Marktbericht DAX wenig verändert Weiter in Seitenlage

Die Verluste des gestrigen Nachmittags wird der DAX zum Handelsstart nicht wettmachen können. Von der Wall Street und aus Asien kommen am Morgen gemischte Vorgaben. Die Hängepartie an der Börse geht weiter.

Bei rund 15.500 Punkten und damit nahe des gestrigen Xetra-Schlusskurses dürfte der deutsche Leitindex in den Handel starten, darauf deuten vorbörsliche Indikationen hin. Damit bleibt das Börsenbarometer wieder in seiner Handelsspanne zwischen 15.300 und 15.800 Punkten, die es bereits seit Wochen nicht verlassen kann. "Der Dax fährt im Schlafwagen", konstatierte Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners am Morgen.

Nur Tech-Werte steigen an der Wall Street

Die Vorgaben der Übersee-Börsen sind allerdings auch nicht dazu angetan, bei Investoren neue Kauflaune zu erzeugen. Der US-Standardwerteindex Dow Jones ging 0,6 Prozent tiefer bei 34.577 Punkten aus dem Handel. Der technologielastige Nasdaq rückte dagegen 0,2 Prozent auf 14.663 Punkte vor und markierte eine neue Bestmarke. Der breit gefasste S&P 500 büßte 0,2 Prozent auf 4343 Punkte ein.

Belastend für den US-Handel wirkte vor allem, dass die Stimmung im US-Dienstleistungssektor überraschend stark auf den tiefsten Stand seit einem knappen halben Jahr gefallen war. Viele Anleger sähen dies als Anzeichen, dass die Erholung der Wirtschaft von den Folgen der Coronavirus-Pandemie nicht so stark ausfallen werde wie erhofft, so Neil Wilson, Chef-Analyst des Online-Brokers Markets.com.

Asienbörsen ohne Schwung

Auch an den asiatischen Börsen gingen Investoren einen Schritt zurück. Der japanische Nikkei-Index lag im Verlauf ein Prozent tiefer bei 28.364 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,8 Prozent und lag bei 1938 Punkten. Die Börse in Shanghai notierte unverändert. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,3 Prozent.

Euro weiter schwach

Am Devisenmarkt steht der Euro weiterhin unter Druck gegenüber dem US-Dollar. Am Morgen notiert die Gemeinschaftswährung wenig verändert bei 1,1828 Dollar, die Marke von 1,20 Dollar scheint derzeit nicht mehr erreichbar zu sein. Der Goldpreis notiert stabil bei 1798 Dollar.

Auf und Ab beim Ölpreis

Der Ölpreis befindet sich weiterhin auf hohem Niveau. Die Nordsee-Sorte Brent hatte gestern mit 77,84 Dollar den höchsten Stand seit fast drei Jahren erreicht, gab am Abend aber wieder deutlich nach und notiert jetzt bei 74,30 Dollar. Die OPEC+, zu der neben den Mitgliedern des Exportkartells weitere Förderländer wie Russland gehören, konnte sich in mehrtägigen Verhandlungen nicht auf neue Produktionsquoten einigen.

Microsoft verliert Rüstungsauftrag

Nach der umstrittenen Vergabe eines milliardenschweren Cloud-Computing-Auftrags an Microsoft will das US-Verteidigungsministerium den Vertrag nun auflösen. Der seit langem verzögerte Auftrag erfülle wegen "sich verändernder Anforderungen" nicht mehr den Bedarf des Militärs, erklärte das Ministerium am Dienstag. Microsoft hatte den Zuschlag für das Geschäft Ende 2019 bekommen, obwohl lange Zeit die Sparte Amazon Web Services (AWS) des weltgrößten Online-Händlers als Favorit gegolten hatte. Amazon klagte daraufhin. Amazon-Anteilsscheine legten 4,7 Prozent zu. Die Microsoft-Aktie schloss indes kaum verändert.

Samsung plant mehr Gewinn

Das südkoreanische Technologieunternehmen meldet einen voraussichtlichen Anstieg des operativen Ergebnisses im zweiten Quartal um 53 Prozent. Das Unternehmen würde damit die Erwartungen der Analysten übertreffen. Das vorläufige Ergebnis sei laut Samsung um 33 Prozent höher als im ersten Quartal und unterstreiche die steigende Nachfrage nach Speicherchips. Das operative Ergebnis werde voraussichtlich bei 12,5 Billionen Won (11 Milliarden Dollar) im Quartal Ende Juni liegen - so hoch wie seit dem zweiten Quartal 2018 nicht mehr.

Umsatzhoffnungen für Roche

Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat den Roche-Wirkstoff Tocilizumab als zweites Medikament die Zulassung für die Behandlung gegen Corona erteilt. In Kombination mit Kortikosteroiden reduziert es die Sterblichkeit und das Risiko, an Beatmungsmaschinen angeschlossen zu werden. Laut einer am Dienstag veröffentlichten Studie mit fast 11.000 Patienten führt die Verabreichung von Tocilizumab oder vom Sanofi-Mittel Sarilumab zusammen mit Kortikosteroiden zu einer Verringerung der Todesfälle.

China geht gegen Didi vor

Bei den Aktienwerten brachen die erst seit wenigen Tagen in den USA notierten Titel von Didi um knapp 20 Prozent ein. Die Regierung in Peking sperrte die App des Fahrdienst-Vermittlers für den Download. Sie wirft der Firma vor, illegal Nutzerdaten gesammelt zu haben. "Die Entscheidung der Behörden war offenbar darauf ausgelegt, maximalen Effekt und Peinlichkeit zu erzielen", sagte Markets.com-Experte Wilson. Im Sog von Didi verloren die Titel anderer chinesischer Firmen wie Alibaba, JD.com, Baidu und iQIYI bis zu rund fünf Prozent.