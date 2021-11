Marktbericht Nach dem Fed-Entscheid Anleger hoffen auf neuen DAX-Rekord Stand: 04.11.2021 07:47 Uhr

Bei den Investoren herrscht Freude, weil die Fed ihre extrem expansive Geldpolitik nur sanft drosselt. Vor dem Handelsstart sieht es danach aus, als würde der DAX den US-Börsen auf der Rekordspur folgen.

Im DAX zeichnet sich nach der freundlichen Vorlage aus den USA ein neuer Rekord ab. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor Handelsstart ein halbes Prozent höher bei 16.032 Punkten. Im August hatte der DAX bei 16.030 Punkten einen Höchststand erreicht. Gestern hatte er kaum verändert bei 15.959,98 Punkten geschlossen.

Fed drosselt das Tempo nur langsam

Der Grund für die Zuversicht der Anleger sind Nachrichten aus den USA: Bei ihrer gestrigen Zinsentscheidung hatte die US-Notenbank Fed beschlossen, die in der Corona-Pandemie beschlossenen Krisenhilfen schrittweise zurückfahren - sie wird das Volumen der Wertpapierkäufe von derzeit 120 Milliarden Dollar ab Mitte November um 15 Milliarden Dollar reduzieren. Am Leitzins, der in der extrem niedrigen Spanne von 0,0 bis 0,25 Prozent liegt, ändert sich aber vorerst nichts.

"Das Tapering ist da, und die Fed tritt nur sanft aufs Bremspedal", sagte Naeem Aslam, Chef-Marktanalyst des Brokerhauses AvaTrade. Für die Anleger sind das gute Nachrichten, die zum Aktienkauf einladen, zumal mit einer Erhöhung des Leitzinses erst ab Mitte des kommenden Jahres zu rechnen ist: Die Geldflut geht also weiter.

Die Vorgaben von der Wall Street sehen deshalb auch einladend aus: Die Anleger reagierten erleichtert auf die geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank. Der Dow Jones schloss gestern 0,3 Prozent höher auf 36.157 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte ein Prozent auf 15.811 Zähler vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,6 Prozent auf 4660 Stellen zu. Alle drei Marktbarometer erreichten neue Bestmarken.

Auch in Asien reagierten die Börsen freundlich. Der Nikkei-Index schloss 0,9 Prozent fester bei 29.794 Punkten. Die Börse in Shanghai lag vor Handelsschluss ebenso im Plus wie der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen.

In den ersten neun Monaten legte das operative Ergebnis von Vonovia im Jahresvergleich um 12,9 Prozent auf 1,15 Milliarden Euro zu. Die Miete erhöhte sich im Schnitt auf 7,34 Euro pro Quadratmeter - das waren 3,8 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Zum Zuwachs trugen vor allem modernisierte Wohnungen bei. Die Kosten für energetische Sanierungen wie etwa Wärmedämmung sowie Austausch alter Heizungsanlagen und Fenster können die Konzerne teilweise auf die Miete umlegen. Der Umsatz kletterte um knapp zehn Prozent auf rund 3,5 Milliarden Euro.

Die Deutsche Post steckt sich nach einem Umsatz- und Gewinnsprung im Quartal angesichts ihres boomenden Paket- und Expressgeschäfts und des florierenden Welthandels erneut höhere Ziele. Der operative Ertrag (Ebit) werde 2021 auf den Rekordwert von 7,7 Milliarden Euro steigen, teilte der Konzern mit. Zuvor hatte die Post mehr als sieben Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Für das wichtige Weihnachtsgeschäft ist die Post auch angesichts des weiter boomenden Online-Handels optimistisch.

Der führende japanische Autokonzern Toyota hat die Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr trotz Produktionskürzungen in Folge der Lieferengpässe bei Elektronikchips angehoben. Demnach dürfte sich der Nettogewinn im Geschäftsjahr 2021/22 (31. März) auf 2,49 Billionen Yen (18,9 Milliarden Euro) belaufen. Das wäre ein Anstieg zum Vorjahr um fast elf Prozent.

Die Merck KGaA hebt nach einem unerwartet guten dritten Quartal ihre Prognosen für das Gesamtjahr zum dritten Mal an. "Haupttreiber ist eine sehr starke operative Performance des Life-Science-Sektors", erklärte das Unternehmen. Der Konzern hatte bereits mehrfach die Prognose angehoben, da eine hohe Nachfrage nach seinen Produkten in der Pandemie für Rückenwind sorgt. Im dritten Quartal hat Merck den Umsatz um rund 13 Prozent auf 4,97 Milliarden Euro ausgebaut.

Der für seine Fifa- und Star Wars-Videospiele bekannte Unterhaltungssoftwarekonzern Electronic Arts schraubt seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr nach oben. Electronic Arts setzt dabei unter anderem auf eine starke Nachfrage nach Fifa. Die neue Version der Fußball-Simulation hat bislang gute Kritiken bekommen. Im abgelaufenen Quartal per 30. September erhöhte sich der Nettogewinn auf 294 Millionen Dollar von 185 Millionen Dollar im gleichen Vorjahreszeitraum.

Immer mehr Verbraucher kaufen Smartphones für den neuen superschnellen 5G-Datenfunk. In Deutschland hatte Vodafone in diesen Tagen eine neue Stufe beim 5G-Ausbau angekündigt. Der Chipkonzern Qualcomm rechnet für 2021 mit 500 bis 550 Millionen verkauften 5G-tauglichen Telefonen. Das wäre ein erheblicher Marktanteil: Die Analysefirma IDC erwartet für dieses Jahr den Absatz von insgesamt 1,37 Milliarden Smartphones.