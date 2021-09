Marktbericht Achtung, Verfallstag! DAX vor Kursturbulenzen?

Der deutsche Leitindex DAX dürfte zu Handelsbeginn einige Punkte gutmachen. Doch der Hexensabbat könnte heute noch für Kursverwerfungen sorgen.

Der DAX dürfte mit Gewinnen in den letzten Handelstag der Woche starten. Banken und Broker taxieren die 30 deutschen Standardwerte aktuell 0,5 Prozent höher bei 15.728 Punkten.

Doch heute ist auch Hexensabbat, also dreifacher Verfallstag. An Verfallsterminen versuchen die Terminmarkt-Akteure den DAX-Future in die von ihnen gewünschte Richtung zu drücken, um eine möglichst positive Abrechnung zum Abrechnungstermin zu erhalten.

Vor allem gegen 13 Uhr könnte es somit nochmals hektisch werden im DAX, dann verfallen an der Terminbörse EUREX die Optionen und Futures auf den deutschen Leitindex.

An der Wall Street hatte sich gestern das "schlaue Geld", also die großen Investoren, in Kauflaune gezeigt: In den letzten beiden Handelsstunden an der NYSE, in denen für gewöhnlich viele Profis unterwegs sind, legten die großen Indizes einen Schlussspurt aufs Parkett und machten ihre frühen deutlichen Verluste nahezu wett.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,2 Prozent tiefer auf 34.751 Punkten. Der breit gefasste S&P 500 büßte 0,2 Prozent auf 4473 Punkte ein. Der technologielastige Nasdaq rückte dagegen moderate 0,1 Prozent auf 15.181 Punkte vor.

"Back to school"-Kaufrausch in den USA

Dabei sorgen starke Konjunkturzahlen für ein Wechselbad der Gefühle bei den Anlegern. Im August wuchs der Einzelhandelsumsatz um 0,7 Prozent zum Vormonat. Von Reuters befragte Ökonomen hatten hingegen mit einem Rückgang von 0,8 Prozent gerechnet. Viele Verbraucher seien vor der Wiedereröffnung der Schulen einkaufen gegangen, sagten Analysten.

Die starken Einzelhandelszahlen sind insofern zunächst ein Beleg für eine wiedererstarkende Konjunktur. Sie könnten im zweiten Schritt aber für die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) auch ein Beleg dafür sein, mit dem Tapering, also der Reduzierung der Anleihekäufe, nicht mehr allzu lange warten zu müssen.

Zum Wochenschluss versuchen sich viele asiatische Börsen nach den Verlusten zu Beginn der Woche zu stabilisieren - trotz der anhaltenden Sorgen um das globale Wachstum.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt kurz vor Handelsschluss in Tokio 0,5 Prozent höher bei 30.473 Punkten. Der Hang Seng in Hongkong gewinnt 0,4 Prozent. Die Börse in Shanghai notiert hingegen 0,6 Prozent im Minus.

Der Goldpreis, der gestern nach den starken Einzelhandelsumsätzen bis auf 17444 Dollar in die Tiefe gerauscht war, kann heute früh etwas Boden gutmachen. Die Feinunze Gold kostet 1760 Dollar und damit 0,4 Prozent mehr als am Vortag.

Auch die europäische Gemeinschaftswährung kann sich von ihrem gestrigen Tief zum Dollar am Ende der Woche etwas nach oben absetzen. Der Euro zieht 0,1 Prozent auf 1,1773 Dollar an.

Unter den Einzelwerten im DAX rückt die Infineon-Aktie in den Fokus. Mitten in der weltweiten Chipkrise eröffnet der Halbleiterkonzern Infineon heute sein neuestes Werk im österreichischen Villach. Die 1,6 Milliarden Euro teure Fabrik hat am frühen Nachmittag (13.30 Uhr) ihren offiziellen Produktionsstart. Die Fertigung hat allerdings bereits im August begonnen.

Im MDAX zieht die Commerzbank das Interesse auf sich. Der US-Finanzinvestor Cerberus denkt einem Zeitungsbericht zufolge über eine Übernahme des staatlichen Anteils an der Commerzbank nach. Der Investor könne sich die Übernahme der Beteiligung von 15,6 Prozent nach der Bundestagswahl gut vorstellen, berichtete das "Handelsblatt" unter Berufung auf mit dem Thema vertraute Personen.

Der Elektroautohersteller Tesla will mit den globalen Regulierungsbehörden zusammenarbeiten, um Datensicherheit zu gewährleisten. "Mit dem rasanten Wachstum der autonomen Fahrtechnologien zieht die Datensicherheit von Fahrzeugen mehr öffentliche Bedenken auf sich als je zuvor", sagt Firmenchef Elon Musk in einer Videoansprache auf dem World New Energy Vehicle Congress in China.

Facebook hat knapp 150 Konten und Gruppen auf seinen Plattformen gelöscht, die der Internetkonzern der umstrittenen Querdenker-Bewegung zuordnet. Es sei weltweit die erste gezielte Aktion, die sich gegen eine Gruppierung richte, die eine "koordinierte Schädigung der Gesellschaft" (Coordinated Social Harm) hervorrufe, sagte Facebook-Sicherheitsmanager Nathaniel Gleicher.