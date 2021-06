Marktbericht DAX wenig verändert erwartet Pendeln auf hohem Niveau

Fast exakt auf dem Schlussstand des Vortages dürfte der DAX heute in den Handel starten. Die Börsenlaune bleibt insgesamt optimistisch, weiterhin sorgt die Angst vor steigender Inflation aber für Vorsicht.

Bei 15.650 Punkten wird der deutsche Börsenindex nach vorbörslichen Indikationen am Morgen in den Handel starten. Damit kommt der DAX wie auch schon gestern nicht über sein jüngstes Niveau hinaus, bleibt allerdings in Reichweite zum Allzeithoch jenseits der 15.700 Punkte.

Wall Street wartet auf Inflationsdaten

Die Vorgaben aus Übersee sind auch zur Wochenmitte eher gemischt. An der Wall Street warten viele Investoren auf wichtige Inflationsdaten aus den USA. Ein stärker als erwarteter Preisauftrieb könnte die US-Notenbank stärker in Zugzwang bei einer Straffung der Zinspolitik bringen. Der US-Standardwerteindex Dow Jones schloss 0,1 Prozent tiefer bei 34.599 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte dagegen 0,3 Prozent auf 13.924 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 schloss kaum verändert bei 4227 Punkten.

"Es gibt immer mehr Hinweise auf eine verbesserte wirtschaftliche Dynamik", sagte Jon Adams, Anlagestratege vom Vermögensverwalter BMO. Investoren gingen zwar davon aus, dass der aktuelle Preisdruck vorübergehend sei. "Aber sie erwarten, dass die inflationäre Phase länger dauern wird als ursprünglich gedacht." Experten erwarten für Mai im Jahresvergleich einen Anstieg der Inflation auf 3,4 Prozent.

Asienbörsen schwankend

Auch in Asien könnten sich Anleger am Morgen nicht klar für Käufe oder Verkäufe entscheiden. Der japanische Nikkei-Index liegt kurz vor Handelsschluss 0,3 Prozent tiefer bei 28.868 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sinkt um 0,1 Prozent. Die Börse in Shanghai tendiert dagegen 0,4 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewinnt 0,2 Prozent.

Erzeugerpreis in China steigen

Auch in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt ist Preisauftrieb ein Thema. Die Erzeugerpreise in China sind im Mai so stark angestiegen wie seit 13 Jahren nicht mehr. Wie das Statistikamt in Peking am Mittwoch mitteilte, legten die Preise auf Großhandelsebene um neun Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat zu. Die chinesischen Statistiker nannten vor allem die zuletzt stark gestiegenen Preise für Öl, Eisenerz und andere Metalle als Grund für die hohen Erzeugerpreise.

Euro stabil, Ölpreise steigen

Am Devisenmarkt hat sich der Euro knapp unter der Marke von 1,22 Dollar eingependelt. Die Gemeinschaftswährung notiert am Morgen bei 1,2178 Dollar. Weitere Preissteigerungen gibt es im frühen Handel am Ölmarkt. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostet derzeit 72,35 Dollar. Die Feinunze Gold liegt kaum verändert bei 1894 Dollar.

Bitcoin mit weiteren Verlusten

Turbulent läuft weiter der Handel mit Kryptowährungen. Bitcoin verlor am Abend zeitweise zehn Prozent auf 31.033 Dollar. Inzwischen hat sich der Kurs wieder bei rund 32.000 Dollar stabilisiert. Neben der Furcht vor einer strengeren Regulierung laste die Sicherstellung von Teilen des Lösegelds, das Hacker vom Pipeline-Betreiber Colonial erpresst hatten, auf der Stimmung, sagte Analyst Timo Emden von Emden Research. "Dies darf als großer Schlag gegen den Missbrauch von Krypto-Geldern angesehen werden."

CureVac-Aktie unter Druck

An der US-Technologiebörse Nasdaq verbuchte die Aktie von CureVac nach deutlichen Vortagesgewinnen einen Verlust von 12,6 Prozent. Die Zulassung des Corona-Impfstoffs der Tübinger Firma dauert länger als gedacht. Nun heißt es, vor August werde es wohl kein Vakzin von Curevac geben. Zuletzt wurde mit einer Zulassung im Juni gerechnet. Auch die Papiere anderer Corona-Impfstoffhersteller schwächelten.

Boeing besser als Airbus

Der US-Flugzeughersteller Boeing hat seine Auftragsbilanz im vergangenen Monat dank hoher Nachfrage nach 737-Max-Jets deutlich gesteigert. Nach eigenen Angaben erhielt das Unternehmen im Mai insgesamt Bestellungen für 73 Flugzeuge, davon entfiel mit 61 der Großteil auf Max-Modelle. Unter Berücksichtigung von Stornierungen und Umbuchungen holte Boeing im vergangenen Monat 20 neue Aufträge herein. Damit schaffte der US-Konzern im vierten Monat in Folge ein positives Nettoergebnis und schnitt besser ab als der europäische Erzrivale Airbus.

Windkraftbranche optimistisch

Die Windkraftindustrie blickt mit Zuversicht in die Zukunft. "Insbesondere die langfristigen Marktaussichten tragen zu einer guten Bewertung in der Onshore- und Offshore-Windindustrie bei", heißt es in einer Mitteilung der Hamburg Messe, die im Zusammenhang mit der Fachmesse Windenergy regelmäßig die Stimmung in der Branche erheben lässt. "Zu den größten Gewinnern im Stimmungsbarometer gehören dabei die Märkte in Europa und Nordamerika, die ihre Positionen deutlich ausbauen können." Die momentane Marktsituation für die Windkraft an Land (Onshore) wird von den Marktakteuren ebenso positiv eingeschätzt wie die Zukunftsaussichten.