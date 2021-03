Marktbericht DAX fällt etwas zurück Katerstimmung nach der Rekordparty

Der Höhenflug an den Börsen ist vorerst gestoppt: Der DAX hat sich am Donnerstag wieder von seinem Rekordhoch entfernt. Ein bisschen Entlastung kam von der Wall Street und dem Opec-Treffen.

Die von der Bundesregierung in Aussicht gestellte langsame Lockerung des Corona-Lockdowns sorgte am deutschen Aktienmarkt heute für keine Freudensprünge mehr. Im Gegenteil: der DAX stürzte zeitweise unter die Marke von 14.000 Punkten. Erst am Nachmittag eroberte er sie wieder zurück und schloss 0,2 Prozent tiefer bei 14.056 Zähler. Am Mittwoch hatte der deutsche Leitindex noch ein Rekordhoch von fast 14.200 Punkten erreicht.

Wall Street berappelt sich

Die freundliche Wall Street verhinderte größere Kursverluste am deutschen Aktienmarkt. Der große Bruder des DAX, der Dow Jones stieg in den beiden ersten Handelsstunden um 0,2 Prozent. Der marktbreite S&P 500 drehte leicht ins Plus. Und auch der Nasdaq 100, der zeitweise um etwas mehr als ein Prozent abgesackt war, berappelte sich wieder und zog um 0,3 Prozent an.

Vielversprechende Konjunkturdaten aus den USA

Nach einem etwas trüben Start stützten im Handelsverlauf besser als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten die US-Börsen. Zwar stellten in der vergangenen Woche etwas mehr Menschen einen Antrag auf Arbeitslosenhilfe als in der vorherigen, doch die Produktivität in der US-Wirtschaft im vierten Quartal 2020 fiel weniger deutlich als erwartet. Außerdem stiegen die Aufträge für US-Industrieunternehmen zu Jahresbeginn stärker als prognostiziert. Schließlich halfen auch die Aussagen des saudischen Ölministers, der während des Opec-Treffens zur Förderstrategie von Rohöl ab April für eine vorsichtige Förderpolitik plädierte.

Im Bann der Anleiherenditen

Dennoch blieb die Nervosität groß angesichts der anhaltenden Zinsängste. Die Rendite für zehnjährige US-Staatsanleihen verharrte auf 1,47 Prozent. In der vergangenen Woche hatte der Effektivzins bei rund 1,55 Prozent den höchsten Stand seit einem Jahr erreicht. Steigende Wachstums- und Inflationserwartungen gelten als Auslöser für den Renditeanstieg. Für Aktienanleger ist dies eine Gefahr, da mit steigenden Zinsen Anleihen als Anlagealternative wieder interessanter werden. Für Unternehmen kann zudem die Refinanzierung teurer werden.

Was sagt Powell?

Nun warten die Anleger gespannt auf eine in wenigen Stunden anstehende Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell. Diese sei seine letzte Chance, sich zur Entwicklung an den Anleihemärkte zu äußern, bevor am Wochenende eine zweiwöchige Stillhalteperiode vor dem nächsten Treffen des Notenbank-Offenmarktausschusses beginne, sagten Analysten. Dieser trifft wichtige geldpolitische Entscheidungen wie etwa die Festsetzung des Leitzinses. Trotz zuletzt beschwichtigender Worte des Fed-Chefs, dass eine Straffung der Geldpolitik noch lange nicht anstehe, hält sich das "Inflationsgespenst" hartnäckig an den Märkten.

"Investoren prüfen derzeit genau, wie es um die Bereitschaft der Zentralbanken angesichts des aufkommenden Inflationsdrucks bestellt ist, weitere Anleihen zu kaufen, um sich gegen den Zinsanstieg zu stemmen", sagte Marktbeobachter Jochen Stanzl vom Online-Broker CMC Markets. "Steigende Zinsen sind effektiv eine Art der geldpolitischen Straffung, und das spielt dem ans Gegenteil gewöhnten Aktienmarkt derzeit überhaupt nicht in die Karten", sagte er.

Ölpreise springen kräftig nach oben

Die Aussicht auf eine Verlängerung der freiwilligen Förderkürzungen Saudi-Arabiens hat die Ölpreise am Donnerstag in die Höhe getrieben. Die Nordseesorte Brent und die US-Sorte WTI verteuerten sich jeweils um über fünf Prozent auf 67,47 und 64,51 Dollar je Fass. Bei den Beratungen der Organisation Erdöl exportierender Länder und ihrer Kooperationspartner (Opec+) am Donnerstag hat Saudi-Arabien einem Insider zufolge angeboten, seine Kürzungen von einer Million Barrel pro Tag bis in den April hinein zu verlängern.

Zudem wollten die großen Erdöl-Exporteure ihre momentane Fördermenge insgesamt im April auf dem momentanen Niveau halten, wie zwei Insider aus dem Umfeld des Ölkartells zu Reuters sagten. Russland und Kasachstan seien lediglich moderate Produktionsausweitungen bewilligt worden. Eigentlich hatte die Opec+ angesichts der Erholung bei den Ölpreisen über eine Anhebung der Fördermengen um 500.000 Barrel pro Tag diskutiert.

Die Änderungen in den Indizes

Im DAX spielten die beschlossenen Indexänderungen eine Rolle. Siemens Energy ersetzt zum 22. März wie von vielen Experten vermutet die Beiersdorf-Aktie, während HelloFresh wegen der verschärften Börsenregeln im MDAX bleibt. Dort kommen neben Beiersdorf die VW-Holding Porsche, der Energieparkbetreiber Encavis und der Windkraftanlagenhersteller Nordex hinzu.

VW-Aktie im Höhenflug

Erneut weit oben auf der DAX-Gewinnerliste stand Volkswagen mit einem Plus von zwei Prozent. Die Aktien kletterten auf den höchsten Stand seit Anfang 2018. Auch defensive Aktien wie RWE waren gefragt. Die Titel des Versorgers profitierten von einer Kaufempfehlung der Société Générale. Am DAX-Ende rangierten die Papiere des Chipkonzerns Infineon.

Horror-Jahr für die Lufthansa

Die Lufthansa hat wegen der Corona-Krise im vergangenen Jahr den höchsten Verlust der Firmengeschichte gemacht. Er belief sich auf 6,7 Milliarden Euro. Im Vorjahr hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,2 Milliarden Euro erwirtschaftet. Die Zahl der Passagiere erreichte wegen des Nachfrageeinbruchs mit 36,4 Millionen nur ein Viertel des Vorjahreswertes. Der Umsatz sackte um 63 Prozent ab auf 13,6 Milliarden Euro.

Kurzfristig traut sich der MDax-Konzern aber keine konkrete Geschäftsprognose zu. Für 2021 rechnet Lufthansa-Chef Carsten Spohr konzernweit mit einem operativen Verlust, der aber geringer als 2020 ausfallen werde. Erst 2022 werde die Lufthansa wieder rentabel werden. Gleichzeitig arbeitet die Fluggesellschaft "intensiv" an einer noch engeren Vernetzung mit der Deutschen Bahn Neben gemeinsamen Strecken in Deutschland soll mit der Bahn auch ein "gemeinsames Produkt" auf den Markt gebracht werden, kündigte Spohr an.

Vonovia verdient mehr

Für Deutschlands größten Immobilienkonzern Vonovia laufen die Geschäfte auch während der Corona-Pandemie dank steigender Mieten gut. 2020 legte das operative Ergebnis (FFO) im Jahresvergleich um 10,6 Prozent auf 1,35 Milliarden Euro zu. Vom Gewinnzuwachs sollen auch die Aktionäre profitieren, die für 2020 eine Dividende wie geplant in Höhe von 1,69 Euro je Aktie bekommen sollen. Das wären 0,12 Euro mehr als ein Jahr zuvor. Die Ziele für das laufende Jahr bestätigte Vonovia.

Merck wächst

Eine hohe Nachfrage nach seinen Produkten in der Corona-Pandemie gibt der Darmstädter Merck Rückenwind. 2020 stieg der Umsatz um 8,6 Prozent auf 17,5 Milliarden Euro. Das bereinigte Betriebsergebnis kletterte um 18,6 Prozent auf 5,2 Milliarden Euro. Der Konzern profitierte im Zuge der Pandemie vor allem von einem starken Life-Science-Geschäft, das Produkte für die Pharmaforschung anbietet.

Henkel hofft auf 2021

Im vergangenen Jahr schrumpfte der Umsatz des Konsumgüterkonzerns Henkel auf 19,3 Milliarden Euro. Im Vorjahr waren es noch 20 Milliarden. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) sank um 19,9 Prozent auf 2,6 Milliarden Euro. In der Corona-Krise hatte vor allem das konjunkturabhängige Klebstoff-Geschäft gelitten, aber auch das Geschäft mit Friseuren lief wegen vorübergehender Schließungen von Salons nicht rund. 2021 erwartet Henkel nun einen Umsatz- und Ergebniszuwachs.

Knorr-Bremse im Rahmen der Erwartungen

2020 sank der Erlös des Lkw- und Zugbremsenhersteller Knorr-Bremse um gut elf Prozent auf knapp 6,2 Milliarden Euro. Das bei Experten im Fokus stehende Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) fiel um fast 17 Prozent auf rund 1,1 Milliarden Euro. Mit dem 2020er-Ergebnis erfüllte Knorr-Bremse die Erwartungen der Experten.

Evonik spürt Corona-Krise

2020 schlugen die Folgen der Corona-Pandemie vor allen anfangs ins Kontor. Die Autokrise und der Ölpreiseinbruch hinterließen insbesondere in der ersten Jahreshälfte Spuren. Zudem gerieten die Preise für das Tierfuttereiweiß Methionin zum Jahresende hin abermals unter Druck. Der Konzernumsatz fiel 2020 um sieben Prozent auf 12,2 Milliarden Euro und das operative Ergebnis sank um elf Prozent auf 1,91 Milliarden Euro. Unter dem Strich bleibt ein Gewinn von 465 Millionen Euro. Im Vorjahr waren es noch 2,1 Milliarden.

Gewinn schmilzt bei ProSiebenSat.1

ProSiebenSat.1 hat im vergangenen Jahr seinen Umsatz mit 4,05 Milliarden Euro fast stabil halten können, aber der Gewinn für die Aktionäre fiel um 35 Prozent auf 267 Millionen Euro. Nur die Datingportale der Parship-Meet-Gruppe konnten ihr Betriebsergebnis steigern.

Gute Nachfrage bei Drägerwerk

Die starke Nachfrage nach Beatmungsgeräten und Masken hat dem Medizin- und Sicherheitstechnikkonzern Drägerwerk im abgelaufenen Jahr einen noch stärkeren Gewinnsprung beschert als erwartet. Der Überschuss betrug rund 250 Millionen Euro. Ein Jahr zuvor hatte hier noch ein Ergebnis von 33,4 Millionen Euro gestanden. Der Auftragseingang wuchs um rund 35 Prozent auf knapp 3,8 Milliarden Euro.

Hyundai korrigiert sich

Der südkoreanische Autobauer muss seinen Quartalsgewinn wegen einer teuren Batterie-Rückrufaktion nachträglich um rund ein Fünftel nach unten korrigieren. Der operative Gewinn des vierten Quartals betrage nun 1,3 Billionen Won (959,6 Million Euro). Ende Januar hatte der Konzern noch 1,6 Billionen Won ausgewiesen.

Bei der 900 Millionen Dollar teuren Rückrufaktion müssen die Batterien von einigen Elektroautos ausgetauscht werden. Davon ist vor allem das Modell Kona betroffen, das meist verkaufte E-Auto des Herstellers, nachdem Batterien in Brand geraten waren.

Lieferdienst Deliveroo vor Börsengang

Der britische Essenslieferdienst Deliveroo nimmt einen der größten Börsengänge in der britischen Hauptstadt seit drei Jahren ins Visier. Bei der Neuemission, mit der noch in der ersten Jahreshälfte gerechnet wird, könnte Deliveroo mit rund sieben Milliarden Dollar bewertet werden.

Deliveroo konkurriert unter anderem mit Just Eat Takeaway.com. Zwischenzeitlich war das für seine türkisfarbenen Warmhalteboxen bekannte Unternehmen auch in Deutschland tätig, zog sich aber bereits 2019 angesichts des scharfen Wettbewerbs wieder zurück.

Square kauft Musikdienst von Jay-Z

Die Aktien von Square gaben rund vier Prozent nach. Die Bezahlfirma des Twitter-Chefs Jack Dorsey übernimmt die Mehrheit am Musikdienst Tidal von Rapstar Jay-Z für 297 Millionen Dollar. Jay-Z soll als Teil des Deals in den Verwaltungsrat von Square einziehen. Dorsey hatte Square während einer Auszeit bei Twitter gegründet und steht an der Spitze beider Unternehmen.