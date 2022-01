Marktbericht Geht der Rally die Luft aus? Kleiner Dämpfer zur Wochenmitte Stand: 05.01.2022 07:31 Uhr

Dem DAX könnte der erste Verlusttag im neuen Jahr bevorstehen. Die Kursjagd zum Jahreswechsel hat in den USA vor allem bei Technologiewerten erst einmal ein Ende gefunden. Investoren nahmen Gewinne mit.

Kleine Minuszeichen dürfte der DAX am Morgen verzeichnen. Nach vorbörslichen Indikationen wird der Index bei 16.080 Punkten in den Handel starten und damit 0,4 Prozent gegenüber dem XETRA-Schluss verlieren. Die Marke von 16.000 Punkten bleibt aber zunächst unangetastet.

US-Börsen geht der Dampf aus An der Wall Street schaffte nach einem turbulenten Handel mit neuen Rekordständen am Ende nur noch der Dow-Jones-Index ein Plus. Er legte 0,6 Prozent zu auf 36.800 Punkte. Der S&P 500 sank nach einem Anstieg bis auf knapp 4819 Punkte um 0,1 Prozent auf 4794 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 büßte deutlich um 1,4 Prozent auf 16.280 Punkte ein. Im nachbörslichen US-Handel sanken die Kurse weiter. Vor allem schwache Industriedaten ließen den Börsenschwung erlahmen. Die viel beachteten ISM-Stimmungsdaten aus der US-Industrie im Monat Dezember fielen schwächer als erwartet aus.

Asienbörsen mit unklarer Richtung In Asien zeigen die Märkte am Morgen ein uneinheitliches Bild: Der japanische Nikkei-Index schloss 0,1 Prozent höher bei 29.332 Punkten. Die Börse in Shanghai verlor 1,2 Prozent. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen büßte 0,7 Prozent ein. Auch der HangSeng-Index in Hongkong verlor mit 1,2 Prozent deutlich.

Euro unverändert, Öl billiger Am Devisenmarkt arbeitet sich der Euro weiterhin an der Marke von 1,13 Dollar ab. Am Morgen notiert die Gemeinschaftswährung mit 1,1292 Dollar knapp unter der seit Wochen umkämpften Hürde. Nach deutlichen Steigerungen gestern gehen die Preise am Ölmarkt am Morgen leicht zurück. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostet derzeit mit 79,80 Dollar 0,2 Prozent weniger. Die Ölstaaten der Allianz OPEC+ erhöhen wie geplant ihre Fördermenge. Im Februar sollen nach Angaben des Ölkartells zusätzlich 400.000 Barrel (je 159 Liter) am Tag gefördert werden. Die Vertreter aus den 23 Staaten des Verbunds setzten damit die bisherige Strategie einer monatlichen Produktionssteigerung fort. Der Preis für die Feinunze Gold hat sich leicht auf 1815 Dollar verteuert.

BMW mit Rekordabsatz Im DAX könnte am Morgen die Aktie von BMW im Fokus stehen. Der Münchener Autokonzern hat im vergangenen Jahr zum ersten Mal mehr als 2,2 Millionen Autos der Stammmarke BMW verkauft - trotz weltweiten Halbleitermangels. Vertriebsvorstand Pieter Nota sagte am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur: "Damit sind wir mit der Marke BMW auch auf Platz eins im globalen Premiumsegment - und zwar mit deutlichem Abstand." Ein wichtiger Wachstumstreiber im Konzern sei der Hochlauf der E-Mobilität gewesen, so Nota. Mit der Auslieferung von mehr als 100.000 vollelektrischen Fahrzeugen sei das angekündigte Ziel erreicht worden.

Toyota überholt GM in den USA Der anhaltende Chipmangel und Probleme in den Lieferketten haben die Autoverkäufe in den USA 2021 ausgebremst. Der größte US-Hersteller General Motors (GM) erlitt einen besonders starken Einbruch von 43 Prozent im Schlussquartal und büßte auf Jahressicht seine Position als absatzstärkster Anbieter im Heimatmarkt erstmals seit 90 Jahren ein. Mit rund 2,3 Millionen verkauften Autos im Gesamtjahr 2021 wurde der japanische Branchenriese Toyota rund 114.000 mehr Neuwagen bei der US-Kundschaft los als GM. Insgesamt rechnen Fachleute damit, dass auf dem US-Markt 2021 rund 15 Millionen Autos verkauft wurden - in den Jahren 2015 bis 2019 waren es im Schnitt noch jeweils 17,3 Millionen.

Sony plant E-Auto Der Unterhaltungselektronik-Konzern steigt Sony offenbar ernsthaft in den E-Automarkt ein. Sony hat auf der Technik-Messe CES in Las Vegas einen zweiten Elektroauto-Prototypen vorgestellt und gründet im Frühjahr eine Mobilitäts-Tochterfirma. Eine kommerzielle Markteinführung des eigenen Autos werde geprüft. Sony hatte den ersten Prototypen mit dem Namen "Vision-S" Anfang 2020 auf der CES vorgestellt.

Deutsche Bank mit China-Plänen Die Deutsche Bank befindet sich laut einem Medienbericht in Gesprächen mit der Vermögensverwaltungseinheit der Postal Savings Bank of China (PSBC) über die Gründung eines Joint Ventures. Das deutsche Geldhaus strebe eine Mehrheitsbeteiligung an dem neuen Unternehmen an, so das Finanzmagazin Caixin am Morgen. Es sei noch keine Einigung erzielt worden. Die Deutsche Bank hat sich auf Anfrage von Caixin zunächst nicht geäußert. Finanzinstitute drängen in den riesigen Vermögensverwaltungsmarkt der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt, seit China den Sektor 2019 für ausländische Investoren geöffnet hat.