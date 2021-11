Marktbericht DAX im Plus erwartet Stabilisierung nach dem Rücksetzer Stand: 24.11.2021 07:27 Uhr

Anleger können am Morgen erst einmal durchatmen - der Kursrutsch der Aktienmärkte ist vorläufig gestoppt. An der Wall Street stabilisierten sich die Märkte am Abend. Zinssorgen belasten aber weiterhin.

Knapp an der Marke von 16.000 Punkten dürfte der DAX heute in den Handel starten und ein Plus von 0,4 Prozent gegenüber dem XETRA-Schluss von gestern verbuchen. Einige Investoren sehen offenbar im niedrigeren Kursniveau bereits neue Einstiegschancen.

Tech-Werte unter Druck Die US-Indizes schlossen nach einem schwankungsreichen Handel am Abend unterschiedlich: Der US-Standardwerteindex Dow Jones beendete den Handel 0,6 Prozent höher bei 35.813 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab dagegen 0,5 Prozent nach. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,2 Prozent auf 4690 Punkte zu. Beherrschendes Thema in New York bleibt die die Aussicht auf eine raschere Straffung der US-Geldpolitik durch Zinserhöhungen im kommenden Jahr. "Es ist denkbar, dass die Zinsen früher als erwartet angehoben werden", sagte Rick Meckler, Partner beim Vermögensverwalter Cherry Lane. Das sei zwar positiv für Banken, aber negativ für die übrigen Branchen, vor allem den Technologiesektor.

Asienbörsen sinken Die drohende Zinswende in den USA lastete am Morgen auch auf den asiatischen Börsen. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index schloss 1,6 Prozen tiefer bei 29.302,66 Punkten. Die Börse in Shanghai verlor 0,2 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen büßte 0,1 Prozent ein.

Euro weiter schwach Am Devisenmarkt hat der Euro wegen des wohl bald steigenden Zinsniveaus, aber auch der besser laufenden Konjunktur in den USA gegenüber dem Dollar weiter einen schweren Stand: Die Gemeinschaftswährung notiert am Morgen bei 1,1240 und damit leicht schwächer als gestern. Leicht aufwärts geht es mit den Ölpreisen, obwohl die USA den Angebotsengpass durch die Freigabe staatlicher Reserven verringern wollen. Die Nordseesorte Brent notiert am Morgen bei 81,50 Dollar. Auch Gold wird wieder teurer: Der Preis für die Feinunze des Edelmetalls liegt bei 1795 Dollar.

VW kauft Europcar zurück Im DAX sorgt VW für Aufmerksamkeit. Das Unternehmen kann den Autovermieter Europcar übernehmen. Die französische Finanzmarktaufsicht (AMF) hat die Transaktion genehmigt. Der Autovermieter war in der Corona-Pandemie wie auch Konkurrenten in schwere Bedrängnis geraten. Volkswagen hatte Europcar im Jahr 2006 verkauft. VW wolle den geplanten Rückkauf von Europcar nutzen, um die französische Firma vom reinen Autovermieter zum Service-Netzwerk für die eigenen Angebote umzubauen, hatte Konzernchef Herbert Diess Ende Juli gesagt.

Daimler-Betriebsrat zuversichtlich vor Aufspaltung Wenige Tage vor der Aufspaltung von Daimler in einen Auto- und einen Lkw-Hersteller zeigt sich Gesamtbetriebsratschef Michael Brecht zuversichtlich. "Es gibt ein grundsätzliches Vertrauen in die Entscheidungsträger, dass dies zum Schluss eine gute Geschichte wird", so Brecht gegenüber dpa. Das Geschäft mit Lastwagen und Bussen von Daimler Truck soll am Mittwoch kommender Woche (1. Dezember) aus dem Konzern herausgelöst und dann eineinhalb Wochen später an die Börse gebracht werden.

PC-Hersteller im Nachfrage-Boom Die Computer-Konzerne Dell und HP verdienen dank einer starken PC-Nachfrage glänzend. Beide Unternehmen verkündeten gestern Abend nach US-Börsenschluss kräftige Gewinnsprünge im jüngsten Quartal. Dell und HP profitieren weiter vom Trend zum Homeoffice und einem erhöhten IT-Bedarf. Dell steigerte die Erlöse in den drei Monaten bis Ende Oktober gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 21 Prozent auf 28,4 Milliarden Dollar. Der Nettogewinn stieg nach Angaben des Unternehmens um mehr als das Vierfache auf 3,9 Milliarden Dollar. Beim Rivalen HP lief es zuletzt ähnlich gut. Hier legte der Umsatz im vergangenen Geschäftsquartal um gut neun Prozent auf 16,7 Milliarden Dollar zu. Unterm Strich verdiente HP nach eigenen Angaben 3,1 Milliarden Dollar und damit rund 360 Prozent mehr als vor einem Jahr. Die Aktien beider Unternehmen stiegen im nachbörslichen US-Handel deutlich.

Großaktionär macht Druck bei Deutz Der niederländische Finanzinvestor Ardan Livvey will dem Deutz-Vorstand auf einer außerordentlichen Hauptversammlung das Vertrauen entziehen lassen. "Wir fordern das Management auf, sich unverzüglich mit den vorhandenen Problemen zu beschäftigen und konsequent Mehrwert im Sinne der Aktionäre zu schaffen", so Aran-Livvey-Analyst Andre Cabal laut einer Mitteilung. Gestern hatte der Investor einen Stimmenanteil von fünf Prozent offengelegt. Das Unternehmen entwickle sich im Vergleich zu seinen Mitbewerbern unterdurchschnittlich.