Vor den anstehenden US-Inflationsdaten dürfte der DAX mit einem leichten Plus in den Handel starten. Sollte die Teuerung aber zu hoch ausfallen, dürfte es mit der Gelassenheit schnell vorbei sein.

Im Vorfeld der US-Inflationsdaten wird der DAX Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge etwas höher starten. Gestern war der DAX mit einem Plus von knapp 1,6 Prozent auf 15.482 Punkte aus dem Handel gegangen. Seit Wochenbeginn hat der deutsche Leitindex rund 2,5 Prozent zugelegt.

Ob die gute Stimmung am Aktienmarkt heute anhält, wird von den US-Inflationsdaten abhängen, die am frühen Nachmittag veröffentlicht werden. Experten erwarten für Januar einen Anstieg der Teuerungsrate auf 7,3 Prozent. "Die Zahlen werden abzuschätzen helfen, ob die Notenbank Fed im März mit einer Zinserhöhung von einem Viertel oder einem halben Prozentpunkt startet", prognostizierten die Analysten der ING Bank.

An der Wall Street ging gestern die Erholung weiter, was auch für die deutschen Standardwerte grundsätzlich ein positives Signal ist: Der Dow Jones schloss 0,9 Prozent höher auf 35.768 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 2,1 Prozent auf 14.490 Punkte vor. Der S&P 500 legte 1,5 Prozent auf 4587 Punkte zu.

In Asien blieben die Investoren vor den US-Inflationsdaten ebenso zurückhaltend wie vermutlich die deutschen Anleger: Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index schloss 0,4 Prozent höher bei 27.696,08 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,1 Prozent und lag bei 1953 Punkten. Die Börse in Shanghai lag unverändert. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor dagegen 0,4 Prozent.

Bei Siemens legten Auftragseingänge, Umsatz und Ergebnis im ersten Geschäftsquartal (per Ende Dezember) deutlich zu und übertrafen die Analystenprognosen. So stiegen die Erlöse um 17 Prozent auf 16,5 Milliarden Euro. Auf vergleichbarer Basis, sprich bereinigt um Währungseffekte sowie Zu- und Verkäufe, betrug das Wachstum neun Prozent. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebita) erhöhte sich um 12 Prozent auf rund 2,5 Milliarden Euro. Stark entwickelten sich dabei die Digitalsparte, das Geschäft mit intelligenter Infrastruktur sowie die Medizintechniktochter Healthineers. Mit Bezug auf die angespannten Lieferketten hätten größere Unterbrechungen vermieden werden können, kommentierte Siemens.

Grünheide: Produktionsstart von Tesla im März?

Der Start der regulären Produktion in der Tesla-Fabrik in Grünheide verzögert sich einem Bericht des RBB zufolge weiter: Tesla dürfte demnach frühestens Mitte März die ersten Autos für den Verkauf vom Band laufen lassen. Das Werk des US-Elektrobauers vor den Toren Berlins ist zwar fertig gebaut, aber noch nicht genehmigt. Die aktuelle Verzögerung liege daran, dass die Behörden derzeit noch die Sicherheitsvorkehrungen der Fabrik prüfen, berichtete der Sender. Das Landesumweltministerium in Potsdam bekräftigte, dass es keinen konkreten Termin nenne. "Wir sind in der Schlussphase des Genehmigungsverfahrens", erklärte das Ministerium.