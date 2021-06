Marktbericht DAX kaum verändert erwartet Vorsicht nach dem Rekordlauf

Die Börsen bleiben auch am Mittwoch in der Nähe ihrer Höchststände. Der DAX wird bei rund 15.700 Punkten erwartet. Doch vor der Sitzung der US-Notenbank dürften Investoren mit weiteren Käufen zunächst abwarten.

Das Rekordhoch von 15.792 Zählern im deutschen Leitindex bleibt auch heute in Reichweite. Nach vorbörslichen Indikationen wird der DAX zum Start in der Nähe seines gestrigen Schlussstands bei 17.730 Punkten in den Handel starten.

Der anstehende Zinsentscheid der US-Notenbank heute Abend ließ gestern auch die Anleger an der Wall Street zögern. Zwar erreichte der S&P 500 am Dienstag zunächst ein Rekordhoch. Allerdings lasteten Experten zufolge im weiteren Verlauf Sorgen über die Inflation und unerwartet starke Umsatzeinbußen im Einzelhandel auf der Stimmung. Der S&P 500 büßte schließlich 0,2 Prozent auf 4247 Punkte ein. Der Dow Jones verlor 0,3 Prozent auf 34.299 Punkte und der technologielastige Nasdaq 0,7 Prozent auf 14.073 Punkte.

Warten auf die US-Notenbank

"Auf den immer noch hohen Kursniveaus, die nicht zuletzt der ultralockeren Geldpolitik der Notenbanken zu verdanken sind, machen sich die Anleger mehr und mehr Sorgen, dass die US-Notenbank vielleicht doch strengere Töne anschlagen könnte", so Analyst Jochen Stanzl vom Online-Broker CMC Markets. Anlagestratege Francois Rimeu vom Vermögensverwalter La Francaise hält das hingegen für unwahrscheinlich. "US-Notenbankchef Jerome Powell wird wahrscheinlich betonen, dass ein Tapering verfrüht ist, da die Federal Reserve noch weit davon entfernt ist, 'substanzielle weitere Fortschritte' zu erzielen."

Asienbörsen in Wartestellung

Doch auch in Asien können die Kurse am Morgen nicht weiter klettern. Der japanische Nikkei-Index liegt derzeit 0,3 Prozent tiefer bei 29.347 Punkten. Die Börse in Shanghai notiert 0,5 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verliert ein Prozent.

Euro bleibt unter 1,22

Am Devisenmarkt hat sich der Euro von seinem Zwischenhoch bei über 1,22 Dollar klar nach unten bewegt. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,2129 Dollar. Weiter im Vorwärtsgang sind auch zur Wochenmitte die Ölpreise. Die Aussicht auf ein schnelles Anziehen der Nachfrage nach Überwinden der Coronavirus-Pandemie sorgt laut Experten dafür. Die Sorte Brent aus der Nordsee verteuert sich um rund ein Prozent auf 74,15 Dollar je Barrel. Die Feinunze Gold notiert am Morgen bei 1859 Dollar und damit kaum verändert.

SAP muss Ziele korrigieren

Im DAX zieht die Aktie des Software-Konzern SAP am Morgen Aufmerksamkeit auf sich. Der Konzern korrigert seine Geschäftsprognose leicht nach unten. Die Wechselkurse hätten sich seit Vorlage der Quartalszahlen im April noch einmal verschlechtert, sagte SAP-Finanzchef Luka Mucic am Dienstag auf einer Veranstaltung für Analysten und Investoren. So gehen die Walldorfer zusätzlich zum prognostizierten währungsbereinigten Rückgang des bereinigten operativen Ergebnisses (Ebit) von ein bis sechs Prozent jetzt davon aus, dass die Wechselkurse zusätzlich zwei bis vier Prozentpunkte kosten werden. Im April war das Management wegen des stärkeren Euro zuletzt von einer Belastung zwischen einem und drei Prozentpunkten ausgegangen.

Bei Oracle läuft das Cloud-Geschäft

Am Abend hatte der SAP-Konkurrent Oracle gute Geschäftszahlen in den USA präsentiert. Das starke Cloud-Geschäft mit IT-Anwendungen und Speicherplatz im Internet bescherte Oracle in den drei Monaten bis Ende Mai ein Umsatzplus um acht Prozent auf 11,2 Milliarden Dollar. Unter dem Strich verdiente Oracle 4,0 Milliarden Dollar und damit rund 29 Prozent mehr als vor einem Jahr. Obwohl die Quartalszahlen über den Erwartungen der Analysten lagen, geriet die Aktie nachbörslich zunächst tiefer ins Minus.

VW leidet unter Materialmangel

Laut Medienberichten könnte es wegen des Mangels an Halbleiter-Bauteilen in Teilen des Volkswagen-Stammwerks in Wolfsburg in der kommenden Woche erneut zu Arbeitsausfällen kommen. Wie die Deutsche Presse-Agentur aus Unternehmenskreisen erfuhr, kündigte VW für den 21. bis 25. Juni eine umfassende Kurzarbeit an. Betroffen ist demnach insbesondere ein Teil der Beschäftigten, die in der Fertigung - etwa in der Montage, beim Karosseriebau, in der Lackiererei oder bei der Wagenfertigstellung - arbeiten. Auch angrenzende Bereiche seien teilweise betroffen.

Citigroup ohne Gewinnplus

Die US-Großbank geht in diesem Jahr zwar von einer starken wirtschaftliche Erholung aus, nicht aber von einem daraus resultierenden Gewinnanstieg für die Citigroup. "Es ist eine Erholung, die von den Verbrauchern ausgeht", sagte Finanzchef Mark Mason. Sie sei insbesondere "getrieben von der signifikanten Zunahme, die wir in Bezug auf Impfungen sehen". Die Bank erwarte jedoch für den Rest des Jahres keinen nennenswerten Anstieg des Kreditwachstums im Firmenkundengeschäft, auch wenn die Kreditvergabe an Verbraucher in der zweiten Jahreshälfte wieder anziehen dürfte.