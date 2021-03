Marktbericht DAX bei fast 15.000 Punkten Weiter auf hohem Niveau

Nachdem der DAX am Dienstag die Marke von 15.000 Punkten übersprungen hat, dürften heute erste Investoren Gewinne mitnehmen. Dennoch sind auch am Mittwoch weitere Höchststände möglich.

Der deutsche Leitindex wird nach vorbörslichen Schätzungen nicht allzu weit von der neuen Rekordmarke in den Mittwochshandel starten. Derzeit wird der Index auf 14.990 Punkte taxiert. Im Handelsverlauf waren gestern 15.030 Zähler erreicht worden.

US-Börsen mit Inflationsangst

An der Wall Street hat die Angst vor weiter steigenden Anleiherenditen und anziehender Inflation die Investoren am Abend gebremst. Der US-Standardwerteindex Dow Jones schloss am Dienstag 0,3 Prozent tiefer bei 33.066 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab 0,1 Prozent auf 13.045 Punkte nach. "Wir befinden uns in einer Phase, in der sich die Leute an die etwas höheren Renditen anpassen", sagte Jon Maier, Chef-Anleger des Fondsanbieters Global X ETFs. Der Verkaufsdruck bei Staatsanleihen trieb die Rendite der zehnjährigen US-Bonds zeitweise auf ein 14-Monats-Hoch von 1,776 Prozent.

Asiatische Märkte im Minus

Auch in Asien konnten die Börsen am Morgen ihren Schwung des Vortages nicht mitnehmen. Die Börse in Shanghai lag 0,8 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 1,3 Prozent. Japans Nikkei-Index rutschte im Verlauf 0,8 Prozent tiefer auf 29.200 Punkte. Anleger reagierten hier darauf, dass die Industrieproduktion des Landes im Februar wegen Einbußen bei der Nachfrage von Autos und Maschinen fiel.

Chinas Wirtschaft überraschend stark

Dagegen hat sich die Stimmung in Chinas Wirtschaft im März überraschend deutlich aufgehellt. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) der Industrie legte von 50,6 Punkten im Vormonat auf 51,9 Zähler zu. Volkswirte hatten im Schnitt nur mit einer leichten Aufhellung vom Neunmonatstief im Vormonat auf 51,2 Punkte gerechnet. Im Dienstleistungssektor verbesserte sich die Stimmung ebenfalls überraschend deutlich. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex legte von 51,4 auf 56,3 Punkte zu. Experten hatten lediglich 52 Punkte erwartet.

Euro immer schwächer

Am Devisenmarkt hat der Euro weiter einen schweren Stand gegenüber dem US-Dollar. Die Gemeinschaftswährung kämpft jetzt um die Marke von 1,17 Dollar und notiert am Morgen bei 1,1706 Dollar. Etwas teurer sind am Mittwochmorgen die Preise für Öl. Ein Fass der US-Sorte WTi kostet derzeit mit 60,88 Dollar ein halbes Prozent mehr als am Vortag. Die Feinunze Gold notiert bei 1680 Dollar.

VW-Aprilscherz in den USA

Im DAX könnte am Morgen wieder einmal die VW-Aktie im Mittelpunkt stehen, die bereits an den vergangenen Tagen sehr gut gelaufen ist. Ein Marketing-Gag des Unternehmens erregt in den USA die Gemüter. Aus Volkswagen solle in den USA "Voltswagen" werden, hieß es von VW. Mit der ab Mai geplanten Umbenennung in "Voltswagen of America" wolle der deutsche Konzern in der Heimat des US-Rivalen Tesla seine Absicht unterstreichen, ein ernstzunehmender Anbieter von Elektroautos zu werden. Der Aprilscherz ließ zwischenzeitlich sogar die Aktienkurse von VW ansteigen. Das "Wall Street Journal" bekam dann als erstes Medium die Bestätigung der Unternehmenszentrale, dass die Umbenennung ein verfrühter Aprilscherz war.

Großbestellung für Boeing

Die US-Fluggesellschaft Alaska Air ist erneut auf Einkaufstour. Weitere 23 Jets des Typs 737 Max 9 seien beim US-Flugzeugbauer Boeing bestellt worden, teilte die Airline mit. Das Unternehmen wolle den Umbau zu einer reinen Boeing-Flotte vorantreiben. Die Auslieferung der Mittelstreckenflieger soll zwischen 2023 und 2024 erfolgen.

Blackberry-Umsatz sinkt

Der kanadische Softwarehersteller Blackberry hat im vergangenen Geschäftsquartal die Erwartungen der Wall Street verfehlt. Der Umsatz sank nach Firmenangaben auf 210 Millionen Dollar von 282 Millionen Dollar im gleichen Vorjahreszeitraum und lag damit unter der Analystenprognose von rund 245 Millionen Dollar. Der Nettoverlust vergrößerte sich im vierten Quartal (per 28. Februar) auf 315 Millionen Dollar von 41 Millionen Dollar im Vorjahr. Das Management verwies auf eine schwache Nachfrage nach der Autosoftware QNX, die unter anderem von Volkswagen, BMW und Ford genutzt wird. Die Fahrzeugverkäufe werden derzeit von der Corona-Krise belastet.

Curevac produziert in Heidelberg

Das Tübinger Biotech-Unternehmen Curevac will mehr als 100 Millionen Corona-Impfdosen in Heidelberg herstellen lassen. Mehr als 50 Millionen Dosen sollen noch in diesem Jahr produziert werden, wie Curevac am Dienstag auf seiner Homepage mitteilte. Curevac und der Schweizer Pharma-Auftragsfertiger Celonic schlossen dazu eine Kooperation ab. Celonic hat neben dem Hauptquartier in Basel einen Standort in Heidelberg. Die Wirksamkeit des Impfstoffkandidaten von Curevac wird derzeit in der bereits fortgeschrittenen Studie in Europa und Lateinamerika mit rund 35.000 Teilnehmern untersucht. Curevac bekräftigte, die Marktzulassung im zweiten Quartal 2021 beantragen zu wollen. Mit einer Zulassung rechnet das Unternehmen bis Ende Juni.