 Punkte.

Volkswagen ist optimistisch

Der Volkswagen-Konzern will im laufenden Jahr durchstarten. "Das gute Abschneiden im Krisenjahr 2020 gibt uns dafür zusätzlichen Rückenwind", erklärte Konzernchef Herbert Diess am Dienstag bei der Präsentation der Bilanz für das abgelaufene Jahr. Die Strategie gleicher Plattformen und Bauteile, die der Konzern zunächst bei Autos mit Verbrennungsmotoren und dann für Elektroautos eingesetzt hat, soll nun auf Software und Batterietechnologie ausweitet werden. Dadurch sollen die Kosten weiter sinken. Den Ausblick für das laufende Jahr bekräftigte das Management. Demnach peilt Volkswagen eine operative Rendite am oberen Ende der prognostizierten Spanne zwischen fünf und 6,5 Prozent an.

RWE mit besserem Ergebnis

Der Energiekonzern RWE hat im vergangenen Jahr operativ deutlich besser abgeschnitten. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen kletterte insbesondere dank eines starken Stromhandels auf 3,2 Milliarden Euro nach zuvor 3,0 Milliarden Euro. Die Aktionäre sollen eine Dividende von 85 Cent je Papier erhalten, nach zuvor 80 Cent.

Software AG hält Dividende stabil

Trotz eines deutlichen Gewinnrückgangs im vergangenen Jahr schlägt die Software AG eine stabile Dividendenzahlung vor. Mit 0,76 Euro je Aktie soll die Ausschüttung für 2020 genauso hoch sein wie im Jahr davor, teilte das MDAX-Unternehmen mit. Vergangenes Jahr war der Nettogewinn um 38 Prozent auf 95,7 Millionen Euro abgesackt. Das Management betrachtet dies nur als vorübergehenden Effekt wegen der Umstellung des Geschäftsmodells auf Erlöse mit Abonnements.