Marktbericht DAX leicht im Plus erwartet Börsen auf dünnem Eis Stand: 22.12.2021 07:54 Uhr

Erholung, aber keine Entwarnung an den Aktienmärkten - die herannahende Omikron-Welle lässt Investoren auch heute vorsichtig zu Werke gehen. Der DAX kann aber sein gestern erreichtes Niveau verteidigen.

Bei rund 15.500 Punkten wird der deutsche Börsenindex nach vorbörslichen Indikationen zum Start erwartet, das entspricht einem Plus von 0,3 Prozent. Auf dem Parkett herrscht weiterhin Hochspannung wegen der möglichen Auswirkungen der erwarteten Omikron-Welle.

Wall Street gut erholt Die US-Börsen hatten am Abend die Verluste des Vortages wieder wettgemacht. Der US-Standardwerteindex Dow Jones schloss am 1,6 Prozent höher bei 35.492 Punkten. Der technologielastige Nasdaq stieg 2,4 Prozent auf 15.341 Punkte, und der S&P 500 legte 1,8 Prozent auf 4649 Punkte zu. Investoren reagierten damit auch auf gute Quartalszahlen des Chip-Herstellers Micron und des Sportartikelkonzerns Nike. Angesichts der bevorstehenden Infektionswelle durch die Omikron-Variante hofften Marktteilnehmer, dass Beschränkungen nicht den gleichen Umfang erreichen wie die Lockdowns der vergangenen Monate, so Naeem Aslam, Chef-Marktanalyst des Brokerhauses AvaTrade. Auch in Asien legten die Aktienkurse am Morgen tendenziell zu. Der japanische Nikkei-Index schloss 0,2 Prozent höher bei 28.561 Punkten. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,1 Prozent.

Euro kommt nicht voran Wenig Bewegung gibt es am Morgen an den Devisen- und Rohstoffmärkten. Der Euro kann sich weiterhin nicht aus seiner Handelsspanne bei knapp 1,13 Dollar befreien. Derzeit notiert die Gemeinschaftswährung bei 1,1271 Dollar. Nachdem die Ölpreise gestern deutlich angestiegen waren, bewegen sie sich nun auf dem neuen Niveau ohne weitere Preissprünge. Ein Barrel der Nordseesorte Brent notiert zurzeit bei 73,89 Dollar. Die Feinunze Gold kostet kaum verändert 1788 Dollar.

Bitcoin steigt wieder Teurer sind zuletzt wieder die Kryptowährungen geworden. Der Preis für einen Bitcoin kletterte auf 48.637 Dollar. "Auch wenn kurzfristig Erholungstendenzen zu beobachten sind, gestaltet sich die Gemengelage nach wie vor fragil", meint allerdings Analyst Timo Emden von Emden Research. Überzeugte Käufer seien am Kryptowährungsmarkt derzeit Mangelware.

Beiersdorf vor Übernahme in den USA Aus dem DAX kommen am Morgen Nachrichten vom Konsumgüter-Konzern Beiersdorf. Der Nivea- und Tesa-Hersteller will die Kosmetikmarke Chantecaille Beaute übernehmen. Abhängig von der künftigen Entwicklung des Chantecaille-Geschäfts liege der Unternehmenswert zwischen 590 Millionen und 690 Millionen Dollar. Das New Yorker Unternehmen solle als komplementäre Selektivmarke im Beiersdorf-Konzern neben La Prairie separat weitergeführt werden. Mit dem Abschluss der Transaktion wird im ersten Quartal 2022 gerechnet. Für 2021 erwarte Chantecaille einen weltweiten Umsatz von über 100 Millionen Dollar.

NRW bald bei ThyssenKrupp an Bord? Ein Einstieg des Landes Nordrhein-Westfalen beim Stahlhersteller Thyssenkrupp Steel wird wahrscheinlicher. Der Chef der NRW-SPD, Thomas Kutschaty, kann sich "eine Beteiligung an Thyssenkrupp Steel über eine Landesgesellschaft vorstellen", so Kutschaty gegenüber der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung". Über eine staatliche Beteiligung lasse sich Stabilität erreichen. Er verwies unter anderem auf den großen Investitionsbedarf beim Aufbau einer klimaneutralen Stahlproduktion. Thyssenkrupp-Chefin Martina Merz erwägt, die Stahlsparte zu verselbstständigen.