marktbericht Börsenindex an wichtiger Marke Öffnet der DAX die Tür in Richtung Rekordhoch? Stand: 07.05.2024 07:39 Uhr

Die Aussicht auf Zinssenkungen in den USA stützt weiter die Aktienmärkte. Der DAX dürfte seinen Erholungskurs fortsetzen. Kann er die Tür in Richtung Allzeithoch erneut aufstoßen?

Dank guter Vorgaben von den Überseebörsen dürfte der DAX seinen Erholungskurs heute fortsetzen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex aktuell 0,3 Prozent höher bei 18.227 Punkten. Er würde damit an seine Kursgewinne vom Wochenstart anknüpfen: Gestern hatte der DAX 1,0 Prozent auf 18.175 Zähler zugelegt.

Dem DAX steht nun eine grundlegende Richtungsentscheidung bevor: Schafft er es, die jüngsten Zwischenhochs von 18.226 und 18.236 Punkten zu überwinden, so würde dies der laufenden Aufwärtsbewegung am deutschen Aktienmarkt zusätzlichen Schwung verleihen. Bei 18.567 lockt das Rekordhoch von Anfang April - es ist nur noch knapp zwei Prozent entfernt.

Unerwartet schwache US-Arbeitsmarktdaten hatten zuletzt Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen geweckt. Anleger setzen darauf, dass die US-Notenbank Fed in der zweiten Jahreshälfte 2024 mit der Senkung der Leitzinsen beginnen wird. Sie hoffen auf eine "sanfte Landung" der US-Wirtschaft, bei der sich Wachstum und Inflation gleichzeitig abkühlen.

Der Fed-Vorsitzende Jerome Powell bekräftigte, dass der nächste Zinsschritt nach unten gehen werde. "Powell sagte, er sei zuversichtlich, dass die Politik restriktiv sei und dass die Fed mit Zinssenkungen warten werde, bis die Inflation stagniere, was bedeute, dass die Hürde für eine Zinserhöhung hoch ist", sagte David Mericle von Goldman Sachs.

Die wieder angeheizten Wetten auf eine Zinswende in den USA in diesem Jahr hatten zu Wochenbeginn auch die Kurse an der Wall Street angeheizt. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss gestern 0,5 Prozent fester bei 38.852 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 zog ein Prozent an auf 5.180 Zähler, und der Index der Tech-Börse Nasdaq gewann 1,2 Prozent auf 16.349 Stellen.

Auch in Japan greifen die Anleger am Morgen bei Aktien zu. In Tokio liegt der 225 Werte umfassende Nikkei-Index im späten Handel um 1,5 Prozent höher bei 38.796 Punkten. Die Börse in Shanghai tendiert seitwärts.

Im asiatischen Devisenhandel zeigt sich der Euro kaum bewegt, aktuell liegt die europäische Gemeinschaftswährung bei 1,0766 Dollar. Gold kostet am Morgen 2.322 Dollar je Feinunze und damit 0,2 Prozent weniger. Zu Wochenbeginn hatte das gelbe Edelmetall noch von den wiederbelebten Zinssenkungserwartungen profitiert und starke Kursgewinne verzeichnet.

Im DAX läuft die Berichtssaison weiter auf Hochtouren, gleich mehrere Unternehmen öffnen heute ihre Bücher - darunter auch Zalando. Das Geschäft von Europas größtem Online-Modehändler beginnt, sich zu stabilisieren. Das über die Plattform gehandelte Brutto-Warenvolumen (GMV) zog im ersten Quartal um 1,3 Prozent auf 3,3 Milliarden Euro an.

Der Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers hat seine Ergebnisse im zweiten Geschäftsquartal verbessert. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) stieg um acht Prozent auf 822 Millionen Euro. Nach Steuern verdiente der DAX-Konzern 431 Millionen Euro nach 108 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum.

Der Dialysespezialist Fresenius Medical Care hat zum Jahresauftakt von höheren Verkaufspreisen und weiteren Einsparungen profitiert. Das bereinigte operative Ergebnis legte im ersten Quartal zu konstanten Wechselkursen um 23 Prozent auf 416 Millionen Euro zu. Unter dem Strich sank der Konzerngewinn jedoch um 18 Prozent auf 71 Millionen Euro.

Der Logistikkonzern DHL Group ist mit einem Ergebnisrücksetzer ins Jahr gestartet. Eine deutliche Belebung der Weltkonjunktur sei im ersten Quartal wie erwartet ausgeblieben, teilte das Unternehmen mit. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) sank um fast ein Fünftel auf gut 1,3 Milliarden Euro. Unterm Strich ging der Gewinn ähnlich stark auf 743 Millionen Euro zurück.

Boeing-Mitarbeiter haben Prüfberichte zum Langstrecken-Jet 787 "Dreamliner" gefälscht und dem Flugzeugbauer eine weitere Untersuchung der US-Luftfahrtbehörde FAA eingebracht. Kontrollen der Verbindung zwischen Rumpf und Tragflächen seien zum Teil ausgelassen und trotzdem als durchgeführt eingetragen worden, teilte Boeing mit.