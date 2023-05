marktbericht 16.000 Punkte im Visier Kaum Bewegung im DAX Stand: 30.05.2023 07:31 Uhr

Ohne Impulse von der Wall Street und nach einem ruhigen Feiertagshandel dürfte der DAX zunächst auf der Stelle treten. Aber die 16.000er Marke bleibt in Reichweite.

Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex vor dem Start kaum verändert auf 15.954 Punkte. Gestern hatte die Erleichterung über die vorläufige Einigung im US-Schuldenstreit den DAX zeitweise bis auf 16.079 Punkte angeschoben. Dann fehlten jedoch im dünnen Handel Anschlusskäufe. Der deutsche Leitindex war mit einem Minus von 0,2 Prozent aus dem Handel gegangen.

Es zeige sich, dass die Einigung im Wesentlichen bereits an den vorhergehenden Handelstagen eingepreist war", sagte Thomas Altmann, Portfoliomanager vom Vermögensverwalter QC Partners. Gleichzeitig habe das Zusammenfallen von Pfingstmontag, dem US-amerikanischen Memorial Day und dem britischen Frühlingsfeiertag für einen ruhigen Handelstag gesorgt.

Die Ausgabenkürzungen bei der Einigung des US-Schuldenstreits dürften die Konjunktur schwächen, zumal der Markt auch einen weiteren Zinsschritt im Sommer einpreist, kommentiert Ulrich Stephan, Chefanlagestratege für Privat- und Firmenkunden bei der Deutschen Bank.

Am vergangenen Freitag hatte bereits die Aussicht auf einen Kompromiss in der Schuldenfrage die Wall Street angetrieben. Der Dow Jones schloss ein Prozent höher auf 33.093 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 2,2 Prozent auf 12.975 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 1,3 Prozent auf 4205 Punkte zu. Gestern wurde in den USA nicht gehandelt.

Die Anleger in Japan legen heute in Erwartung frischer Verbraucherdaten aus den USA und der Verabschiedung der US-Schuldenobergrenze durch den Kongress eine Verschnaufpause ein. Der Nikkei lag im Verlauf 0,3 Prozent tiefer bei 31.128 Punkten. und büßte damit seine Gewinne vom Montag ein, die ihn auf ein 33-Jahres-Hoch getrieben hatten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,4 Prozent und lag bei 2151 Punkten.

"Auf den gestrigen Höchststand von 31.560 Punkten dürfte noch einen Tag mit Gewinnmitnahme folgen", sagte Nomura-Stratege Kazuo Kamitani. "Wenn der Nikkei sich an der 32.000er-Marke halten könnte, wäre das ein Zeichen dafür, dass der Markt ausreichend stark ist." Die Börse in Shanghai lag 0,7 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,8 Prozent.

Wie viel Geld die Vorstände der DAX-Unternehmen verdienen, hängt immer stärker von Nachhaltigkeitsthemen ab. Dieses Jahr seien erstmals die Vorstandsvergütungen in allen 40 Unternehmen des Aktienindex ohne Ausnahme an sogenannte ESG-Kriterien geknüpft, erklärte die Personalberatung Russel Reynolds Associates. Gemeint sind damit Umwelt, Soziales und richtige Unternehmensführung. Im Schnitt hängen demnach 8 Prozent der Vorstandsvergütungen direkt vom Erreichen dieser Ziele ab.

Der Gewerbeimmobilien-Spezialist Aroundtown hat im ersten Quartal die sinkenden Immobilienwerte und Verkäufe von Immobilien zu spüren bekommen. Der operative Gewinn, gemessen an der in der Branche wichtigen Kenngröße Funds from Operations (FFO 1), fiel im Jahresvergleich um 5,3 Prozent auf 84,6 Millionen Euro. Unter dem Strich wies das Unternehmen wegen der geringeren Bewertung seiner Immobilien einen Verlust von 21,6 Millionen Euro aus. Im Vorjahreszeitraum hatte noch ein Gewinn von 124,5 Millionen Euro in der Bilanz gestanden.