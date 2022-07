Marktbericht DAX erholt sich Anleger fassen neuen Mut Stand: 07.07.2022 07:47 Uhr

Die Rezessionsfurcht könnte etwas überzogen sein, deshalb dürfte der DAX der Wall Street und den asiatischen Märkten ins Plus folgen. Die Kurserholung dürfte vorerst also weitergehen.

Zur Stunde sieht es nach Berechnungen des Broker IG danach aus, als könnte der DAX mit einem Plus von rund einem Prozent in den Handelstag starten. Der deutsche Leitindex hatte gestern 1,6 Prozent auf 12.595 Punkte zugelegt.

"Die gute Nachricht für den Moment lautet, dass die Verkäufe aufgehört haben", sagte CMC-Markets-Marktanalyst Jochen Stanzl. "Dennoch benötigt der Markt nach dem Unterschreiten des alten Jahrestiefs höchstwahrscheinlich für eine neue Bodenbildung noch mehrere Wochen", warnte er vor verfrühtem Optimismus. Schließlich spreche im Hochsommer auch die Saisonalität nicht gerade für eine Trendwende.

Keine tiefe Rezession in Sicht

Gestern Abend hatte die US-Notenbank Fed ihre Sitzungsprotokolle veröffentlicht. Demnach will die Fed mit einem weiteren großen Zinsschritt gegen die hohe Inflation vorgehen. Die Währungshüter erwarten, dass Ende Juli wahrscheinlich eine Erhöhung um 0,5 oder 0,75 Prozentpunkte angemessen sein dürfte. Zinserhöhungen und eine Straffung der Geldpolitik sind an den Aktienmärkten zwar äußerst unbeliebt. In dieser besonderen Situation schließen die Anleger aus der Entschlossenheit der Fed aber, dass die Rezessionsgefahr nicht so stark ist wie zuletzt befürchtet.

Hinzu kommt, dass der Einkaufsmanagerindex für Dienstleistungen in den USA nicht so schlecht ausgefallen war, wie erwartet. "Nach einer tiefen Rezession sieht es aktuell also nicht aus", kommentiert Ulrich Stephan, Chef-Anlagestratege für Privat- und Firmenkunden bei der Deutschen Bank.

Wall Street mit Kursaufschlägen Die US-Börsen hatten nach Veröffentlichung der Sitzungsprotokolle mit leichten Kursaufschlägen geschlossen. Der Dow Jones ging 0,2 Prozent höher auf 31.037 Punkten aus dem Handel. Der technologielastige Nasdaq rückte 0,4 Prozent auf 11.361 Punkte vor. Der S&P 500 legte 0,4 Prozent auf 3845 Punkte zu. Die Märkte in Asien legten heute Morgen ebenfalls zu, weil die Fed-Protokolle die Rezessionsängste zumindest in den Hintergrund drängen: Der Nikkei-Index lag im Verlauf 0,7 Prozent höher bei 26.299 Punkten, der Topix stieg um 0,7 Prozent und lag bei 1868 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,2 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,3 Prozent.

General Motors erleidet Absatzeinbruch in China Der größte US-Autobauer General Motors (GM) hat im zweiten Quartal angesichts neuer Covid-Lockdowns einen herben Absatzdämpfer in China verkraften müssen. In den drei Monaten bis Ende Juni verkaufte GM auf seinem wichtigsten internationalen Markt lediglich 484.200 Fahrzeuge. Im Jahresvergleich entspricht das einem Rückgang um 35,5 Prozent. Damit erzielte GM in China das schlechteste Ergebnis seit Anfang 2020, als die Autoverkäufe zu Beginn der Pandemie einbrachen.

Baustart für VW-Batteriezellwerk in Salzgitter Der Volkswagen-Konzern will heute mit dem Bau seiner Batteriezellfabrik für E-Fahrzeuge in Salzgitter beginnen. Nach langer Vorbereitung und der Fertigung erster Testserien soll damit der Standort des bestehenden Motorenwerks um eine eigene Zellproduktion erweitert werden. Es ist das erste derartige Projekt von VW in Deutschland. Zur Grundsteinlegung wird neben Vorstandschef Herbert Diess unter anderem Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) erwartet. Es geht vor allem darum, die Abhängigkeit von Zulieferern aus Asien zu verringern. Andere Konzerne bauen ebenfalls Batteriezellwerke auf oder beteiligen sich an entsprechenden Entwicklungskooperationen.

Aktiensplit bei GameStop Der Videospiele-Händler GameStop will seine Aktien für Kleinanleger leichter handelbar machen. Das US-Unternehmen segnete einen Aktiensplit im Verhältnis 1:4 ab. Zum regulären Handelsschluss gestern Abend kostete ein GameStop-Anteilsschein 117,43 Dollar. Mit einem Aktiensplit können Firmen die Zahl ihrer Aktien erhöhen. GameStop will die zusätzlichen Papiere in Form einer Aktiendividende auszahlen. Dabei erhalten Anleger anstelle von Bargeld weitere Anteilsscheine.