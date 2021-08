Marktbericht DAX mit kleinem Plus erwartet Labiles Gleichgewicht

Gute Quartalsbilanzen und die Angst vor der Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus halten sich an der Börse die Waage. Der deutsche Leitindex DAX kommt auch heute früh nicht recht voran.

Auch zur Wochenmitte kommt auf dem Börsenparkett keine eindeutige Kauflaune auf. Weiterhin kreist der DAX um die Marke von 15.600 Punkten. Er wird heute zum Handelsstart mit kleinen Gewinnen von 0,2 Prozent erwartet.

Wall Street weiter mit Zuwächsen

Die Vorgaben sind verhalten positiv. Wegen guter Unternehmensergebnisse von US-Konzern konnten die US-Börsen am Abend zum Teil neue Bestmarken erreichen. Der Dow Jones gewann 0,8 Prozent auf 35.116 Punkte. Der technologielastige Nasdaq rückte 0,6 Prozent auf 14.761 Punkte vor und der breit gefasste S&P 500 legte 0,8 Prozent auf 4423 Punkte zu - ein neuer Rekord. Investoren befürchteten allerdings einen Rückschlag für die Wirtschaft durch neue Beschränkungen des öffentlichen Lebens wegen der Ausbreitung der Delta-Variante, so Rick Meckler, Partner beim Vermögensverwalter Cherry Lane.

Asienbörsen ohne Richtung

Sorgen über die sich ausbreitende Delta-Variante sorgen am Morgen auch an den asiatischen Märkten für gebremste Engagements der Investoren. "Es gibt auch Bedenken, dass Chinas einheimische Impfstoffe weniger wirksam gegen die Delta-Variante sind", sagte Tapas Strickland, Ökonom der National Australia Bank. Der japanische Nikkei-Index liegt kurz vor Handelsschluss 0,1 Prozent tiefer bei 27.604 Punkten. Die Börse in Shanghai notiert 0,4 Prozent im Plus.

Euro auf Vortagesniveau

Am Devisen- und Rohstoffmarkt gibt es kaum Kursveränderungen. Der Euro notiert minimal im Plus bei 1,1870 Dollar. Ölpreise schwanken um ihren Vortagesstand. Ein Fass der Nordseesorte Brent kostet derzeit 72,35 Dollar. Für eine Feinunze Gold werden 1813 Dollar bezahlt.

Weniger Neuwagen in China

Durchwachsene Nachrichten für die deutschen Autobauer kommen vom chinesischen Automarkt: Chinas Fahrzeugabsatz ist im Juli ersten Daten des Herstellerverbands CAAM zufolge deutlich gesunken. Die Zahl der verkauften Fahrzeuge fiel im Vergleich zum Vorjahr um knapp 14 Prozent auf 1,82 Millionen Stück. Der Absatz von Fahrzeugen ist damit den zweiten Monat in Folge gesunken. Trotz des Rückgangs im Juni und Juli legte der Absatz von Fahrzeugen in den ersten sieben Monaten im Vergleich zum von Corona geprägten Vorjahr noch um fast ein Fünftel auf 14,7 Millionen Stück zu.

Siemens Energy senkt Prognose

Der DAX-Neuling Siemens Energy hat nach den Einbußen der spanischen Windenergietochter Siemens Gamesa seine Prognose gekippt. Der Konzern rechnet nun für das Geschäftsjahr 2020/21 mit einer geringeren operativen Marge (Ebita-Marge vor Sondereffekten) von zwei bis unter drei Prozent. Die zuletzt angepeilte Marge am unteren Ende der Bandbreite von drei bis fünf Prozent sei nicht zu halten. Im abgelaufenen dritten Quartal konnte Siemens Energy den Umsatz um 8,8 Prozent auf 7,3 Milliarden Euro steigern. Dank guter Ergebnisse der Sparte Gas and Power (GP) fuhr der Konzern ein angepasstes operatives Ergebnis (Ebita) vor Sondereffekten von 54 Millionen Euro ein nach einem Verlust von 213 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum.

Amgen macht Hoffnung

Eine Reihe von US-Konzernen hatte am Abend nach Börsenschluss an der Wall Street Quartalsergebnisse vorgelegt, darunter einer der weltgrößten Biotech-Konzerne: Bei Amgen fiel im abgelaufenen zweiten Quartal der Nettogewinn um 73 Prozent, lag jedoch nach Sonderposten über den Expertenerwartungen. Der Umsatz traf mit 6,5 Milliarden Dollar die Vorhersagen. Das Pharmaunternehmen erwartet für das zweite Halbjahr nur eine langsame Erholung des Geschäfts von der Coronavirus-Pandemie.

Lyft legt vor

Der Uber-Konkurrent Lyft hat erstmals in seiner neunjährigen Geschichte einen Gewinn verzeichnet. Im abgelaufenen Quartal sei ohne gewisse Sonderposten ein Plus von 23,8 Millionen Dollar entstanden, teilte Lyft mit. Das Unternehmen hatte erst für das laufende Quartal einen Gewinn vorhergesagt. Der US-Konzern verwies auf eine erfolgreiche Kostenkontrolle und eine Erholung des Fahrtdienstgeschäfts. Der Umsatz lag bei 765 Millionen Dollar nach 339,35 Millionen im Vorjahreszeitraum. Heute stellt Uber seine Geschäftszahlen vor.

Nividia kommt mit ARM-Übernahme nicht voran

Die britische Regierung erwägt einem Medienbericht zufolge, die 40-Milliarden-Dollar-Übernahme des britischen Chipentwicklers ARM durch den US-Konzern Nvidia zu blockieren. Grund seien mögliche Risiken für die nationale Sicherheit, berichtete die Agentur Bloomberg unter Berufung auf Insider. Die britische Aufsicht CMA lehnte eine Stellungnahme ab. Nvidia erklärte, man sei bereit, alle Fragen zu beantworten. Im September hatte der US-Grafikkartenspezialist bekanntgegeben, ARM vom japanischen Technologieinvestor Softbank übernehmen zu wollen.

Ottobock vor Milliarden-Börsengang

Der niedersächsische Prothesen-Konzern Ottobock plant für das kommende Jahr seinen Börsengang. Einem Insider zufolge hat das Familienunternehmen aus Duderstadt, bei dem vor vier Jahren der schwedische Finanzinvestor EQT eingestiegen war, drei Investmentbanken mit der Vorbereitung der Emission beauftragt: die Deutsche Bank, Goldman Sachs und BNP Paribas. Sie trauten dem Weltmarktführer bei Prothesen eine Bewertung von mehr als sechs Milliarden Euro zu, sagte eine mit den Planungen vertraute Person der Nachrichtenagentur Reuters. EQT war bei Ottobock zu einer Bewertung von 3,15 Milliarden Euro eingestiegen. Dem Investor gehören 20 Prozent der Anteile an dem Orthopädietechnik-Unternehmen, 80 Prozent liegen bei der Gründerfamilie Näder.