Marktbericht DAX leicht im Plus erwartet Inflationssorgen ade

Befreit von ihren Inflationsängsten haben die Anleger in den USA und auch hierzulande die Aktienindizes auf neue Rekordstände getrieben. Das könnte dem DAX auch heute weiter den Rücken stärken.

Der deutsche Leitindex dürfte mit leichten Kursgewinnen in den Handel starten. Banken und Broker taxieren den DAX aktuell 0,1 Prozent höher bei 15.839 Punkten. Tags zuvor hatten die deutschen Standardwerte bei 15.887 Zählern eine neue Bestmarke aufgestellt. Zum Handelsschluss lagen sie 0,4 Prozent höher bei 15.826 Punkten.

Rekorde auch an der Wall Street

Rückenwind für den DAX kommt weiter von der Wall Street. Sowohl der Dow-Jones-Index der Standardwerte als auch der den breiten Markt abbildende S&P 500 erreichten im Handelsverlauf neue Rekordstände.

Zum Handelsschluss lag der Dow Jones 0,6 Prozent höher bei 35.484 Punkten. Der S&P 500 legte 0,2 Prozent auf 4447 Punkte zu. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verlor dagegen 0,2 Prozent auf 14.765 Zähler.

Hohe Inflation nur vorübergehend?

Für große Erleichterung unter den Anlegern sorgten die frischen Inflationsdaten aus den USA. Demnach kosteten Waren und Dienstleistungen im Juli zwar 5,4 Prozent mehr als im Vorjahresmonat, allerdings stiegen die Preise im Vergleich zum Vormonat langsamer.

Viele Anleger sehen darin eine Bestätigung der US-Notenbank Federal Reserve. Die Fed sieht in den steigenden Inflationsraten ein vorübergehendes Phänomen, das sie nicht zu unmittelbarem Handeln zwinge.

Fed nicht unter Handlungsdruck

Der Markt hatte zuletzt Zweifel an dieser Lesart gehabt. Doch nach den neuen Daten sind nun auch viele Anleger und Analysten überzeugt, dass der Preisschub in den USA bereits seinen Höhepunkt überschritten habe und die Fed somit ihre ultra-lockere Geldpolitik fürs Erste fortsetzen könnte.

Anleger stünden der Idee einer langsamen Reduzierung der Anleihekäufe der US-Notenbank zudem grundsätzlich gelassener gegenüber als noch vor zwei oder drei Monaten, sagten Händler.

Delta-Sorgen drücken Asien-Börsen

Die asiatischen Börsen können den guten Vorgaben der Wall Street nicht folgen. Zu groß sind die Sorgen der Anleger über die rasche Ausbreitung der Delta-Variante vor allem in asiatischen Ländern.

"Das Geld ist im Moment nur in den amerikanischen und europäischen Märkten", sagte Daniel Lam, Senior Cross-Asset-Stratege bei Standard Chartered Wealth Management. Er verwies auf eine starke Bilanzsaison in den USA und die hohen Impfraten in Europa. Dies bedeute, dass in den USA und Europa das Erholungstempo weniger durch die Ausbreitung der Delta-Variante beeinträchtigt würde, so Lam.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notiert zur Stunde 0,1 Prozent tiefer bei 28.051 Punkten. Die Börse in Shanghai liegt 0,2 Prozent im Minus.

Ruhiger Devisen- und Rohstoffhandel

Der Euro tendiert bei 1,1742 Dollar seitwärts. Tags zuvor hatte die europäische Gemeinschaftswährung bei 1,1705 Dollar noch den tiefsten Stand seit vier Monaten markiert. Die Feinunze Gold kostet 1751 Dollar.

Wenig Bewegung auch am Ölmarkt: Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostet unverändert 71,44 Dollar. Für ein Fass der US-Sorte WTI werden 69,24 Dollar aufgerufen.

Deutsche Telekom erhöht Prognose

Im DAX rückt am Morgen die Deutsche Telekom in den Fokus. Nach ihrer Tochter T-Mobile US hat auch die Deutsche Telekom mal wieder ihre Prognose für das laufende Geschäftsjahr leicht angehoben. Für das um Leasingerlöse für Endgeräte und um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis rechnet der Vorstand nun mit mehr als 37,2 Milliarden Euro. Das sind gut 200 Millionen Euro mehr als bislang prognostiziert.

Wetter schmälert Geschäft von RWE

Der Energiekonzern RWE hat im ersten Halbjahr von einem starken Energiehandel profitiert. Die Jahrhundertkälte im US-Bundesstaat Texas sowie unterdurchschnittliche Windverhältnisse in Nord- und Mitteleuropa führten jedoch zu Einbußen im Geschäft mit Windenergieanlagen an Land. Unter dem Strich verdiente RWE 870 Millionen Euro nach 816 Millionen Euro im Vorjahr.

Tesla-Chef Musk ist wieder in Berlin

Musks Flugzeug sei auf dem Flughafen Berlin/Brandenburg gelandet, meldete der Twitter-Account "Elon Musk's Jet". Später teilte Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach auf Twitter mit, er habe ein "sehr entspanntes abendliches Treffen" mit Musk und Ministerpräsident Dietmar Woidke gehabt. Musk hat bereits mehrmals das im Bau befindliche Produktionswerk in Grünheide besucht, Einstellungsgespräche geführt und dort übernachtet.