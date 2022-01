Marktbericht Tag der Zinswende in den USA Hoffnung auf weitere Erholung Stand: 26.01.2022 07:28 Uhr

Mit leichten Kursgewinnen wird der DAX zum Handelsstart erwartet. Die Nerven der Anleger sind angespannt, denn am Abend dürfte die US-Notenbank eine geldpolitische Wende einleiten.

Mit 15.200 wird das deutsche Börsenbarometer voraussichtlich in den Handel zur Wochenmitte starten. Darauf deuten vorbörsliche Indikationen hin. Das wäre ein Plus von rund einem halben Prozent gegenüber dem XETRA-Schlussstand von gestern.

Wall Street auf Achterbahn-Fahrt Hohe Nervosität hat am Abend den Handel an der Wall Street geprägt. Die Sorgen der Anleger vor raschen Zinserhöhungen der US-Notenbank und die Ukraine-Krise belasteten die Börsen. Der Standardwerteindex Dow Jones schloss mit einem Abschlag von 0,2 Prozent bei 34.297 Punkten. Allerdings konnte er sich von seinem Tagestief von 33.545 Zählern deutlich lösen. Der breit gefasste S&P 500 verlor 1,2 Prozent auf 4356 Punkte, der technologielastige Nasdaq büßte gar 2,3 Prozent auf 13.539 Punkte ein. "Unsicherheit steht hinter allem", so Robert Pavlik, Portfolio Manager bei Dakota Wealth. Aktienhändler Keith Temperton vom Brokerhaus Forte Securities sagte, die meisten Marktteilnehmer hätten noch nie einen Zinserhöhungszyklus miterlebt. "Alles, was sie kennen, ist eine Fed, die Geld in die Märkte pumpt. Daher ist das jetzt ein Schock."

Anspannung vor dem Fed-Auftritt Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) stimmt die Finanzmärkte heute Abend deutscher Zeit voraussichtlich auf eine baldige Zinswende ein. Zum Abschluss der zweitägigen geldpolitischen Sitzung wird sie den Schlüsselsatz sehr wahrscheinlich zwar noch in der Spanne von null bis 0,25 Prozent belassen. Fed-Chef Jerome Powell hat jedoch angesichts der rasant steigenden Preise signalisiert, dass die lockere Linie bald ausgedient hat. Mehrere Fed-Führungsmitglieder haben den März als Zeitpunkt für eine Zinserhöhung ins Spiel gebracht. An den Märkten wird mit bis zu drei weiteren Anhebungen im laufenden Jahr gerechnet. Auch an den asiatischen Börsen sackten die Kurse überwiegend weiter ab. Der japanische Nikkei-Index verlor bis zum Handelsschluss 0,4 Prozent auf 27.011 Punkte. Zwischenzeitlich war er um ein Prozent auf den tiefsten Stand seit Dezember 2020 gefallen. Die Börse in Shanghai lag 0,6 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,5 Prozent.

Euro pendelt bei 1,13 Am Devisenmarkt steigt die Spannung vor der Entscheidung der US-Notenbank am Abend ebenfalls. Der Euro pendelt in seiner Spanne der vergangenen Wochen bei rund 1,13 Dollar. Derzeit notiert die Gemeinschaftswährung bei 1,1305 Dollar. Die Ölpreise verharren weiter auf hohem Niveau, am Morgen kostet ein Barrel der Nordseesorte Brent 87,08 Dollar. Auch der Goldpreis hält sich weiter stabil, die Feinunze kostet 1848 Dollar.

Microsoft verdient Milliarden Der US-Software-Gigant Microsoft hat am Abend ein gewinnträchtiges Quartal bilanziert. Der Software-Riese steigerte den Umsatz im Jahresvergleich um ein Fünftel auf 51,7 Milliarden Dollar. Analysten hatten eher mit rund 50,9 Milliarden Dollar gerechnet. Unterm Strich verdiente Microsoft in den Ende Dezember abgeschlossenen zweiten Geschäftsquartal knapp 18,8 Milliarden Dollar - ein Plus von 21 Prozent. Das Cloud-Geschäft war abermals ein Wachstumstreiber. Die Microsoft-Aktie gab im nachbörslichen US-Handel dennoch zeitweise um gut vier Prozent nach.

Gute Aussichten bei TI Der Chip-Konzern Texas Instruments (TI) hat im abgelaufenen Quartal den Umsatz dank einer starken Nachfrage von Industrie und Autobauern um 19 Prozent auf 4,83 Milliarden Dollar gesteigert. Der Gewinn sprang unter dem Strich um 27 Prozent auf 2,14 Milliarden Dollar nach oben. Auch hier wurden die Markterwartungen übertroffen. Anleger und Analysten zeigten sich auch vom Ausblick des Unternehmens angetan.

Wacker verdient prächtig Von den deutschen Konzernen aus den Leitindizes hat am Morgen Wacker Chemie aus dem MDAX seine aktuellen Geschäftszahlen vorgelegt. Der Konzernumsatz lag im vergangenen Jahr mit 6,2 Milliarden Euro rund ein Drittel über Vorjahr. Unter dem Strich verdiente Wacker 2021 rund 780 Millionen Euro, nach 202 Millionen Euro im Vorjahr.