Marktbericht Verhaltener Start erwartet Inflationsangst bremst den DAX

Die Börsen legen auf ihrer Rekordjagd zunächst eine Pause ein. Nachdem eine überraschend hohe Inflation in den USA gemeldet wurde, verloren die US-Börsen. Das belastet auch den Handelsstart in Frankfurt.

Auf neue Rekordhochs beim deutschen Leitindex müssen Anleger womöglich ein wenig warten. Nach vorbörslichen Indikationen dürfte der DAX bei 15.760 Punkten in den Xetra-Handel starten, das wäre knapp unter dem gestrigen Schlusskurs und rund ein halbes Prozent unter dem Allzeithoch von 15.807 Punkten.

US-Inflation bei 5,4 Prozent

Die Wall Street hatte ihre Rekordjagd am Abend vorläufig beendet. Der US-Standardwerteindex Dow Jones schloss 0,3 Prozent tiefer bei 34.888 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab 0,4 Prozent auf 14.677 Punkte nach. Eine Rolle spielte dabei auch der überraschende erneute Anstieg der Inflation. Die US-Inflationsrate lag im Juni bei 5,4 Prozent im Jahresvergleich. Experten hatten mit 4,9 Prozent gerechnet. Alle treibe die Frage um, wie lange dieser Preisdruck anhalte, sagte Mike Loewengart, Chef-Anlagestratege beim Brokerhaus E-Trade. Jede weitere hohe Inflationszahl mache es der US-Notenbank Fed schwerer und schwerer, an ihrer ultra-lockeren Geldpolitik festzuhalten.

Asienbörsen im Minus

Auch die Börsen in Asien bewegen sich am Morgen überwiegend in der Verlustzone. Anleger schauen auch hier auf den Preisauftrieb in den USA. Der japanische Nikkei-Index lag im Verlauf 0,2 Prozent tiefer bei 28.659 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,9 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,9 Prozent.

Euro weiter auf Talfahrt

Auch am Devisenmarkt haben die US-Inflationsdaten Auswirkungen. Der Dollar-Index, der den Kurs des US-Dollars zu wichtigen Währungen widerspiegelt, stieg um 0,6 Prozent auf 92,77 Punkte. Am Morgen ist auch der Euro gegenüber der US-Währung unter Druck. Die Gemeinschaftswährung kostet derzeit 1,1785 Dollar.

Kommt der digitale Euro?

Die Europäische Zentralbank (EZB) will heute eine wichtige Weiche für die mögliche Einführung eines digitalen Euro stellen. Die Währungshüter wollen entscheiden, ob sie für ein entsprechendes Projekt grünes Licht geben sollen. Derzeit prüfen Notenbanken rund um den Globus die Einführung digitaler Versionen ihrer Währungen. Treibende Kraft ist die zunehmende Digitalisierung des Zahlungsverkehrs in allen Lebensbereichen.

Wenig Bewegung dagegen an den Rohstoffmärkten. Ein Barrel Öl der Nordseesorte Brent notiert am Morgen bei 75,80 Dollar. Der Preis für die Feinunze Gold liegt kaum verändert bei 1811 Dollar.

Feuer in US-Werk bei Volkswagen

Im DAX dürfte erneut die Aktie von VW im Mittelpunkt stehen. Das Unternehmen hatte gestern seine neue Unternehmensstrategie vorgestellt und will massiv in den Ausbau der Elektromobilität investieren. Eine Reihe von Analysten hat die Aussagen inzwischen positiv bewertet. Aktuell hat der Konzern allerdings mit Problemen in den USA zu kämpfen: Die Bänder in seinem großen US-Werk in Chattanooga im Bundesstaat Tennessee stehen wegen eines Brands vorübergehend still. Die Fabrik sei am Morgen sofort evakuiert und das Feuer zügig gelöscht worden, teilte Werksleiter Tom du Plessis am Dienstag mit.

Hugo Boss wächst wieder

Der Modekonzern Hugo Boss aus dem MDAX hat am Abend aktuelle Geschäftszahlen und einen Ausblick vorgestellt. Das Unternehmen geht nach eigenen Angaben davon aus, den Konzernumsatz im Geschäftsjahr 2021 um währungsbereinigt 30 Prozent bis 35 Prozent steigern zu können. Das operative Ergebnis (Ebit) soll 125 Millionen Euro bis 175 Millionen Euro erreichen. Im zweiten Quartal legte der Konzernumsatz um währungsbereinigt 133 Prozent auf 629 Millionen Euro zu. Das operative Ergebnis lag bei 42 Millionen Euro nach einem Minus von 250 Millionen Euro im gleichen Vorjahreszeitraum.

Weniger Verlust bei American Airlines

Die US-Fluggesellschaft hat im Zuge der Erholung der Luftbranche von der Corona-Pandemie ihren Verlust deutlich verringert. Für das zweite Quartal gehe das Unternehmen von einem Minus von 1,1 Milliarden Dollar bis 1,2 Milliarden Dollar ohne Sonderposten aus. Im gleichen Vorjahreszeitraum hatte American Airlines noch einen Verlust von 2,07 Milliarden Dollar verbucht. Die Fluggesellschaft erwartet zudem, das zweite Quartal mit einer verfügbaren Gesamtliquidität von rund 21,3 Milliarden Dollar abschließen zu können.