Marktbericht Leichte Kursgewinne voraus DAX-Anleger bleiben hochnervös

Die Erholung im DAX könnte dank der guten Vorgaben von den asiatischen Börsen heute früh noch etwas weiterlaufen. Doch die Nervosität und Verunsicherung der Anleger bleibt hoch.

Der DAX dürfte mit einem kleinen Aufschlag in den letzten Handelstag der Woche starten. Banken und Broker taxieren die 30 deutschen Standardwerte aktuell 0,3 Prozent höher bei 15.665 Punkten.

Gestern war der deutsche Leitindex im frühen Handel bis auf 15.454 Punkte in die Tiefe gerauscht - der tiefste Stand seit Ende Juli. Doch dann kam es zu einer Verschiebung der Kräfteverhältnisse zwischen Bullen (Käufern) und Bären (Verkäufern). Die Bullen übernahmen das Zepter, die fallenden Kurse wurden zu Käufen genutzt. Fachleute sprechen bei einer solchen Trendumkehr von einem "Intraday Reversal".

Dieses "Intraday Reversal" könnte dem DAX heute durchaus noch weiteren Schub verleihen. Doch da heute auch der letzte Handelstag der Woche ist, bleibt abzuwarten, wie viel Risiko die Anleger gewillt sind, mit ins Wochenende zu nehmen.

Rätselraten geht weiter

Weltweit rätseln Anleger, wie sie die vorsichtigen Schritte der Zentralbanken zur Beendigung der Stimulierungsmaßnahmen deuten sollten. Dabei steht weiterhin die gestrige Ratssitzung der Europäischen Zentralbank im Fokus.

Gestern hatte die EZB angekündigt, die während der Corona-Pandemie durchgeführten Anleihekäufe im kommenden Quartal zu reduzieren, hatte aber nicht im Einzelnen dargelegt, wie sie ihr 1,85 Billionen Euro schweres Pandemie-Notkaufprogramm beenden will. Anleger hatten darauf zunächst mit Erleichterung reagiert.

Von der Wall Street kommen negative Vorgaben für den deutschen Aktienmarkt. Die US-Börsen verzeichneten durchweg Verluste. Der Standardwerteindex Dow Jones ging am Donnerstag 0,4 Prozent tiefer auf 34.879 Punkten aus dem Handel. Der technologielastige Nasdaq gab 0,3 Prozent auf 15.248 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 0,5 Prozent auf 4493 Punkte ein.

Neu aufgeflammte Ängste, dass die US-Notenbank schneller als erwartet ihre ultra-expansive Geldpolitik zurückfahren könnte, lasteten auf den Kursen. Hintergrund sind die gestern veröffentlichten wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA. Sie lagen so niedrig wie seit fast 18 Monaten nicht mehr. Eine Erholung am Arbeitsmarkt ist für die Fed eine wichtige Voraussetzung für das Straffen der geldpolitischen Zügel.

Die asiatischen Börsen sind nach zwei Verlusttagen heute auf Erholungskurs. "Die Risikostimmung schwankte im Laufe der Nacht und reagierte zunächst positiv auf die Sitzung der Europäischen Zentralbank und die Anzeichen einer anhaltenden Stärke des US-Arbeitsmarktes", gaben Analysten der ANZ Bank bekannt.

Die Börse in Tokio zeigt sich stärker. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt kurz vor Handelsschluss in Tokio 1,0 Prozent höher bei 30.317 Punkten. Die Börse in Shanghai notiert 0,5 Prozent im Plus.

Der Euro notiert im frühen Handel bei 1,1832 Dollar - ein Plus von 0,1 Prozent im Vergleich zum Vortag. "Außer ein wenig Hin und Her blieb der Euro/Dollar gestern von der EZB unbeeindruckt", kommentiert Commerzbank-Devisenexperte Ulrich Leuchtmann heute früh. Für das Währungspaar bleibe die US-Notenbank der entscheidende Faktor.

Der Goldpreis zieht am Morgen 0,2 Prozent an auf 1798 Dollar je Feinunze. Die Gold-Bullen kämpfen damit weiterhin um die nachhaltige Rückeroberung der wichtigen Marke von 1800 Dollar. An diesem Unterfangen waren sie in den vergangenen Tagen mehrfach gescheitert.

Im DAX rückt am Morgen die Volkswagen-Aktie in den Fokus. Der Betrugsprozess um den Dieselskandal wird kommende Woche ohne den früheren Konzernchef Martin Winterkorn beginnen. Das Verfahren gegen den 74-Jährigen werde wegen dessen Gesundheitszustand abgetrennt, teilte das Landgericht Braunschweig mit.

Der Schweizer Nahrungsmittelriese Nestlé stellt sich auf steigende Einkaufspreise ein. Während sich im laufenden Jahr vor allem Milchprodukte und Fleisch verteuert hätten, dürften die Preissteigerungen 2022 eher Kaffee betreffen, sagte Finanzchef Francois-Xavier Roger. Nestlé gebe die höheren Einkaufskosten jeweils an den Handel und die Verbraucher weiter.

Facebook hat gestern eine smarte Brille vorgestellt, mit der man Fotos und Videos aufnehmen kann. Mit der "Ray-Ban Stories" könne man auch Anrufe entgegennehmen oder Podcasts hören, da in den Brillenbügeln zwei Lautsprecher eingebaut seien, kündigte Facebook-Gründer Mark Zuckerberg an.