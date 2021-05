Marktbericht DAX startet schwächer Anleger zaudern wieder

Angst vor Inflation, Vorsicht vor neuen Nachrichten aus den US-Notenbank: Die Aktienmärkte pendeln erneut abwärts. Der DAX verbucht zum Start am Mittwoch ein Minus von rund einem Prozent.

Bei rund 15.240 schwankt der deutsche Leitindex zum Handelsstart am Mittwoch. Gegenüber dem gestern erreichten Rekordhoch von 15.538 Punkten fehlen damit bereits wieder rund 300 Punkte. Anleger nehmen laut Marktbeobachtern nach dem gestrigen Rekordstand bereits wieder Gewinne mit.

Schwache Vorgaben aus Übersee

Neue Zinserhöhungsängste bremsen die Aktienmärkte in den USA und Asien. Der Dow-Jones-Index verlor am Abend 0,8 Prozent auf 34.060 Punkte. Der technologielastige Nasdaq gab 0,6 Prozent auf 13.303 Punkte nach. "Es wird viel über Inflation diskutiert und über die Frage, wie viel davon vorübergehend und wie viel dauerhaft ist", so Jordan Kahn, Chef-Anleger des Vermögensverwalters ACM. Auch in Asien bröckelten am Morgen die Kurse. Der japanische Nikkei-Index schloss 1,3 Prozent tiefer bei 28.043 Punkten. Die Börse in Shanghai schloss rund ein halbes Prozent im Minus.

Fed-Protokolle im Blick

Viele Investoren dürften vor neuen Käufen die Protokolle der jüngsten geldpolitischen Beratungen der US-Notenbank abwarten, die am Abend deutscher Zeit veröffentlicht werden. Sie dürften bestätigen, dass die Fed an ihrem Kurs einer ultralockeren Geldpolitik festhalten will, meint etwa Neil Wilson vom Online-Broker Markets.com. "Die Frage ist, wie die Konjunkturdaten in den kommenden Monaten vom Markt aufgenommen werden und ob die Anleger daran glauben, dass die Fed nicht zucken wird."

Euro über 1,22

Am Devisenmarkt wirken sich Zinsängste in den USA derzeit nicht auf eine Stärkung des Dollars aus - im Gegenteil: Der Euro kann sich am Morgen über der Marke von 1,22 Dollar halten und notiert derzeit bei 1,2230 Dollar. Die Feinunze Gold steht bei 1868 Dollar.

Ölmarkt erwartet Iran-Deal

Die Ölpreise sind am Mittwoch im frühen Handel weiter gesunken. Ein Barrel (159 Liter) der Sorte Brent kostete am Morgen 68,08 US-Dollar. Bereits am Dienstagabend waren die Erdölpreise um rund eineinhalb Dollar gefallen. Auslöser waren Äußerungen zu den Verhandlungen über eine Wiederbelebung des Atomabkommens mit dem Iran: Ein russischer Gesandter hatte von bedeutenden Fortschritten in den Gesprächen berichtet, zugleich aber auch von offenen Fragen gesprochen. Mit einem Verhandlungserfolg könnte der Wegfall von Sanktionen gegen Iran verbunden sein, was dessen Ölexport und damit das weltweite Ölangebot steigern würde.

Kryptowährungen im freien Fall

Weiter unter Druck stehen die Kryptowährungen. Der Preis für ein Bitcoin ist am Mittwoch kurzzeitig unter die Marke von 40.000 Dollar gefallen. Die zweitwichtigste Cyberdevise Ethereum notiert derzeit bei 2930 Dollar und damit mehr als zehn Prozent unter Vortagesniveau.

Autoabsatz im April verdreifacht

Im DAX stehen am Morgen die Auto-Konzerne im Fokus. Die Branche hat sich gut erholt. Der europäische Herstellerverband ACEA teilte am Mittwoch mit, die Pkw-Neuzulassungen hätten sich im vergangenen Monat auf 862.000 Fahrzeuge mehr als verdreifacht. Der starke Anstieg liegt daran, dass die Autoproduktion und der Handel vor einem Jahr wegen der Pandemie-Bekämpfung europaweit weitgehend stillstand. Das Vorkrisenniveau ist damit aber längst noch nicht erreicht. Laut ACEA kamen im vergangenen Monat fast 300.000 Einheiten weniger auf die Straßen als im April 2019.

Telekom will Mehrheit bei US-Tochter

Der Telekom-Konzern will laut Medienberichten seinen Anteil an dem Tochterunternehmen T-Mobile US aufstocken. Die Deutschen zielten auf eine Mehrheitsbeteiligung bei dem US-Mobilfunker, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg. Zuvor hatte das "Handelsblatt" darüber berichtet. Derzeit hält die Telekom gut 43 Prozent der Aktien an T-Mobile US. Dem "Handelsblatt" und Bloomberg zufolge will Telekom-Chef Timotheus Höttges seine Pläne, in die Mehrheit zu gehen, beim Kapitalmarkttag am Donnerstag vorstellen.

Bayer mit neuem Glyphosat-Stress?

Im Streit um den glyphosathaltigen Unkrautvernichter Roundup prüft ein US-Richter heute Abend einen zwischen dem deutschen Chemieriesen Bayer und Klägeranwälten angestrebten Vergleich. Vor dem Bundesgericht im kalifornischen San Francisco geht es dabei um mögliche künftige Klagen von Krebspatienten. Bayer will die Rechtsstreitigkeiten wegen des Pestizids seiner US-Tochter Monsanto mit Zahlungen in Höhe von insgesamt rund elf Milliarden Dollar beilegen.

Auto1 gibt Gas

Der Börsenneuling wartete am Morgen mit Wachstumszahlen auf. Der Umsatz des Online-Gebrauchtwagenhändlers legte von Januar bis März im Vergleich zum Vorquartal um rund 16 Prozent auf 900 Millionen Euro zu. Das bereinigte Betriebsergebnis lag bei minus 14 Millionen Euro, nach minus 22 Millionen Euro im Vorquartal. "Angesichts der Entwicklung im ersten Quartal sind wir für die kommenden Monate optimistisch", so Firmenchef Christian Bertermann. Auto1 bestätigte den Jahresausblick, wonach Erlöse von 3,8 bis 4,2 Milliarden Euro angepeilt werden.

Corestate macht Verluste

Der Immobilienkonzern Corestate ist mit einem Verlust ins Jahr gestartet. Netto lag das Minus bei neun Millionen Euro. Der Umsatz erreichte 37 Millionen Euro und das operative Ergebnis (Ebitda) eine Million. "Zwar sind wir angesichts des verhaltenen Investmentmarktes im ersten Halbjahr derzeit noch mit angezogener Handbremse unterwegs", kommentierte Firmenchef René Parmantier. Der Vorstand habe aber etwa mit einer Umorganisation des Vertriebs die Voraussetzungen geschaffen, "spätestens im Sommer richtig durchzustarten". Er bekräftigte daher seine Jahresziele.

Adler-Aktie gen Himmel

Rund 16 Prozent gewinnen die Papiere des Modeherstellers am Mittwochmorgen. Die finanziell gebeutelte Adler Modemärkte AG erhält in der Corona-Krise ein Darlehen in Höhe von zehn Millionen Euro vom Bund. Das sagte ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums am Dienstag in Berlin. Adler selbst wollte sich zunächst nicht äußern. Adler hatte Anfang Mai öffentlich über mangelnde Unterstützung der Bundesregierung geklagt, obwohl die Finanzprobleme unverschuldet und durch die pandemiebedingten Schließungen der Geschäfte entstanden seien. Adler beschäftigt etwa 3200 Mitarbeiter, betreibt mehr als 140 Standorte bundesweit und befindet sich seit Januar im Prozess einer Insolvenz in Eigenverwaltung.

Google und Samsung kooperieren

Der Internetgigant Google und Samsung tun sich im Geschäft mit Computer-Uhren zusammen, um besser mit dem Marktführer Apple Watch zu konkurrieren. Samsung wird seine nächsten Smartwatches nicht mehr mit dem hauseigenen Betriebssystem Tizen ausstatten, sondern auf Googles Plattform Wear OS umsteigen. Zugleich soll Wear mit Tizen-Elementen zu einem übergreifenden System weiterentwickelt werden, wie die Partner am Dienstag auf der Entwicklerkonferenz Google I/O ankündigten. Wear OS ist ein Ableger des dominierenden Smartphone-Systems Android für Computer-Uhren.