Marktbericht Richtung 14.600 Der neue Lockdown bremst den DAX

Am Frankfurter Aktienmarkt dürfte es zu Handelsbeginn leicht nach unten gehen. Damit hinkt der DAX seinen Pendants in den USA hinterher.

Laut den Berechnungen von Banken und Brokern liegen die Indikationen auf den DAX im vorbörslichen Handel bei rund 14.602 Punkten und damit 0,4 Prozent niedriger als gestern. "Angesichts der hohen Kurse und hohen Bewertungen gibt es immer weniger Käufer, die jetzt noch einsteigen. Gleichzeitig haben die, die schon im Markt sind, Angst, zu früh zu verkaufen", kommentierte Thomas Altmann von QC Partners.

Der Lockdown bremst

Nicht gerade förderlich dürften sich auch die neuesten Beschlüsse von Bund und Ländern zur Bekämpfung der Pandemie auswirken. Angesichts weiter steigender Infektionszahlen wird es über Ostern den schärfsten Lockdown seit Beginn der Pandemie geben. Von Gründonnerstag bis Ostermontag soll das öffentliche, wirtschaftliche und private Leben weitgehend heruntergefahren werden, um die dritte Welle der Pandemie zu durchbrechen. Der Lockdown wird insgesamt bis zum 18. April verlängert. Der Euro tendiert etwas schwächer bei rund 1,1920 US-Dollar.

US-Börsen im Plus

An den Vorgaben von der Wall Street und der Technologiebörse Nasdaq liegt es nicht, dass der deutsche Aktienmarkt am frühen Morgen nicht zulegt. Zu Wochenbeginn kletterte der Dow Jones Industrial Average um 0,3 Prozent auf 32.731 Punkte. Der breiter gefasste Index S&P 500 legte 0,7 Prozent auf 3940 Zähler zu. Der Nasdaq-Composite-Index rückte 1,2 Prozent auf 13.377 Punkte vor.

Apple und Microsoft legten je rund 2,5 Prozent zu, Amazon und Facebook jeweils mehr als ein Prozent. Die Entspannung bei den Anleiherenditen gebe den Technologiewerten Auftrieb, sagte Thomas Hayes, Manager beim Vermögensverwalter Great Hill. Dieser Trend werde voraussichtlich die kommenden Monate anhalten. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen sank auf 1,68 Prozent. Damit wurde die Aufwärtsbewegung bei den langfristigen Renditen zumindest etwas unterbrochen. Seit dem Tief von rund 0,5 Prozent im vergangenen Sommer ist die jährliche Verzinsung um mehr als einen Prozentpunkt nach oben geklettert. Anleihen haben dadurch im Vergleich zu Aktien für einige Anleger an Attraktivität gewonnen. Diese Entwicklung hatte insbesondere Technologieaktien in den vergangenen Wochen zeitweise heftig belastet.

Microsoft auf Einkaufstour

Microsoft will laut Insidern durch einen Zukauf sein Angebot im Computerspielgeschäft ausbauen. Der Konzern sei in Gesprächen, die private US-Firma Discord für über zehn Milliarden US-Dollar zu kaufen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg in der Nacht zu Dienstag. Discord startete 2015 und ist ein Onlinedienst für Sprach-, Video- und Textkommunikation, der sich anfangs vor allem an Computerspieler richtete. Laut eigenen Angaben hat Discord mit Sitz in San Francisco über 100 Millionen aktive Nutzer im Monat.

Nordex will Ergebnis deutlich verbessern

Der Windkraftanlagenbauer Nordex sieht sich dank voller Auftragsbücher auf Wachstumskurs. Das im MDAX gelistete Unternehmen peilt für das laufende Jahr einen Umsatz von 4,7 bis 5,2 nach 4,65 Milliarden Euro im Vorjahr an. Nordex will seine operative Umsatzrendite von 2,0 auf 4,0 bis 5,5 Prozent in die Höhe schrauben.

Nemetschek möchte weiter zulegen

Der Bausoftwareanbieter Nemetschek strebt für 2021 eine währungsbereinigte Umsatzverbesserung im mindestens hohen einstelligen Prozentbereich an. Beim operativen Ergebnis rechnet das MDAX-Mitglied mit einer Marge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von 27 bis 29 Prozent nach 28,9 Prozent im Vorjahr.

Gewinnsprung bei Hornbach

Der Baumarktkonzern Hornbach Holding hat im vergangenen Geschäftsjahr sein operatives Ergebnis nach vorläufigen Berechnungen um mehr als 40 Prozent auf rund 325 Millionen Euro in die Höhe geschraubt. Der Rückzug in die eigenen vier Wände, das verstärkte mobile Arbeiten von daheim und ein verändertes Verbraucherverhalten hätten die Nachfrage nach Bau- und Heimwerkersortimenten kräftig angekurbelt, hieß es. Der Konzernumsatz stieg dadurch um mehr als 15 Prozent auf knapp 5,46 Milliarden Euro.