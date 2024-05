marktbericht Steigende Kurse erwartet Kampf um 18.000 Punkte im DAX Stand: 06.05.2024 07:35 Uhr

Der DAX steht vor einem positiven Start in die neue Woche. Die Bullen dürften die runde Marke von 18.000 Punkten nicht kampflos aufgeben, doch die Türöffner in Richtung Rekordhoch liegen noch ein gutes Stück darüber.

Der DAX dürfte mit einem Aufschlag in die neue Börsenwoche starten, das legen vorbörsliche Indikationen nahe. So taxiert der Broker IG den deutschen Leitindex zur Stunde 0,2 Prozent im Plus bei 18.041 Punkten. Die Berichtssaison am deutschen Aktienmarkt läuft in dieser Woche weiter auf Hochtouren, zu Wochenbeginn stehen jedoch traditionell zunächst nur wenige Unternehmen auf der Agenda.

Helaba-Ökonomin Claudia Windt blickt nicht sonderlich optimistisch auf die kommenden Tage: "In der Berichtswoche dürften sich die Anleger weiterhin bedeckt halten, zumal keine wichtigen Inflationsnachrichten anstehen."

Geht es nach den Charttechnikern der britischen Bank HSBC, steuert der DAX "aktuell auf eine kurzfristige Entscheidungssituation zu, sodass das Investmentmotto derzeit 'Make or Break' lautet". Der Spielraum nach unten sei bis 17.800 Punkte limitiert. Ein Spurt über die jüngsten Zwischenhochs von 18.226 und 18.236 Punkten würde dagegen die zuletzt träge Kursentwicklung vergessen machen.

Rückenwind für den DAX kommt von der Wall Street, dort hatten die Anleger am Freitag bei Aktien zugegriffen. Überraschend schwache US-Arbeitsmarktdaten hatten die Hoffnungen auf sinkende Zinsen an den Börsen wiederbelebt.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 1,2 Prozent höher auf 38.675 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte - zusätzlich beflügelt von starken Apple-Zahlen - um 2,0 Prozent auf 16.156 Zähler vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 1,3 Prozent auf 5.127 Stellen zu.

Die Vorgaben von den asiatischen Börsen sind ebenfalls positiv: Nach den Feiertagen in der vergangenen Woche sind die Märkte auf dem chinesischen Festland mit Schwung in die neue Woche gestartet. Der Aufschwung wurde von der Sitzung des Politbüros des Landes angetrieben, bei der die politischen Entscheidungsträger ankündigten, die Wirtschaft durch eine umsichtige Geldpolitik und eine proaktive Fiskalpolitik stärker zu unterstützen. Der Leitindex der Börse in Shanghai liegt derzeit 1,1 Prozent höher. In Japan bleiben die Börsen wegen eines Feiertags geschlossen.

Im asiatischen Devisenhandel zieht der Euro leicht an auf 1,0765 Dollar. Außer den EU-Erzeugerpreisen stehen heute keine potenziell kursbewegenden Konjunkturdaten auf der Agenda. Die zweite Veröffentlichung der Einkaufsmanagerindizes bietet nur wenig Überraschungspotenzial.

Der Goldpreis zieht am Morgen deutlich an. Aktuell notiert die Feinunze Gold bei knapp 2.310 Dollar und damit 0,7 Prozent höher, nachdem das gelbe Edelmetall in der Vorwoche zeitweise unter die 2.300-Dollar-Marke gefallen war.

Im DAX macht Siemens auf sich aufmerksam. Der Konzern warnt angesichts des Fachkräftemangels vor einer Arbeitszeitverkürzung und der Vier-Tage-Woche. "Eine Diskussion über kürzere Arbeitszeiten können wir uns volkswirtschaftlich ganz klar nicht leisten", sagte Judith Wiese, im Siemens-Vorstand für Personal zuständig, der "Süddeutschen Zeitung".

Die Turbulenzen beim Online-Broker FlatexDegiro reißen nicht ab. Großaktionär Bernd Förtsch will sich auf der am 4. Juni stattfindenden Hauptversammlung in den Aufsichtsrat wählen lassen. Er würde so Herbert Seuling ersetzen, der am Freitag sein Ausscheiden aus dem Gremium aus persönlichen Gründen bekannt gegeben hat.

Der legendäre US-Investor Warren Buffett findet keine attraktiven Anlageobjekte und lässt die Reserven seiner Holding auf Rekordwerte steigen. Zum Ende des vergangenen Quartals hatte Berkshire Hathaway rund 189 Milliarden Dollar an Bargeld und in kurzfristig angelegten Staatsanleihen zur Verfügung. Buffett geht von einem Anstieg im laufenden Vierteljahr über die Marke von 200 Milliarden Dollar aus.