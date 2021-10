Marktbericht DAX bei 15.700 erwartet Geht der DAX-Rally die Puste aus? Stand: 28.10.2021 07:49 Uhr

Der DAX dürfte zu Handelsbeginn keine allzu großen Sprünge machen. Nach der fulminanten Rally zu Wochenbeginn ist nunmehr Ernüchterung eingekehrt. Der deutsche Leitindex zeigt Respekt vor der nächsten großen Hürde.

Der DAX dürfte kaum verändert in den neuen Handelstag starten. Banken und Broker taxieren die 40 deutschen Standardwerte bei 15.706 Punkten und damit auf Höhe seines Schlusskurses vom Vortag. Der DAX hatte gestern einen Teil seiner frühen Wochengewinne wieder abgeben müssen.

Der deutsche Leitindex schloss gestern 0,3 Prozent tiefer bei 15.706 Punkten, nachdem er am Dienstag noch bis auf 15.781 Zähler gestiegen war. Die deutschen Standardwerte zeigen damit Respekt vor den 15.800 Punkten, diese Marke dürfte aus Sicht von charttechnisch argumentierenden Marktbeobachtern nicht leicht zu überwinden sein.

An dieser Stelle dürfte nicht zuletzt deshalb mit ordentlicher Gegenwehr der Bären zu rechnen sein, weil der DAX mit einem Anstieg über 15.800 Punkte die Tür Richtung Allzeithoch (16.030 Zähler) weit aufstoßen würde.

Deutsche Inflationsrate für Oktober im Fokus

Dabei sorgt nicht nur der heute anstehende Zahlensturm bei den Anlegern für Zurückhaltung. Im weiteren Tagesverlauf stehen überdies zwei wichtige Termine auf der Börsen-Agenda: Von der nachmittäglichen Ratssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) erwarten Marktbeobachter dabei jedoch keine neuen geldpolitischen Entscheidungen und damit auch keine allzu großen Kursimpulse.

Spannend könnte aber die Marktreaktion auf die Veröffentlichung der deutschen Inflationsrate für Oktober um 14 Uhr werden. Analysten rechnen mit einer Jahresinflationsrate von 4,4 Prozent. Angeheizt von steigenden Energiepreisen hatte die Teuerungsrate im September mit 4,1 Prozent erstmals seit fast 28 Jahren wieder die Marke von vier Prozent überschritten.

Negative Vorgaben für den deutschen Aktienmarkt kommen aus Asien. Dort sind die Börsen heute ins Rutschen geraten. Die Berichte der Unternehmen in der Bilanzsaison riefen den Anlegern die weltweiten Lieferengpässe wieder ins Gedächtnis.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt kurz vor Handelsschluss in Tokio 0,8 Prozent tiefer. Die Börse in Shanghai notiert 1,0 Prozent im Minus. Der Hang Seng in Hongkong tendiert seitwärts.

Von der Wall Street kommen gemischte Vorgaben. So verlor der US-Standardwerteindex Dow Jones gestern 0,7 Prozent auf 35.490 Punkte. Der breit gefasste S&P 500 büßte 0,5 Prozent auf 4551 Punkte ein.

Erneut zerbrachen sich Börsianer den Kopf über die Geldpolitik der US-Notenbank. "Die Inflation überschießt hartnäckig", schrieben die Analysten der Bank NatWest. "Die Fed kann nur ein bestimmtes Maß tolerieren, bevor sie agiert."

Immerhin: Der gute Lauf an der Nasdaq ging weiter, unter anderem beflügelt von einem Höhenflug der Alphabet- und Microsoft-Aktien. Der Auswahlindex Nasdaq 100 verteidigte am Ende ein Plus von 0,3 Prozent auf 15.598 Punkte. In der Spitze hatte er sein Rekordhoch bis auf knapp 15.730 Zähler ausgebaut.

Am Kryptowährungsmarkt steht der Bitcoin am Morgen weiter unter Druck. Laut der Plattform CoinMarketCap wird er aktuell bei rund 58.700 Dollar gehandelt, nachdem er in der Vorwoche noch ein Rekordhoch bei knapp 67.000 Dollar markiert hatte.

"Der ganze große Appetit auf Bitcoin & Co ist kurzfristig gestillt", sagte Analyst Timo Emden von Emden Research. Frische Impulse könnten von börsennotierten Fonds (ETFs) kommen, die direkt in Kryptowährungen investieren.

Der Goldpreis hat nach seinem jüngsten Kursrückgang wieder Boden gutgemacht und die Marke von 1800 Dollar zurückerobert. Am Morgen kostet eine Feinunze des gelben Edelmetalls 1800,39 Dollar und damit 0,2 Prozent mehr als am Vortag. Der Euro tendiert bei 1,1605 Dollar leicht aufwärts.

Beim Volkswagen-Konzern hinterlassen die umfangreichen Produktionsstopps wegen des Chipmangels deutliche Spuren. So geht das Unternehmen wegen des jüngsten Einbruchs der Verkäufe nun nicht mehr davon aus, im Gesamtjahr spürbar mehr Fahrzeuge auszuliefern als in dem von Corona-Lockdowns stark belasteten schwachen Vorjahr, wie VW heute in Wolfsburg mitteilte.

Der europäische Flugzeugbauer Airbus kommt noch schneller aus der Corona-Krise als gedacht. Das französisch-deutsche Unternehmen hat sein Ergebnisziel zum zweiten Mal innerhalb von drei Monaten angehoben und erwartet nun für 2021 ein bereinigtes operatives Ergebnis (Ebit) von rund 4,5 Milliarden Euro, 500 Millionen mehr als bisher.

Der zweitgrößte US-Autobauer Ford hat im dritten Quartal trotz der weltweiten Chipkrise besser als erwartet abgeschnitten und seine Prognose angehoben. Für das Gesamtjahr 2021 sei nun mit einem bereinigten Betriebsergebnis zwischen 10,5 Milliarden und 11,5 Milliarden Dollar zu rechnen, teilte Ford gestern nach US-Börsenschluss mit.

Die Handelsplattform Ebay hat die Anleger mit ihrem Quartalsbericht enttäuscht. Die Aktie verlor im nachbörslichen US-Handel zeitweise rund fünf Prozent. Ebay steigerte im dritten Quartal den Umsatz im Jahresvergleich um 11 Prozent auf 2,5 Milliarden Dollar. Für das Weihnachtsquartal stellte der Konzern aber ein langsameres Umsatzwachstum zwischen vier und sechs Prozent in Aussicht.

Der südkoreanische Tech-Gigant Samsung hat im dritten Quartal mit 15,8 Billionen Won (13,5 Milliarden Dollar) das höchste Betriebsergebnis seit drei Jahren eingefahren. Grund dafür ist hauptsächlich das starke Geschäft mit derzeit heiß begehrten Chips. Samsung Electronics profitiert deutlich von den gestiegenen Preisen für Halbleiter auf dem Weltmarkt.

Die EU-Kommission nimmt die von Nvidia geplante 54 Milliarden Dollar schwere Übernahme des britischen Chip-Entwicklers Arm genauer unter die Lupe. "Während Arm und Nvidia nicht direkt miteinander in Konkurrenz stehen, ist das geistige Eigentum von Arm ein wichtiger Bestandteil von Produkten, die mit denen von Nvidia konkurrieren", erklärte Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager.

Der aktivistische Investor Third Point hat einem Medienbericht zufolge eine große Beteiligung am Ölkonzern Royal Dutch Shell erworben und fordert dessen Aufspaltung. Die Beteiligung sei mehr als 500 Millionen Dollar wert und mache Third Point zu einem der größten Anteilseigner von Shell, berichtet das "Wall Street Journal".