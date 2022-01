Marktbericht DAX vor neuem Kursrutsch Der nächste Rückschlag droht Stand: 21.01.2022 07:41 Uhr

Zinssorgen und Ukraine-Ängste halten die Anleger in Atem. Der DAX dürfte mit deutlichen Verlusten in den Handel starten. Schwer wiegt der brutale Ausverkauf an der Wall Street.

Der deutsche Aktienmarkt steht vor einem dramatischen Handelsbeginn. Banken und Broker taxieren den DAX zur Stunde bei 15.703 Punkten. Das käme einem Kurseinbruch von 1,3 Prozent gleich.

Folgt der DAX dem "smart money"? Der deutsche Leitindex würde folglich die wichtige Unterstützung bei 15.800 Punkten, die er gestern im Handelsverlauf noch zurückerobern konnte, wieder preisgeben und damit eine negative technische Weichenstellung vollziehen. Von der Weltleitbörse in New York kommen äußerst negative Vorgaben für den DAX-Handel. Im späten Handel, in dem vor allem viele Profis und institutionelle Investoren unterwegs sind, setzt eine regelrechte Verkaufswelle ein. Das so genannte "schlaue Geld" (smart money) zog sich aus US-Aktien zurück - auch das ein klar negatives Signal.

Kursrutsch im Dow und an der Nasdaq Der US-Standardwerteindex Dow Jones ging letztlich 0,9 Prozent tiefer auf 34.715 Punkten aus dem Handel. Der technologielastige Nasdaq gab 1,3 Prozent auf 14.154 Stellen nach. Der breit gefasste S&P 500 verlor 1,1 Prozent auf 4482 Zähler. Die anhaltenden Spannungen zwischen Russland und der Ukraine bereiten den Anlegern dabei ebenso Sorgen wie die künftige Zinspolitik in den USA. Laut dem Fed Watch Tool der CME Group rechnen mittlerweile 88 Prozent der Marktteilnehmer mit einer Anhebung des Leitzinses auf 0,25 bis 0,5 Prozent auf der Fed-Sitzung im März.

Nikkei zum Ende der Woche schwächer Der gestrige Rückschlag der Wall Street lastet heute auch auf den asiatischen Börsen. Der gestrige Ausverkauf der US-Aktien war brutal und wird Asien heute Morgen dominieren", sagte Rob Carnell, Chefökonom bei ING in Singapur. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index hat sich soeben mit einem Minus von 0,9 Prozent auf 27.522 Punkte ins Wochenende verabschiedet. Die Börse in Shanghai verliert zur Stunde 0,7 Prozent.

Euro und Gold mit leichten Gewinnen Der Dollar steht im asiatischen Devisenhandel etwas unter Druck. Im Gegenzug kann die europäische Gemeinschaftswährung Boden gutmachen. Der Euro steigt um 0,1 Prozent auf 1,1325 Dollar. Die Feinunze Gold kostet 1841 Dollar und damit 0,1 Prozent mehr als am Vortag.

Siemens Energy senkt Prognose Nach enttäuschenden Quartalszahlen seiner Windkraft-Tochter Siemens Gamesa hat auch der DAX-Konzern Siemens Energy seine Erwartungen für das laufende Jahr gesenkt. Die um Währungsumrechnungs- und Portfolioeffekte bereinigte Umsatzentwicklung zum Vorjahr werde 2022 bei minus zwei bis plus drei Prozent liegen, teilte das Unternehmen mit. Bisher war Siemens Energy von minus ein bis plus drei Prozent ausgegangen.

Zalando startet großen Aktienrückkauf Der Online-Modehändler Zalando will bis zu 2,2 Millionen eigene Aktien zurückkaufen. Dafür sollen bis zu 200 Millionen Euro ausgegeben werden, wie das DAX-Unternehmen mitteilte. Die Papiere sollen für das Aktienoptionsprogramm von Zalando für Mitarbeiter und Vorstände verwandt werden.

Netflix-Aktie stürzt nach enttäuschendem Ausblick ab Der Streamingdienst Netflix hat mit seinen Abonnenten-Zahlen im vergangenen Quartal bei den Anlegern für Ernüchterung gesorgt. Auch für das erste Quartal 2022 rechnete das Unternehmen mit einem enttäuschenden Zuwachs von nur 2,5 Millionen Abonnenten. Die Aktie des kalifornischen Unterhaltungskonzerns verlor im nachbörslichen Handel rund 20 Prozent an Wert.