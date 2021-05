Marktbericht DAX höher erwartet Inflations- und Zinssorgen ade?

Zum Wochenschluss rücken die Zinsängste der Anleger, welche den DAX an Christi Himmelfahrt zeitweise unter 15.000 Punkte einbrechen ließen, in den Hintergrund. Der DAX steht vor einem Kurssprung nach oben.

Der DAX dürfte mit einer beachtlichen Aufwärtskurslücke in den letzten Handelstag der Woche starten. Banken und Broker taxieren den deutschen Leitindex aktuell 1,0 Prozent höher bei 15.296 Punkten. Die hohen Schwankungen der Vortage dürften sich damit fortsetzen.

Tags zuvor war der DAX im frühen Handel bis auf 14.816 Punkte in die Tiefe gerauscht - den niedrigsten Stand seit Ende März. Doch mit der anziehenden Wall Street gelang den deutschen Standardwerten am Nachmittag eine spektakuläre Wende nach oben bis auf ein Tageshoch von 15.236 Zählern.

Kursgewinne an der Wall Street

Dabei sind die Inflations- und Zinssorgen, welche in der ersten Tageshälfte an Christi Himmelfahrt zum Absturz der deutschen Standardwerte geführt hatten, keineswegs vom Tisch. Sie sind lediglich angesichts ermutigender US-Arbeitsmarktdaten in den Hintergrund gerückt. Die Zahl der Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe war in der vergangenen Woche überraschend stark auf 473.000 gefallen.

Der US-Standardwerteindex Dow Jones schloss daraufhin 1,3 Prozent höher auf 34.021 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 0,7 Prozent auf 13.124 Zähler vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 1,2 Prozent auf 4.112 Stellen zu.

Konjunkturdaten im Fokus

Dieses Jahr sei geprägt von einem Tauziehen zwischen den Optimisten, die auf eine kraftvolle Erholung der Konjunktur von den Coronavirus-Folgen setzten, und denjenigen, die sich vor den Konsequenzen dieses Booms für die Preisentwicklung und die Geldpolitik fürchteten, konstatierten die Analysten der Deutschen Bank.

Tatsächlich sind die Märkte an einem Punkt angelangt, an denen starke Konjunkturdaten nicht mehr uneingeschränkt positiv gewertet, sondern vielmehr dahingehend abgeklopft werden, ob sie nicht ein Hinweis auf eine "heiß laufende" Wirtschaft und damit eine anziehende Inflation sind.

Steigende Inflation als Risikofaktor

Zur Wochenmitte hatte ein unerwartet starker Inflationsanstieg in den USA im April die Wall Street und in ihrem Schlepptau die globalen Aktienmärkte erschüttert. Anleger fürchten, dass die US-Notenbank nun schneller als gedacht an der Zinsschraube drehen könnte. Steigende Zinsen erschweren die Finanzierung für Unternehmen und machen Aktien im Vergleich zu festverzinslichen Anlagen weniger attraktiv.

Gefahr für die Aktienmärkte besteht aber nur dann, wenn die Preise nachhaltig steigen. Experten weisen darauf hin, dass der jüngste Inflationsanstieg in den USA zu großen Teilen dem statistischen Basiseffekt geschuldet sei. Im April des Vorjahres hatte die Pandemie die Preise gedrückt.

Beruhigungspillen von der Fed

Der stellvertretende Vorsitzende der US-Notenbank Fed, Richard Clarida, sieht in dem deutlichen Anstieg der Inflation im April daher noch keine große Gefahr. Die Entwicklung werde sich wahrscheinlich als vorübergehend erweisen, sagte er am Mittwoch auf einer Veranstaltung der National Association for Business Economics – und trug damit erheblich zur Beruhigung der Märkte bei.

Am Freitag knüpfen auch die Börsen in Asien an den Aufschwung der Wall Street an. Der japanische Nikkei unterbricht seine dreitägige Abwärtsbewegung und notiert kurz vor Handelsschluss in Tokio 2,3 Prozent höher. Vor allem Aktien, die am meisten von einer wirtschaftlichen Erholung profitieren würden, sind gefragt.

Bitcoin weiter unter Druck

Der Euro notiert im asiatischen Devisenhandel leicht höher bei 1,2086 Dollar. Der Goldpreis tendiert bei 1823 Dollar je Feinunze seitwärts und kann sich damit weiter oberhalb der psychologisch bedeutsamen 1800-Dollar-Marke stabilisieren. Das gelbe Edelmetall profitiert dabei von den nachlassenden Zinserhöhungsspekulationen.

Am Kryptomarkt sind derweil immer noch die Nachwehen der jüngsten Kehrtwende von Elon Musk zu spüren. Der Bitcoin gibt weiter nach und notiert aktuell bei gut 49.000 Dollar. Der US-Elektroautobauer Tesla hatte Zahlungen mit der Kryptowährung Bitcoin wegen Umweltbedenken angesichts des hohen Stromverbrauchs gestoppt – und damit für einen Kurseinbruch bei der Cyberdevise gesorgt.

Krypto-Börse Coinbase verdient prächtig

Unterdessen hat die Kryptobörse Coinbase, die größte US-Handelsplattform für Cyber-Währungen, zu Jahresbeginn glänzende Geschäfte gemacht. Im ersten Quartal stieg der Gewinn auf 771 Millionen Dollar und legte damit im Jahresvergleich um mehr als das Zwanzigfache zu. Coinbase kündigte zudem an, seine Plattform bald für Dogecoin zu öffnen. Das ließ die Witz-Kryptowährung zunächst kräftig steigen.

Airbnb wittert wieder Morgenluft

Die Zimmer-Vermittlungsplattform Airbnb verspürt aufgrund des weltweiten Impffortschritts nach eigenen Angaben eine stärkere Buchungsnachfrage und verbucht höhere Umsätze. Im ersten Quartal sprangen die Bruttobuchungen verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um 52 Prozent auf 10,29 Milliarden Dollar in die Höhe und übertrafen damit die durchschnittlichen Analystenerwartungen von 6,93 Milliarden deutlich.

Walt Disney leidet unter Lockerungen

Der Unterhaltungskonzern Walt Disney bekommt die Aufhebung von Corona-Einschränkungen zu spüren. Weil Kinos wieder öffnen und Sportveranstaltungen wieder stattfinden dürfen, gewinnt Disney nicht mehr so viele Abonnenten im Streaming-Geschäft hinzu wie mitten in der Krise. Der Konzernumsatz brach im vergangenen Quartal um 13 Prozent auf 15,6 Milliarden Dollar ein und unterbot damit die Analystenprognosen.