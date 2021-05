Marktbericht DAX bleibt unter Druck Kein Halt in Sicht

Auch zur Wochenmitte müssen Anleger weiter mit Verlusten am Aktienmarkt rechnen. Der DAX dürfte zum Handelsstart mit der Marke von 15.000 Punkten kämpfen. Inflationssorgen haben die Wall Street belastet.

Eine Erholung von den Minuszeichen des Vortages steht beim deutschen Börsen-Barometer DAX am Morgen zunächst nicht an, darauf deuten vorbörsliche Kurse hin. Der Index dürfte weitere 100 Punkte gegenüber seinem Schlussstand vom Dienstag verlieren und damit der Marke von 15.000 Punkten wieder bedrohlich nahe kommen.

Wall Street im Abwärtstrend

An den US-Börsen gab es am Abend erneut Minuszeichen. Der US-Standardwerteindex Dow Jones schloss 1,4 Prozent tiefer bei 34.269 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab 0,1 Prozent auf 13.389 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 0,9 Prozent ein auf 4152 Punkte. Steigende Löhne, steigende Rohstoffpreise und der sich nach der Pandemie auflösende Konsumstau heizten die Inflation an, warnte Neil Wilson, Chef-Analyst des Online-Brokers Markets.com: "Der Preisdruck wird nicht so vorübergehend sein wie die US-Notenbank Fed denkt."

US-Notenbanker erwarten Preisauftrieb

Laut dem Notenbank-Mitglied James Bullard sind Anzeichen einer anziehenden Inflation ein positives Zeichen für eine erfolgreiche Arbeit der Notenbank. Es sei ermutigend, dass man die Inflation über zwei Prozent heben werde, sagte der Chef des Notenbankbezirks St. Louis am Dienstag dem Sender CNBC. Bullards Kollege Patrick Harker aus Philadelphia sagte dort auf einer Veranstaltung, für ihn seien drei Prozent vermutlich die Obergrenze, 2,5 Prozent wären ihm lieber. "Wir wollen nicht, dass die Inflation außer Kontrolle gerät."

Auch die Aktienmärkte in Asien gaben am Morgen überwiegend nach. Der japanische Nikkei-Index lag im Verlauf 0,9 Prozent tiefer bei 28.360 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 1 Prozent und lag bei 1888 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,2 Prozent im Plus.

Euro hält sich stabil

Am Devisen- und Ölmarkt halten sich die Schwankungen im Gegensatz zum Aktienmarkt derzeit in Grenzen. Der Euro kann sich gegenüber dem Dollar trotz der Zinsfantasien in den USA bei 1,2150 Dollar halten. Ein Barrel der US-Ölsorte WTI kostet am Morgen wenig verändert 65,30 Dollar. Und die Feinunze Gold notiert zurzeit bei 1830 Dollar.

Auch die wichtigsten Kryptowährungen können sich dem Sog am Aktienmarkt derzeit entziehen. Ein Bitcoin kostet am Morgen 57.900 Dollar und damit ein Prozent mehr als am Vortag. Ethereum notiert mit 4300 Dollar sogar vier Prozent höher als am Dienstag.

Zahlenreigen in DAX & Co

Im DAX und den anderen deutschen Leitindizes werden Anleger am Mittwoch eine Reihe von Quartalszahlen von Unternehmen zu bewerten haben. Bereits am Morgen haben etwa der Pharmakonzern Merck und der Versicherungsriese Allianz ihre Geschäftsergebnisse zum ersten Quartal vorgestellt.

Allianz ist auf Kurs

Der Versicherer hat seinen Gewinn dank nachlassender Corona-Effekte zum Jahresauftakt kräftig gesteigert und sieht sich in ihren Prognosen bestätigt. Das operative Ergebnis schnellte im ersten Quartal um 45 Prozent auf 3,3 Milliarden Euro in die Höhe. Analysten hatten im Schnitt mit knapp 3,1 Milliarden Euro gerechnet. "Das ist ein ermutigender Auftakt und macht uns zuversichtlich, unsere für das Jahr 2021 gesteckten Ziele zu erreichen", so Vorstandschef Oliver Bäte. Die Allianz geht weiterhin von einem Ergebnis in der Spannbreite von 11 bis 13 Milliarden Euro aus.

Merck mit Gewinnsteigerung

Florierende Geschäfte mit Produkten für die Arzneimittelherstellung geben Merck Schwung. Der bereinigte Betriebsgewinn (Ebitda) stieg im ersten Quartal um knapp 28 Prozent auf 1,5 Milliarden Euro, wie der Darmstädter Pharma- und Life-Science-Konzern am Mittwoch mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit 1,32 Milliarden Euro gerechnet. Merck setzte 4,6 Milliarden Euro um, ein Plus von sechs Prozent binnen Jahresfrist. Das organische Wachstum betrug sogar mehr als zwölf Prozent. Das Dax-Unternehmen hatte erst in der vergangenen Woche seine Jahresziele erhöht.

Toyota übertrifft Erwartungen

Der japanische Autokonzern Toyota schlägt sich trotz Corona-Krise und Chipmangel gut. Das operative Ergebnis verdoppelte sich im Schlussquartal des Ende März abgelaufenen Geschäftsjahres 2020/2021 fast, wie der weltgrößte Autokonzern am Mittwoch mitteilte. Es lag im Zeitraum Januar bis März bei knapp 690 Milliarden Yen (umgerechnet 5,2 Milliarden Euro). Damit übertraf Toyota die Erwartungen von Analysten, die mit rund 642 Milliarden Yen gerechnet hatten.

Kaufhaus-Betreiber Euroshop leidet unter Corona

Der auf Einzelhandelsobjekte spezialisierte Immobilieninvestor hat im ersten Quartal die Folgen des Corona-Lockdowns zu spüren bekommen. Die Umsatzerlöse sanken um 9,2 Prozent auf 51,9 Millionen Euro, das Ergebnis vor Steuern und ohne Bewertungsergebnis brach um 41,9 Prozent auf 23,7 Millionen Euro ein, das Konzernergebnis fiel auf von 28 auf 22,3 Millionen Euro. Die Mieterumsätze seien im stationären Handel wegen des Lockdowns stark gesunken, vor allem in den Branchen Textil, Mode und Gastronomie sowie bei Dienstleistungen.

MeinAuto sagt Börsengang ab

Der Internet-Autohändler MeinAuto hat seinen geplanten Börsengang in Frankfurt in letzter Minute abgesagt. Die für heute geplante Emission werde verschoben, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Das hätten MeinAuto und sein Eigentümer, der britische Finanzinvestor Hg, beschlossen. "Grund dafür sind die derzeit ungünstigen Marktbedingungen für wachstumsstarke Unternehmen", hieß es in der Mitteilung. Sobald sich die Marktbedingungen stabilisierten, wolle man einen neuen Anlauf nehmen. MeinAuto ist der erste Börsenkandidat in diesem Jahr, dessen Emission auf Eis gelegt wurde.