Starke Konjunkturdaten DAX einen Tick höher erwartet

Nachdem der Aktienmarkt in New York dank starker Konjunkturdaten über Nacht zu neuem Leben erweckt ist, stehen die Aussichten gut, dass auch der DAX in Frankfurt freundlich eröffnen dürfte.

Erste Indikatoren deuten darauf hin, dass der DAX nach den Verlusten der Vortage mit einem leichten Plus in den Handel starten dürfte, bei 15.656 Zählern. Gestern hatte er sich noch 0,7 Prozent schwächer bei 15.616 Punkten in den Feierabend verabschiedet. Grund für die verbesserte Stimmung heute ist die Entwicklung an der Weltleitbörse in New York.

Dort war der Dow Jones-Index ins Plus gedreht, nachdem der Konjunkturindex des Bundesstaates New York, der Empire-State-Index, im Vergleich zum Vormonat um 16 Punkte auf 34,3 Punkte hoch geschossen ist. Analysten hatten dagegen mit einem leichten Rückgang auf 17,9 Punkte gerechnet. Dass die Daten zur US-Industrieproduktion zuvor ziemlich schwach ausgefallen waren, ignorierten die Investoren. Der Dow verabschiedete sich 0,7 Prozent höher bei 34.814 Punkten. An der Technologiebörse Nasdaq ging es 0,8 Prozent in die Höhe auf 15.503 Zähler.

Wie ein Damoklesschwert hängt aber weiterhin das drohende Ende der expansiven Geldpolitik in den USA und in der EU über den Märkten. Besonders groß ist der Handlungsbedarf in den USA wo die Inflationsrate den vierten Monat in Folge über fünf Prozent verharrt. Die Notenbank Federal Reserve (Fed) hat zwar signalisiert, ihre Anleihekäufe reduzieren zu wollen, eine Zinswende gilt aber als unwahrscheinlich. Grund ist die horrend gestiegene Staatsverschuldung. Sie beträgt inzwischen 130 Prozent der Wirtschaftsleistung BIP. Belastet werden die Märkte zudem von schwachen Konjunkturdaten aus den USA und den Liquiditätsproblemen des Immobilienkonzerns Evergrande.

Am Nachmittag stehen erneut Konjunkturdaten aus den USA auf dem Termin. Diesmal sind es die Einzelhandelsumsätze. Der private Konsum gilt als Hauptstütze der weltgrößten Volkswirtschaft. Aus diesen Zahlen versuchen Investoren herauszulesen, wann die US-Notenbank die geldpolitischen Zügel anziehen wird. Die Federal Reserve berät am 22. September über ihre Politik.

Hierzulande dürften die Anleger heute auf die Diesel-Prozesse gegen VW und Daimler blicken. In Braunschweig stehen vier ehemalige beziehungsweise aktuelle VW-Manager in einem Betrugsprozess vor Gericht.

Der Laufschuh-Hersteller On Holding hat an der New Yorker Börse einen fulminanten Start hingelegt. Die Aktien der Schweizer Firma kletterten am Mittwoch zu Handelsbeginn um rund 48 Prozent auf 35,4 Dollar. Insgesamt bewertet die Börse das Unternehmen, an dem auch Tennisstar Roger Federer beteiligt ist, damit mit rund 11,4 Milliarden Dollar. Zuvor hatten die Zürcher 31,1 Millionen Class-A-Aktien zu 24 Dollar und damit teurer als geplant platziert. Ursprünglich war ein Ausgabepreis von 18 bis 20 Dollar angepeilt worden. Hersteller von Laufschuhen haben während der Coronavirus-Pandemie einen Nachfrageboom erlebt. Viele Menschen wendeten sich dem Laufen zu, als Fitnessstudios geschlossen und Mannschaftssportaktivitäten verboten wurden.

Die deutschen Maschinenbauer werden nach Einschätzung ihres Verbandes VDMA bereits im kommenden Jahr die Corona-Krise deutlich hinter sich lassen. Für 2022 rechnet Chef-Volkswirt Ralph Wiechers mit einem um die Preissteigerungen bereinigten Produktionszuwachs von 5 Prozent, wie der Verband am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Im laufenden Jahr werden die Unternehmen nach erneut bestätigter Prognose sogar rund 10 Prozent mehr herstellen als im Krisenjahr 2020, aber damit den vorhergehenden Einbruch um 11,8 Prozent noch nicht ganz wettmachen können. Die exportorientierte Industrie könnte nach eigener Einschätzung mit ihren gut gefüllten Auftragsbüchern noch schneller wachsen, kämpft aber inzwischen flächendeckend mit Material- und Lieferengpässen.

Der Regensburger Autozulieferer Vitesco feiert sein Debüt an der Frankfurter Börse. Die bisherige Muttergesellschaft Continental spaltet die Antriebs-Tochter ab und verteilt deren Anteile an die eigenen Aktionäre. Diese bekommen für je fünf Conti-Aktien ein Vitesco-Papier ins Depot gebucht.

Der Streamingdienst Netflix will bis 2023 eine halbe Milliarde Euro in deutschsprachige Titel aus Deutschland, Österreich und der Schweiz investieren. Das kündigte das Unternehmen am Mittwoch an. Am selben Tag eröffnete der Streamingdienst in Berlin ein Büro für die drei Länder im Beisein von Netflix-Grüner Reed Hastings. Die 500 Millionen Euro sollen in 80 lokale Serien, Filme und Shows fließen. Ziel des neuen Standorts ist es nach Unternehmensangaben, sich noch stärker im deutschsprachigen Raum mit hiesigen Filmschaffenden zu vernetzen. Zudem solle die Zusammenarbeit mit lokalen Produktionspartnern gestärkt werden.