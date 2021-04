Marktbericht DAX etwas höher erwartet Wie groß ist der Risikoappetit der Anleger?

Hoffnungen auf eine rasch an Fahrt aufnehmende wirtschaftliche Erholung schüren den Risikoappetit der Anleger an der Wall Street und in Asien. Am deutschen Aktienmarkt dominiert hingegen Zurückhaltung - noch.

Der DAX dürfte den Berechnungen von Banken und Brokern zufolge mit einem leichten Plus in die neue Börsenwoche starten. Am Freitag hatte der deutsche Leitindex 0,3 Prozent tiefer bei 15.280 Punkten geschlossen. Selbst gute Konjunkturdaten aus der Eurozone konnten die Anleger nicht überzeugen.

Unterm Strich stand für die vergangene Börsenwoche, die mit einem Rekordhoch bei über 15.500 Punkten noch so verheißungsvoll begonnen hatte, ein Minus von 1,2 Prozent. Ist nach der jüngsten Rekordjagd jetzt die Luft raus? Oder nutzen Anleger - wie in der Vergangenheit schon häufiger praktiziert - den Rückschlag zum Zukauf?

Die Vorgaben von den globalen Aktienmärkten machen dabei durchaus Mut. An den asiatischen Aktienmärkten dominieren die Pluszeichen. Der 225 Wert umfassende Nikkei steht kurz vor Handelsschluss in Tokio 0,4 Prozent höher.

S&P 500 mit Rekordhoch

Bereits am Freitag hatten robuste Wirtschaftsdaten den S&P 500 an der Wall Street auf einen Höchststand gehievt. Der marktbreite Aktienindex schloss 1,09 Prozent höher bei 4180 Punkten. Seine Bestmarke liegt jetzt bei gut 4194 Zählern.

Der Leitindex Dow Jones Industrial Average legte 0,7 Prozent auf 34.043 Punkte zu. Der technologielastige und besonders konjunktursensible Nasdaq 100 stieg am Freitag um 1,3 Prozent auf 13.941 Punkte.

Generell stützt die weiter lockere Geldpolitik die Aktienkurse, mit Spannung blicken Anleger der Fed-Sitzung in dieser Woche entgegen. Zudem regten frische Konjunkturdaten den Risikoappetit der Anleger einmal mehr an.

US-Wirtschaft "feuert aus allen Rohren"

Die US-Wirtschaft wuchs im April in Rekordgeschwindigkeit. Der Einkaufsmanagerindex für die Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - kletterte um 2,5 auf 62,2 Punkte. "Die US-Wirtschaft genießt einen starken Start in das zweite Quartal und feuert aus allen Rohren", sagte Markit-Chefvolkswirt Chris Williamson. Gelockerte Corona-Auflagen, beeindruckende Impffortschritte und staatliche Konjunkturmaßnahmen würden die Nachfrage ankurbeln.

"Wir schätzen, dass die Wirtschaft die Produktionslücke schließen und in der zweiten Hälfte dieses Jahres über sich hinauswachsen wird", schrieben die Ökonomen von ANZ. Europa "kann damit nicht mithalten, aber von 2021 bis 2022 wird sich der Wachstumsunterschied zu den USA verringern".

Hoffen auf das zweite Quartal

Tatsächlich sind Ökonomen auch für die deutsche Wirtschaft durchaus optimistisch. Sobald die Pandemie unter Kontrolle ist, könnte es sogar zu einem regelrechten Boom kommen.

"Wir erwarten eine kräftige Erholung im zweiten Quartal. Die Auslandsnachfrage vor allem aus China und den USA treibt jetzt schon die positive Entwicklung in der Industrie und entwickelt sich sehr positiv", sagte die "Wirtschaftsweise" Veronika Grimm.

Euro über 1,21 Dollar

Der Euro, der bereits zum Wochenschluss von robusten europäischen Wirtschaftsdaten profitiert hatte, zieht am Montagmorgen weiter an. Die europäische Gemeinschaftswährung notiert 0,2 Prozent höher bei 1,2109 Dollar. Die Feinunze Gold zieht 0,3 Prozent an auf 1780 Dollar.

VW: Noch größere Chip-Probleme im zweiten Quartal

Unter den Einzelwerten im DAX macht VW auf sich aufmerksam. Der Volkswagen-Konzern befürchtet wegen der anhaltenden Flaute bei der Versorgung mit Elektronikchips noch größere Schwierigkeiten im jetzt laufenden Quartal. "Von Zulieferern und auch aus der Volkswagen-Gruppe selbst heraus wird uns gesagt, dass wir im zweiten Quartal vor erheblichen Herausforderungen stehen, wahrscheinlich noch herausfordernder als im ersten Quartal", sagte Seat-Chef Wayne Griffiths der "Financial Times".

Unterdessen kommt VW mit seinem geplanten Netz aus sechs europäischen Batteriezellfabriken offenbar schnell voran. Die Sportwagentochter Porsche will eine Batteriefabrik für Hochleistungszellen in Tübingen bauen, wie Porsche-Chef Oliver Blume im Interview der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" sagte.

VW-Dieselaffäre: 15 weitere Führungskräfte angeklagt

Ermittler in der Dieselaffäre bei Volkswagen haben erneut mehr als 1500 Seiten mit Vorwürfen an das Landgericht Braunschweig geschickt. Angeschuldigt sind 15 weitere Führungskräfte des VW-Konzerns und eines Zulieferbetriebes, wie Oberstaatsanwalt Klaus Ziehe der Deutschen Presse-Agentur in Braunschweig sagte. Ihnen wird Beihilfe zum Betrug in Tateinheit mit Steuerhinterziehung, Beihilfe zu mittelbarer Falschbeurkundung und strafbare Werbung vorgeworfen. Namen nannte die Staatsanwaltschaft nicht.

Leonardo-Einstieg sorgt für Kurssprung bei Hensoldt

Der italienische Rüstungs- und Luftfahrtkonzern Leonardo hat das Rennen um einen Einstieg beim deutschen Rüstungselektronik-Hersteller Hensoldt gemacht. Der US-Finanzinvestor KKR verkauft ein Aktienpaket von 25,1 Prozent an die Italiener. Leonardo zahlt je Aktie 23 Euro und damit rund 606 Millionen Euro insgesamt. Der Einstieg des italienischen Konzerns sorgt bei den Papieren von Hensoldt am Montagmorgen vorbörslich für einen Kurssprung von bis zu 25 Prozent.

Alber Elbaz stirbt an Covid-19

Der israelische Modeschöpfer Alber Elbaz ist im Alter von 59 Jahren an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Dies teilte der Schweizer Luxusgüterkonzern Richemont am Sonntag mit. "Mit Schock und enormer Traurigkeit hörte ich von Albers plötzlichem Tod. Alber hatte einen wohlverdienten Ruf als eine der hellsten und beliebtesten Persönlichkeiten der Branche", so Richemont-Chef Johann Rupert. Nach Stationen bei Guy Laroche und Yves Saint Laurent war Elbaz viele Jahre lang für das Modehaus Lanvin tätig gewesen.

Nestlé will US-Vitaminhersteller Bountiful kaufen

Der Nahrungsmittelkonzern Nestlé will sich im Bereich der Nahrungsergänzungsmittel offenbar mit einem milliardenschweren Zukauf verstärken. Der Konzern führe Gespräche über den Kauf des US-Vitaminherstellers Bountiful, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen dem "Wall Street Journal". Es sei aber nicht garantiert, dass es zu einer Einigung komme, warnten einige der informierten Personen. Bountiful habe einen Börsengang geplant und könne sich letztlich doch für diesen Weg entscheiden.