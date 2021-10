Marktbericht DAX im Minus erwartet Die Unsicherheit bleibt groß

Auch heute muss der DAX um die Marke von 15.000 Punkten ringen. Zwar haben die US-Börsen am Abend im Plus geschlossen, ein Bündel von Sorgen treibt die Investoren aber weiter um.

An den gestrigen Schlussstand dürfte der DAX am Morgen nicht herankommen. Nach vorbörslichen Indikationen wird der Leitindex bei 15.100 Punkten in den Handel starten, das entspricht einem Minus von 0,5 Prozent gegenüber dem gestrigen Xetra-Schluss.

An der Wall Street hatten vor allem Tech-Werte eine kleine Erholungs-Bewegung angeführt. Die Erholung wurde gestützt von besser als erwartet ausgefallenen Stimmungsdaten aus dem Dienstleistungsgewerbe. Marktbeobachter sehen in den steigenden Kursen dennoch kein Vorzeichen für eine ausgeprägte weitere Aufholjagd. Die Erholung sei stark von den zuletzt besonders schwachen Technologiewerten getragen, weshalb der Markt weiter angeschlagen bleibe, hieß es. Zudem bestünden die Unsicherheiten rund um die Zahlungsschwierigkeiten des chinesischen Immobiliengiganten Evergrande fort. Der Dow legte um 0,92 Prozent auf 34.315 Punkte zu. Der S&P 500 gewann 1,1 Prozent auf 4346 Punkte. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 1,40 Prozent auf 14.674 Punkte nach oben.

In Asien drückt neben den anhaltenden Sorgen um die chinesische Immobilienbranche auch ein weiter hoher Ölpreis auf die Stimmung. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt kurz vor Handelsschluss 0,9 Prozent tiefer bei 27.586 Punkten. In China sind die Börsen wegen eines Feiertages geschlossen.

Am Devisenmarkt ist der Euro erneut unter die Marke von 1,16 Dollar gerutscht. Am frühen Morgen notiert die Gemeinschaftswährung bei 1,1588 Dollar. Die Ölpreise halten sich weiter auf den höchsten Ständen seit mehreren Jahren. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostet am Morgen 82,45 Dollar. Die Feinunze Gold wird zu 1753 Dollar gehandelt.

Kryptowährungen sind am Morgen wieder gefragt. Bitcoin knackte am Morgen erstmals seit vier Wochen wieder die Marke von 50.000 Dollar. Ein Ausverkauf bei Kryptowährungen hatte die älteste und größte Cyberdevise im September bis auf 40.596 Dollar gedrückt. "Das Bekenntnis der Fed zu Kryptowährungen ist Wasser auf die Mühlen der Investoren", sagte Analyst Timo Emden vom gleichnamigen Analysedienst. US-Notenbankchef Jerome Powell hatte zugesagt, Digitalwährungen zwar regulieren, aber nicht verbieten zu wollen.

Der Internet-Konzern Facebook muss sich nach der Datenpanne nun auch mit Vorwürfen wegen seiner Geschäftspolitik auseinandersetzen. Facebook-Chef Mark Zuckerberg hat Vorwürfe einer ehemaligen Mitarbeiterin zurückgewiesen, das weltgrößte soziale Netzwerk fache aus Gewinnsucht die Wut seiner Nutzer an. "Wir verdienen Geld mit Anzeigen und die Werbekunden sagen uns immer wieder, dass sie ihre Anzeigen nicht neben schädlichen oder wuterregenden Inhalten sehen wollen." Er kenne keinen Tech-Konzern, der Produkte herstelle, die Menschen wütend oder depressiv machten.

Im DAX könnte die Aktie der Deutschen Telekom am Morgen im Blickpunkt stehen. Die Aktie hatte bereits im späten Handel gestern nachgegeben. Zuvor war bekannt geworden, dass die US-Investmentbank Goldman Sachs über Nacht ein milliardenschweres Paket von Aktien der Telekom auf den Markt werfen wollte. Die 90 Millionen Aktien im Wert von 1,58 Milliarden Euro sind Teil einer Transaktion mit dem japanischen Technologie-Investor Softbank, der erst Anfang September bei dem Bonner Telekommunikationsriesen eingestiegen war. Ein Telekom-Sprecher betonte, an der Softbank-Beteiligung von 4,5 Prozent an dem Bonner Unternehmen ändere sich dadurch nichts.

Bayer hat im Streit über den angeblich krebserregend Unkrautvernichter Glyphosat erstmals einen juristischen Sieg in den USA errungen. Ein Gericht in Kalifornien befand, dass das Mittel nicht ein substanzieller Auslöser einer Krebsart bei einem Kind gewesen sei. Ein Anwalt der Kläger erklärte, man prüfe eine Berufung. Das Urteil ist das vierte dieser Art im Zusammenhang mit dem Mittel, das unter dem Markennamen Roundup bekannt ist. Bei den früheren drei unterlag Bayer. Der Konzern hatte sich die Glyphosat-Klagen 2018 bei der 63 Milliarden Dollar schweren Übernahme von Mosanto ins Haus geholt.

Die Nachfrage nach Corona-Tests über den Sommer kurbelt das Geschäft von Europas größter Laborkette Synlab stärker an als erwartet. Der Umsatz werde in diesem Jahr mit 3,5 Milliarden Euro voraussichtlich um gut ein Drittel über Vorjahr liegen, teilte Synlab am Dienstagabend in München mit. Auch das operative Ergebnis werde 2021 höher ausfallen als gedacht, teilte das Unternehmen mit, dessen größter Aktionär der Finanzinvestor Cinven ist. Synlab gehe nun von einem bereinigten Ebitda von mehr als einer Milliarde Euro aus - das ist eine operative Umsatzrendite von 30 Prozent. Cinven hatte Synlab im Frühjahr an die Börse gebracht. Seit gut zwei Wochen ist Synlab im Kleinwerteindex SDax gelistet.