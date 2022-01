Die US-Notenbank Fed hat nicht geschafft, die Anleger zu beruhigen. Die Kursgewinne von gestern dürften heute mit einem Schlag vernichtet werden. Dem DAX droht der nächste Ausverkauf.

Gestern hatten sich die deutschen Standardwerte mit einem Plus von 2,2 Prozent nach dem Kursrutsch vom Wochenbeginn noch stark in Szene gesetzt. Doch diese Aufwärtskorrektur dürfte heute ein jähes Ende finden. Banken und Broker taxieren den DAX zur Stunde 2,2 Prozent tiefer bei 15.112 Punkten.

Hintergrund dieses neuerlichen Kurssturzes im DAX ist die gestrige Sitzung der US-Notenbank Federal Reserve (Fed). Dabei hatte die Fed ein deutliches Signal für eine erste Zinsanhebung im März gegeben . Das war am Markt auch soweit erwartet worden. Die Notenbanker um Jerome Powell haben aber auch die Grundsätze für eine Reduzierung der Fed-Bilanzsumme veröffentlicht. Hier waren sie weit weniger konkret.

Der deutsche Leitindex dürfte folglich mit einer großen Abwärtskurslücke in Nähe seines Schlusskurses vom Dienstag (15.124 Punkte) in den XETRA-Handel starten. Damit trübt sich das technische Bild im DAX weiter ein.

Christian Scherrmann, US-Volkswirt des Vermögensverwalters DWS, hält Aufwärtsrisiken bei den Zinserhöhungen für nicht ausgeschlossen. Powell hatte sich diesbezüglich recht "falkenhaft" geäußert: Es gebe "ziemlich viel Spielraum" zur Straffung, ohne die Erholung am Arbeitsmarkt zu gefährden.

Die Microsoft-Aktie selbst konnte nach einem Anstieg von zeitweise über sieben Prozent angesichts der Marktturbulenzen nach der Fed-Sitzung immerhin noch ein Plus von 2,9 Prozent über die Ziellinie retten.

Die asiatischen Aktien sind am Morgen nach den Aussagen der Fed zur Geldpolitik und den negativen Vorgaben von den US-Börsen auf den niedrigsten Stand seit mehr als 14 Monaten gefallen. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag zum Handelsschluss 3,1 Prozent tiefer bei 26.170 Punkten. Die Börse in Shanghai notiert zur Stunde 1,1 Prozent im Minus.

Der Dollar hat seit der Fed-Sitzung mächtig Auftrieb erhalten. Die Aussicht auf eine Straffung der US-Geldpolitik stärkt dem Greenback den Rücken. Im Gegenzug gibt die europäische Gemeinschaftswährung deutlich nach. Am Morgen werden für einen Euro 1,1219 Dollar gezahlt. Der stärkere Dollar lastet auf dem Goldpreis. Eine Feinunze Gold kostet 1813 Dollar, das sind 0,5 Prozent weniger als am Vortag.

Die Deutsche Bank hat 2021 nach einer Serie von Verlusten das zweite Jahr in Folge mit einem Nettogewinn abgeschlossen. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 1,94 Milliarden Euro nach 113 Millionen Euro vor Jahresfrist - das beste Ergebnis seit 2011. Damit wurden die Erwartungen der Analysten deutlich übertroffen. Die Aktionäre sollen nach einer langen Durststrecke wieder eine Dividende erhalten. Ihnen wurden 20 Cent je Aktie für 2021 in Aussicht gestellt.

Tesla mit Rekordgewinn, Cybertruck kommt später

Trotz der globalen Chipkrise und Problemen in den Lieferketten hat der US-Elektroautobauer Tesla 2021 so viel verdient wie noch nie zuvor in einem Geschäftsjahr. Unterm Strich verbuchte der Konzern einen Gewinn von 5,5 Milliarden Dollar und damit 665 Prozent mehr als im Vorjahr. Unterdessen verzögert Tesla zum zweiten Mal die Produktion seines mit Spannung erwarteten Cybertrucks. Der Elektro-Pickup werde erst 2023 vom Band rollen, teilte Firmenchef Elon Musk mit.