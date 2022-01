Marktbericht 16.000 Punkte zum Start möglich Börsen wieder im Vorwärtsgang Stand: 12.01.2022 07:35 Uhr

Der DAX behält am Morgen den gestrigen Schwung bei. Die Aktienmärkte erholen sich weiter, nachdem der US-Notenbankchef sich positiv zur US-Wirtschaft geäußert hat. Die runde Tausendermarke wird zurückerobert.

Im vorbörslichen Handel wird der deutsche Leitindex bei 16.040 Punkten zum Start taxiert, das entspricht einem Plus von rund 100 Punkten oder 0,6 Prozent gegenüber dem gestrigen XETRA-Schluss.

Tech-Werte mit viel Schwung An der Wall Street kletterten die Kurse am Abend wieder deutlich. Vor allem Technologiewerte legten zu. Der Nasdaq 100-Index gewann nun 1,47 Prozent auf 15 844 Punkte. Der Leitindex Dow Jones Industrial legte um 0,51 Prozent auf 36 252,02 Punkte zu. Der marktbreite S&P 500 verbuchte ein Plus von 0,92 Prozent auf 4713 Punkte.

US-Notenbankchef betont Stärke der US-Wirtschaft Äußerungen des Chef der US-Notenbank Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, sorgten für neuen Optimismus auf dem Parkett. Angesichts der guten Wirtschaftsentwicklung in den USA und der hohen Inflationsrate signalisierte Powell für die Zeit ab März eine Erhöhung des Leitzinses. Die Federal Reserve (Fed) werde ihre milliardenschweren Anleihekäufe im März abschließen und danach "den Leitzins im Lauf des Jahres erhöhen", so Powell bei einer Anhörung im US-Senat. Powell betonte, der Arbeitsmarkt habe sich weitgehend von der Corona-Krise erholt. Zugleich ließ er keine Zweifel aufkommen, alle Instrumente zur Verringerung der Inflation zu nutzen. "Auch wenn die Worte den Boden für eine zeitnahe erste Zinserhöhung bereiten, sollten Anleger den damit eingeleiteten geldpolitischen Kurswechsel gleichermaßen als Zeichen der Stärke und Zuversicht in das zukünftige Wirtschaftswachstum interpretieren", kommentierte Analyst Konstantin Oldenburger vom Online-Broker CMC Markets. Die Fed wird heute Abend deutscher Zeit noch ihren Konjunkturausblick, das Beige Book, vorlegen.

Asienbörsen überwiegend stärker Die asiatische Börsen reagierten am Morgen positiv auf die Äußerungen von Powell. Der japanische Nikkei-Index beendete den Handel 1,9 Prozent höher bei 28.746 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 1,4 Prozent und lag bei 2015 Punkten. "Der japanische Markt stieg, weil Anleger, die im Vorfeld von Powells Äußerungen Leerverkäufe getätigt hatten, diese wieder aufkauften", sagte Takatoshi Itoshima, Stratege bei Pictet Asset Management. Die Börse in Shanghai lag 0,4 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gab allerdings 0,4 Prozent ab.

Euro legt zum Dollar zu Am Devisenmarkt tastet sich der Euro gegenüber dem Dollar weiter vor. Am Morgen notiert die Gemeinschaftswährung bei 1,1373 Dollar und scheint damit aus ihrer wochenlangen Seitwärtsbewegung nach oben auszubrechen. Die Ölpreise steigen weiter leicht. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostet am Morgen 83,50 Dollar. Die Feinunze Gold notiert wenig verändert bei 1820 Dollar.

Autobauer legen Absatzzahlen vor Im DAX könnten die Aktien der deutschen Autokonzerne im Tagesverlauf im Fokus stehen. VW, Daimler und BMW werden Zahlen zum Fahrzeugabsatz 2021 vorlegen. VW hatte bereits am Montag einen herben Rückgang bei den Auslieferungen in China gemeldet.

Facebook mit Rückschlag vor Gericht Die Wettbewerbsklage, mit der die US-Regierung Facebook zerschlagen will, ist im zweiten Anlauf von einem Gericht in Washington angenommen worden. Die erste Version hatte Richter James Boasberg im vergangenen Sommer mit Verweis auf eine unzureichende Argumentation abgewiesen. Bei der nun nachgebesserten Klage sieht er den Vorwurf unfairen Wettbewerbs nun besser begründet, wie aus Gerichtsdokumenten von Dienstag hervorging. Die FTC (Federal Trade Commission) wirft Facebook unter anderem eine Monopolstellung im Markt für Online-Netzwerke vor.

Verkaufsrekord für Tesla in China Der US-Elektroautobauer hat zum Jahresschluss in China einen Verkaufsrekord aufgestellt. Im Dezember verkaufte Tesla 70.847 in China hergestellte Fahrzeuge, die höchste monatliche Rate seit Start der Produktion in Shanghai im Jahr 2019, wie der Chinesische Verband für Personenkraftwagen (CPCA) mitteilte. Damit lagen die Verkäufe im Dezember, einschließlich 245 für den Export bestimmte Fahrzeuge, fast dreimal so hoch wie im Vorjahresmonat. Der US-Konzern hat nach Reuters-Berechnungen damit im vergangenen Jahr 473.078 in China produzierte Fahrzeuge abgesetzt.