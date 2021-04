Marktbericht Vor US-Berichtssaison DAX in den Startlöchern?

Der deutsche Leitindex dürfte zum Handelsstart am Dienstag leichte Gewinne verbuchen. Damit trotzen Anleger schwachen Vorgaben aus den USA. Die Hoffnung auf gute Quartalszahlen von US-Konzernen treibt an.

Die Börsen an der Wall Street haben nach dem Rekordlauf der vergangenen Tage am Dienstagabend eine Pause eingelegt. Der US-Standardwerteindex Dow Jones schloss 0,2 Prozent tiefer bei 33.745 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab 0,4 Prozent auf 13.850 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 schloss kaum verändert bei 4127 Punkten.

US-Zahlen ab Mittwoch

"Auch wenn die Aktien auf Rekordhochs stehen, erwarten wir dank der unterstützenden Fiskal- und Geldpolitik, sich verbessernder Wirtschaftsdaten und schnellerer Covid-19-Impfraten einen weiteren Aufwärtstrend", kommentierte Tom Mantione, Geschäftsführer bei UBS Private Wealth Management. Frische Kaufimpulse erhofften sich Investoren nicht nur in den USA vom Start der US-Berichtssaison, die die großen US-Banken Goldman Sachs, JPMorgan und Wells Fargo am Mittwoch einläuten. Es wird erwartet, dass die Gewinne der Unternehmen im S&P 500 im Quartal um ein Viertel im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gestiegen sind.

Asienbörsen eher positiv

Die Börsen in Fernost liefern dem DAX am Morgen dagegen leichten Rückenwind. Der japanische Nikkei-Index lag im Verlauf ein Prozent höher bei 29.832 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,8 Prozent auf 1969 Punkte. Die Börse in Shanghai klettert um 0,1 Prozent. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,6 Prozent.

China exportiert mehr

Die chinesischen Exporte sind im März im Vergleich zum Vorjahresmonat um 30,6 Prozent gestiegen. Die Ausfuhren erreichten einen Wert von 241 Milliarden Dollar, wie aus Zolldaten vom Dienstag hervorging. Die Einfuhren erhöhten sich auf 227,3 Milliarden Dollar, was einem Anstieg von 38 Prozent im Vergleich zum März 2020 entsprach. Die Exporteure profitierten von der relativ zügigen Wiederöffnung der chinesischen Wirtschaft in der Coronapandemie und von der Nachfrage nach Gesichtsmasken und anderen medizinischen Gütern.

Euro schwächer, Öl teurer

Am Devisenmarkt hat sich der Euro nicht anhaltend über die Marke von 1,19 Dollar schieben können. Derzeit notiert die Gemeinschaftswährung bei 1,1885 Dollar. Die Ölpreise haben sich am Mittwochmorgen leicht ins Plus geschoben. Ein Fass der US-Sorte WTI kostet mit 59,95 Dollar ein halbes Prozent mehr als am Vortag. Der Goldpreis liegt mit 1730 Dollar kaum verändert. Weiterhin über 60.000 Dollar notiert ein Bitcoin, derzeit sind es 60.740 Dollar.

VW vor Durchbruch in Tarifverhandlungen

Der DAX dürfte nach vorbörslichen Indikationen rund 0,25 Prozent höher starten bei 15.250 Punkten. Im Leitindex könnte am Morgen die VW-Aktie im Fokus stehen. Laut Medienberichten gab es bei den Tarifverhandlungen zwischen dem Wolfsburger Autobauer und der IG Metall in der Nacht zu Dienstag einen Durchbruch. Wie der Deutschlandfunk (DLF) unter Berufung auf Unternehmenskreise berichtet, einigten sich die Vertreter beider Parteien auf ein gemeinsames Paket. Nähere Einzelheiten hierzu sollen am Vormittag erläutert werden. Bei den Verhandlungen ging es darum, einen Tarifabschluss für die 120.000 Mitarbeiter der sechs westdeutschen VW-Werke zu erreichen.

Air France KLM bekommt Staatshilfe

Frankreich greift der kriselnden Fluggesellschaft unter die Arme. Im Rahmen einer rund eine Milliarde Euro schweren Kapitalerhöhung stockt die Regierung in Paris ihren Anteil an Air France-KLM auf knapp 30 Prozent von derzeit 14,3 Prozent auf. Die Niederlande, die 14 Prozent des Aktienkapitals besitzen, wollen sich dagegen nicht an der Kapitalmaßnahme beteiligen. Zahlreiche Staaten hatten sich in der Corona-Krise, die zu einem dramatischen Einbruch des Flugverkehrs führte, wieder stärker an ihren in der Vergangenheit privatisierten Fluggesellschaften beteiligt, um diese vor dem Aus am Markt und dem Verlust der Arbeitsplätze zu retten.

Nvidia macht Intel Konkurrenz

Der Chipkonzern Nvidia hat seinen ersten Hauptprozessor für Rechenzentren vorgestellt und greift damit den Branchenriesen Intel in dessen wichtigstem Geschäft an. Nvidia-Chips wurden bereits für Grafik-Aufgaben und Anwendungen auf Basis künstlicher Intelligenz eingesetzt, jetzt macht der Konzern den nächsten Schritt. Ein Vorteil soll sein, dass sich die Hauptprozessoren unter dem Markennamen "Grace" den Speicher mit Nvidias KI- und Grafik-Chips teilen können, sagte Firmenchef Jensen Huang am Montag.

Weniger Boni bei Credit Suisse

Nach dem Milliardenverlust durch die Pleite des Hedgefonds Archegos streicht die schweizerische Bank Credit Suisse einem Pressebericht zufolge die Boni für ihre Mitarbeiter um mehrere Hundert Millionen Dollar. Das berichtet die "Financial Times" (Online) unter Berufung auf Kreise. Der Hedgefonds Archegos des US-Investors Bill Hwang war Ende März zusammengebrochen, nachdem dieser Margenanforderungen für seine Swap-Geschäfte nicht mehr erfüllen konnte. Die Bank musste in der Folge eine Belastung von 4,4 Milliarden Franken verbuchen und ist im ersten Quartal in die roten Zahlen gerutscht.