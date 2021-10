Marktbericht Zahlreiche Hürden für den DAX Neue Börsen-Woche, alte Sorgen Stand: 11.10.2021 07:54 Uhr

Evergrande, Lieferengpässe, stockende Konjunkturerholung, Inflation, Zinsen und Geldpolitik - die Sorgenkinder der neuen Börsenwoche kommen Marktbeobachtern schrecklich bekannt vor.

Der DAX dürfte mit leichten Gewinnen in die neue Woche starten. Banken und Broker taxieren den deutschen Leitindex aktuell bei 15.220 Punkten und damit 0,1 Prozent oberhalb seines Schlusskurses vom Freitag (15.206 Zähler).

In der vergangenen Woche war der DAX fast auf das Mai-Tief von 14.816 Punkten gefallen, fing sich dann aber knapp darüber, das Wochentief lag bei 14.819 Punkten. Es folgte eine stürmische Gegenbewegung, welche den DAX zurück über die wichtige 200-Tage-Linie (aktuell bei 15.050 Punkten) trieb.

Diese Linie gilt als wichtiger Fingerzeig für den längerfristigen Kurs der 40 deutschen Standardwerte: Notiert der DAX darüber, sind Kursgewinne wahrscheinlich. Notiert der DAX darunter, drohen Kursverluste.

Doch auch wenn die DAX-Bullen mit einem Wochenschlusskurs oberhalb der 200-Tage-Linie größeren technischen Schaden für den deutschen Leitindex abwenden konnten: Aus fundamentaler Perspektive scheint das weitere Erholungspotenzial begrenzt.

So dürfte der angeschlagene Immobilienkonzern China Evergrande heute erneut eine Zahlungsfrist über 148 Millionen Dollar Zinsen für seine Offshore-Bonds verpassen. Bislang hat der zweitgrößte chinesische Immobilienentwickler bereits zwei solcher Fristen kommentarlos verstreichen lassen.

Am 23. und 29. September waren Zinszahlungen über zusammen 131 Millionen Dollar fällig. Nun läuft für Evergrande eine 30-Tage-Frist, innerhalb derer er seinen Verpflichtungen noch nachkommen kann, sonst gilt der Konzern offiziell als zahlungsunfähig.

Lieferengpässe und US-Inflationsrate im Fokus

Doch nicht nur China Evergrande hat das Zeug dazu, den Anlegern die neue Börsenwoche zu vermiesen. Auch die anhaltenden Lieferengpässe in der Industrie, welche der deutschen Wirtschaft einen durchwachsenen Herbst/Winter bescheren dürften, dürften Gesprächsthema bleiben.

Am Mittwoch stehen zudem die US-Inflationsdaten für September auf der Börsenagenda. Laut Helaba dürfte der Preisanstieg sehr wahrscheinlich über der 5-Prozent-Marke bleiben. Die Veröffentlichung gilt als wichtiger Hinweis vor dem nächsten Zinsentscheid der US-Notenbank Fed Anfang November.

Dann wird sich zeigen, ob die US-Notenbanker weiterhin an ihrem Narrativ einer nur vorübergehend hohen Inflationsrate festhalten und wie stark sie die geldpolitischen Hebel umlegen werden.

"Die Anleiherenditen steigen weiter, die Inflationserwartung nimmt zu und eine Straffung der Geldpolitik wird immer wahrscheinlicher", schreiben die Analysten der ANZ in einer Mitteilung.

Zu den steigenden Inflationserwartungen tragen nicht zuletzt die rasant steigenden Energiepreise bei. Die Ölpreise setzen ihre jüngste Rally auch zu Wochenbeginn weiter fort. Der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent steigt um 1,6 Prozent auf 83,71 Dollar.

Positive Vorgaben für den DAX kommen zu Wochenbeginn derweil von den asiatischen Börsen. Der fallende Yen-Dollar-Kurs beflügelt japanische Aktien. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt kurz vor Handelsschluss in Tokio 1,5 Prozent höher. Die Börse in Shanghai notiert 0,5 Prozent im Plus.

Eher durchwachsene Vorgaben kommen dagegen von der Wall Street. Der Dow Jones Industrial stagnierte am Freitag bei 34.746 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 gab 0,5 Prozent auf 14.821 Punkte nach, und der breit gefasste S&P 500 büßte 0,2 Prozent auf 4.391 Zähler ein.

Die mit Spannung erwarteten Jobdaten aus den Vereinigten Staaten haben der Wall Street am Freitag keine richtungweisenden Impulse geliefert. "Dieser Arbeitsmarktbericht wird den Notenbankern Kopfzerbrechen bereiten", kommentierte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

Im September waren außerhalb der Landwirtschaft in den Vereinigten Staaten nur 194.000 neue Stellen geschaffen worden, während Fachleute mit einer halben Million gerechnet hatten. Zugleich fiel die Arbeitslosenquote stärker als erwartet auf 4,8 Prozent - und die Löhne zogen überraschend deutlich an.

Der Dollar ist zu Wochenbeginn auf dem Rückzug. Das stärkt auch der europäischen Gemeinschaftswährung den Rücken. Der Euro zieht am Morgen 1,0 Prozent auf 1,1573 Dollar an und kann sich damit etwas von seinem in der Vorwoche markierten 15-Monats-Tief nach oben absetzen.

Der fallende Dollar-Kurs kommt auch dem Goldpreis zugute, stärkt das doch die Nachfrage nach dem gelben Edelmetall im Nicht-Dollar-Raum. Eine Feinunze Gold wird am Morgen bei 1757 Dollar gehandelt. Das sind 0,2 Prozent mehr als am Freitag.

Der Duft- und Aromenhersteller Symrise will nach dem DAX-Aufstieg seinen Expansionskurs vorantreiben und setzt dabei neben organischem Wachstum auf Akquisitionen. "Zukäufe bleiben ein wichtiger strategischer Hebel, um unser Portfolio zu erweitern und Wachstumsfelder zu erschließen", sagte Symrise-Vorstandschef Heinz-Jürgen Bertram der Wirtschaftszeitung "Euro am Sonntag".

Der Vorstandschef des Energiekonzerns RWE, Markus Krebber, rechnet für die Endverbraucher damit, "dass Strom und Gas in den nächsten Jahren teurer werden". Wie stark der Anstieg ausfallen werde, lasse sich heute noch nicht sagen, sagte Krebber der "Rheinischen Post". "Die derzeitige Explosion der Börsenpreise hat keiner erwartet", fügte er hinzu.

Tesla-Chef Elon Musk will spätestens im Dezember in Deutschland die ersten Elektroautos für Europa produzieren. Dies kündigte der Firmenchef am Samstag bei einem Tag der offenen Tür in seinem ersten europäischen Werk in Grünheide bei Berlin an. Danach werde es bis Ende nächsten Jahres dauern, bis die Produktion hochgefahren sei. Bis dahin solle auch eine noch im Bau befindliche Batteriefabrik neben dem Autowerk in Betrieb sein, sagte Musk.