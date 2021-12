Marktbericht Kursgewinne voraus DAX- Achterbahnfahrt geht weiter Stand: 03.12.2021 07:49 Uhr

Der DAX dürfte auch zum Wochenschluss seinem Muster der vergangenen Tage treu bleiben: Auf Verluste folgen Gewinne und umgekehrt. Heute dürfte es also mal wieder bergauf gehen. Die Frage ist nur, wie lange.

Der DAX dürfte mit einem kräftigen Aufschlag in den letzten Handelstag der Woche starten. Banken und Broker taxieren die 40 deutschen Standardwerte aktuell 0,9 Prozent höher bei 15.398 Punkten. Die Volatilität am deutschen Aktienmarkt bleibt damit auch zum Wochenschluss hoch.

Die Nervosität dürfte die Börsen noch einige Zeit begleiten, bis Wissenschaftler mehr über die Gefährlichkeit des neuen Coronavirus-Variante Omikron herausgefunden hätten, gab Sam Stovall, Chef-Anlagestratege des Research-Hauses CFRA, zu bedenken.

Angstbarometer VDAX als Warnsignal Wer wissen möchte, wie nervös die Anleger wirklich sind, der sollte einen Blick auf den VDAX wagen. Der VDAX misst die Volatilität, also die erwartete Schwankungsbreite, der DAX-Kurse. Er wird daher auch das "Angstbarometer" des DAX genannt. Gestern war der VDAX erneut in die Höhe geschnellt auf 27 Prozent. Das zeugt von einem äußerst unruhigen Markt, der besonders anfällig für plötzliche Kehrtwenden und Kurseinbrüche ist. Der gestiegene VDAX ist daher auch ein Warnsignal, die sich aktuell abzeichnenden Kursgewinne besser mit Vorsicht zu genießen.

Dow Jones erholt sich von Kurseinbruch Von der Wall Street kommen derweil positive Vorgaben für den DAX-Handel. Nach dem jüngsten Kursrutsch hatten Anleger in New York gestern die Gelegenheit zum Wiedereinstieg genutzt. Der US-Standardwerteindex Dow Jones schloss 1,8 Prozent höher auf 34.639 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 0,8 Prozent auf 15.381 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 1,4 Prozent auf 4577 Punkte zu. Der Kursrutsch als Reaktion auf das Auftauchen der neu entdeckten Omikron-Variante in den USA sei überzogen gewesen, sagte Analyst David Madden vom Brokerhaus Equiti Capital. "Die Leute werden merken, dass sie kein großes Problem für die Erholung der US-Wirtschaft darstellt."

Nikkei mit Gewinnen, Didi-Delisting verunsichert Auch an den asiatischen Börsen setzten sich am Morgen die optimistischen Anleger durch. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag zum Handelsschluss in Tokio 1,0 Prozent höher bei 28.029 Punkten. Die Börse in Shanghai gewinnt zur Stunde 0,9 Prozent. Für Verunsicherung sorgt allerdings die Ankündigung des chinesischen Fahrdienstvermittlers Didi, sich von der New Yorker Börse verabschieden zu wollen. Das schürt Sorgen über weitere Spannungen zwischen den USA und China und eine erneute Regulierung der Technologiebranche.

Ölpreise ziehen weiter an Ein Berg- und Talfahrt hatten zuletzt auch die Ölpreise aufs Parkett gelegt. Die OPEC+, zu der neben den Mitgliedern des Exportkartells weitere Förderländer wie Russland gehören, hatte die Rohöl-Anleger gestern mit einer weiteren Ausweitung der Fördermengen überrascht. Die US-Sorte WTI brach daraufhin zeitweise um fast fünf Prozent ein, drehte dann aber ins Plus. Am Morgen erholen sich die Ölpreise weiter. Brent und WTI steigen in Asien um jeweils rund 0,5 Prozent auf 70,85 respektive 69,70 Dollar je Barrel (159 Liter).

Gold mit leichten Gewinnen Der Goldpreis kann sich zum Wochenschluss von seinen jüngsten Tiefständen etwas erholen. Am Morgen werden für eine Feinunze des gelben Edelmetalls 1775 Dollar gezahlt, das sind 0,3 Prozent mehr als am Vortag. Der Euro gibt im frühen Devisenhandel leicht nach auf 1,1298 Dollar. Anleger warten auf die Veröffentlichung des Arbeitsmarktberichts der US-Regierung für November, der am Nachmittag auf dem Programm steht.

Fitch senkt Rating-Ausblick für Türkei auf "negativ" Derweil verdüstern sich die Perspektiven für die türkische Lira weiter. Die US-Ratingagentur Fitch hat den Bonitäts-Ausblick für die Türkei von "stabil" auf "negativ" gesenkt. Als Grund für den Schritt führte Fitch unter anderem die hohe Inflation in dem Land an, die Ende dieses Jahres 25 Prozent betragen dürfte. Experten geben daran dem türkischen Präsidenten Erdogan die Hauptschuld.

Allianz will Dividenden jährlich steigern Unter den Einzelwerten im DAX rückt die Allianz in den Fokus. Der Versicherer will seinen Aktionären künftig jährlich steigende Dividenden auszahlen. Die Ausschüttung je Aktie solle zumindest um fünf Prozent über dem Vorjahreswert liegen. Diese Regelung soll bereits für die Dividende des Geschäftsjahres 2021 gelten.

US-Regierung klagt gegen Arm-Kauf durch Nvidia Die US-Regierung will einen Milliardendeal um den Chipdesigner Arm verhindern, dessen Technik in praktisch allen Smartphones steckt. Die geplante Übernahme der britischen Firma durch den Grafikkarten-Spezialisten Nvidia könne Innovationen bremsen, begründete die Handelsbehörde FTC ihre Klage. Der rund 40 Milliarden Dollar schwere Kauf wäre die historisch größte Übernahme in der Halbleiterbranche.