Die Aussicht auf eine Verlängerung des Corona-Lockdowns dürfte den Tatendrang der Anleger an der Börse zunächst etwas bremsen. Der DAX bleibt aber auf hohem Niveau.

Von Robert Minde, tagesschau.de

Am deutschen Aktienmarkt deutet sich für den ersten Handelstag des neuen Jahres ein verhaltener Handelsstart an. Der Broker IG taxierte den Leitindex rund zwei Stunden vor dem Start mit gut 13.700 Punkten knapp unter seinem Jahresschluss 2020 von 13.719 Punkten.

Im Fokus der Anleger steht die Aussicht auf eine Verlängerung des Corona-Lockdowns hierzulande, über den die Politik derzeit diskutiert. Gleichzeitig haben in Deutschland die Impfungen gegen das Virus zwar begonnen, es geht dabei aber eher langsam zu.

Asien uneinheitlich

Die Vorgaben aus Asien sind uneinheitlich. Während die Tokioter Börse etwas leichter tendiert, geht es an den anderen asiatischen Märkten bergauf. Vor allem in China, nachdem in der Nacht der Dezember-PMI-Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe veröffentlicht wurde. Dabei hat sich die Stimmung in Chinas Industrie zwar leicht abgeschwächt, mit 51,9 Punkten bleibt der Indikator aber über der Expansionsschwelle.

Wall Street im Bann der Politik

Die US-Futures notieren im frühen Handel wenig verändert. In Amerika hat sich am Sonntag der neu gewählte Kongress konstituiert. Die Demokratin Nancy Pelosi ist erneut zur Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses gewählt worden und bleibt damit die Nummer drei im Staat.

Die Politik dürfte die Märkte zum Jahresauftakt beschäftigen. Denn am Dienstag wird in Georgia über die beiden zur Wahl stehenden Senatssitze abgestimmt. Die Wahl ist von großer Bedeutung, denn sollten die beiden republikanischen Amtsinhaber abgewählt werden, könnte der neue Präsident Joe Biden durchregieren.

Euro weiter gesucht

Am Devisenmarkt tendiert der Euro bei 1,2254 Dollar und bleibt damit auf hohem Niveau. Erwartet werden heute zahlreiche PMI-Daten für den Dezember, sowohl aus der Eurozone als auch aus den USA am Nachmittag. Hinzu kommen aus Amerika die Bauausgaben für den November.

Bitcoin-Rally geht weiter

Die führende Kryptowährung hat am Wochenende erstmals die Marke von 30.000 Dollar übersprungen. In der Spitze wurden auf der Luxemburger Handelsplattform Bitstamp fast 35.000 Dollar bezahlt. Aktuell steht der Kurs bei etwas über 33.000 Dollar. Für den Anstieg des Bitcoin auf das aktuelle Rekordhoch kurz nach dem Jahreswechsel gibt es keine passende Begründung. Für den jüngsten Höhenflug wird am Markt aber immer wieder angeführt, dass die Digitalwährung zuletzt stärker in den Fokus großer Finanzinvestoren gerückt sei und stärker nachgefragt werde.

Airbus schafft Auslieferungsziel

Für den Flugzeugbauer Airbus zeichnet sich zumindest in puncto Auslieferungen ein versöhnliches Ende des von der Corona-Krise geprägten Jahres 2020 ab. Der europäische Boeing-Rivale habe bis zum 29. Dezember knapp 550 Flieger ausgeliefert und dürfte auch an den letzten beiden Tagen des Jahres noch einige Verkehrsflugzeuge übergeben haben, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg und beruft sich auf interne Kreise.

Ein Sprecher des Unternehmens wollte die Informationen nicht kommentieren. Airbus hat kein offizielles Ziel mehr, nachdem der Plan, 2020 etwa 880 (2019: 863) Passagier- und Frachtflugzeuge auszuliefern, wegen des beispiellosen Einbruchs im Flugverkehr im Frühjahr ersatzlos verworfen wurde.

TUI setzt auf Impfstart im Sommer

Der Tourismuskonzern TUI rechnet mit einer kräftigen Wiederbelebung des in der Corona-Krise eingebrochenen Reisemarkts in diesem Jahr. "Wir erwarten einen schon weitgehend normalen Sommer", sagte Vorstandschef Fritz Joussen. Er rechnet sogar damit, dass die aktuellen Impfungen alle Reiserestriktionen unnötig machen werden und erwartet draüber hinaus, dass die Kunden verstärkt auch höherwertrige Reisen buchen werden.

Tesla liefert fast eine halbe Million Autos aus

Der US-Elektroautobauer Tesla hat im letzten Quartal des Jahres 2020 so viele Autos ausgeliefert wie noch nie. Mit einem Absatz von 180.570 Autos wurde der bisherige Rekordwert von knapp 140.000 aus dem dritten Quartal noch mal deutlich übertroffen. Auf Jahressicht konnte Tesla den Absatz um 36 Prozent auf 499.550 Autos steigern - und damit das selbst gesteckte Ziel von einer halben Million ausgelieferter Fahrzeuge so gut wie erfüllen.