Marktbericht Nach gestrigen Verlusten Hoffen auf Wiedergutmachung

Nach dem gestrigen Kursrückgang deuten die Vorzeichen heute auf eine leichte Erholung hin. Der DAX könnte zu Handelsbeginn wieder auf über 15.500 Punkte steigen.

Der inoffizielle frühe Handel vor der eigentlichen Börseneröffnung in Frankfurt deutet auf eine freundliche Handelseröffnung hin. Die Indikationen verschiedener Banken auf den DAX liegen im Bereich von 15.520 Punkten und damit 0,4 Prozent höher als gestern zu Handelsschluss im elektronischen Xetra-Handel.

"Das Zinsthema hat sich etwas abgenutzt. Die Erwartung steigender Zinsen löst an den Börsen keine Panikwellen mehr aus", kommentierte Thomas Altmann von QC Partners.

Keine klare Richtung im Amerika

In den USA ist die jüngste Kurserholung an den Aktienmärkten zum Erliegen gekommen. Die Aussicht auf eine vorerst unverändert lockere US-Geldpolitik verhinderte gestern aber größere Kursverluste.

Der Dow Jones Industrial Average ging 0,2 Prozent tiefer auf 33.874 Punkten aus dem Handel. Der breit gefasste S&P 500 büßte 0,1 Prozent auf 4241 Zähler ein. Der Nasdaq-Composite-Index rückte dagegen 0,1 Prozent auf 14.271 Punkte vor und erreichte damit erneut einen Rekord.

Tech-Aktien als Profiteure

"Bemerkenswert ist, dass die Notenbanken hinreichend gelassen bleiben bezüglich der Inflationsperspektiven", sagte der Chef-Volkswirt der Dekabank, Ulrich Kater. "Die Sorgen vor in absehbarer Zeit steigenden Zinsen flauen wieder ab", sagte Analyst Jochen Stanzl vom Online-Broker CMC Markets mit Blick auf die Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell bei einer Anhörung vor dem Kongress am Dienstag. "Profiteur dieser Entwicklung sind einmal mehr die Technologieaktien."

Steigende Zinsen machen Aktien im Vergleich zu Anleihen weniger attraktiv. Insbesondere Technologieaktien gelten als anfällig für steigenden langfristige Zinsen, da die erwarteten hohen Gewinnsteigerungen in der ferneren Zukunft damit stärker entwertet würden.

Ernüchternde Konjunkturdaten

Zur Gelassenheit der Notenbank passte, dass die an diesem Mittwoch veröffentlichten US-Konjunkturdaten eher ernüchternd ausfielen. So konnten die Einkaufsmanagerindizes des Marktforschungsunternehmens Markit der Börse keine Impulse verleihen. Für den Bereich Dienstleistungen war der Indexwert überraschend stark gesunken. Zudem fielen die Verkäufe neuer Häuser erneut stark.

Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen betrug gestern zu Handelsschluss am Aktien wenig verändert 1,49 Prozent und lag damit weiter deutlich niedriger als beim Jahreshoch von knapp 1,78 Prozent.

Pandemie bleibt ein Thema

Der Anteil der ansteckenderen Delta-Variante an den Infektionen in Deutschland hat sich nach Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) innerhalb einer Woche verdoppelt. Aus der Analyse von Sequenzierungen von PCR-Tests ergebe sich nun eine Quote von 15 Prozent, heißt es in einem Bericht. Es sei damit zu rechnen, dass sich die Mutation gegenüber anderen Varianten durchsetzen werde.

Auch die europäische Seuchenbehörde ECDC geht davon aus, dass die zuerst in Indien nachgewiesene Mutation bis Ende August 90 Prozent aller Neuinfektionen in der EU ausmachen wird. Die Mutante gilt als deutlich ansteckender. Manch einer Experte warnt, dass die derzeitigen starken Lockerungen die Ausbreitung der Delta-Variante erleichtern könnten.

Warten auf den ifo-Index

Ansonsten warten die Anleger auf den ifo-Geschäftsklima-Index, der die Stimmung in den deutschen Chefetagen widerspiegelt. Experten erwarten für Juni einen Anstieg auf 100,6 Punkte, den höchsten Stand seit mehr als zwei Jahren. Der Euro schwankt im Vorfeld im Bereich von 1,1925 US-Dollar.

Die japanische Börse entwickelt sich unauffällig. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt knapp eine Stunde vor Handelsschluss kaum verändert bei 28.852 Punkten.