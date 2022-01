Marktbericht DAX tiefer erwartet Fragezeichen nach dem Kaufrausch Stand: 28.01.2022 07:49 Uhr

Der DAX hat sich im Wochenverlauf von seinen Tiefständen mächtig erholen können. Auch gestern griffen Schnäppchenjäger bei Aktien wieder zu. Über allem schwebt nun die Frage: Wie nachhaltig ist die Kurserholung?

Der DAX dürfte mit einem Abschlag in den Handel starten. Der Broker IG taxiert die 40 deutschen Standardwerte zur Stunde 0,4 Prozent tiefer bei 15.460 Punkten. Negative Vorgaben von der Wall Street und anhaltende Unsicherheiten über die künftige Geldpolitik der US-Notenbank drücken zum Wochenschluss die Kauflaune am deutschen Aktienmarkt.

DAX weicht vor 200-Tage-Linie zurück Gestern startete der DAX zwar tief im Minus. Doch der Schock der Anleger über eine US-Notenbank, die sich gestern eher unklar und tendenziell "falkenhaft", also pro Zinsanhebungen, geäußert hat, verflog im Laufe des Tages. "Buy the dip" - kaufe den Kursrücksetzer - lautet stattdessen das Motto der Stunde. Am Ende stand ein Plus von 0,4 Prozent auf 15.524 Punkte. Das gestrige Hoch lag bei 15.582 Zählern. Das verdeutlicht einmal mehr, dass die Rückeroberung der oberhalb von 15.600 Punkten verlaufenden 200-Tage-Linie für die DAX-Bullen kein leichtes Unterfangen wird. Dabei würden sie erst oberhalb dieses wichtigen gleitenden Durchschnitts der vergangenen 200 Handelstage wieder Oberwasser haben.

Apple macht 35 Milliarden Dollar Gewinn – in drei Monaten Rückenwind für die Märkte kommt am Morgen von den Apple-Zahlen. Der iPhone-Konzern hat im vergangenen Weihnachtsgeschäft erneut ein Rekordquartal eingefahren und seinen Gewinn im Jahresvergleich um gut ein Fünftel auf 34,6 Milliarden Dollar gesteigert. Der Umsatz stieg um rund elf Prozent auf 123,9 Milliarden Dollar - ebenfalls ein Bestwert. Der Technologiekonzern trotzte damit den globalen Komponenten-Engpässen, die die Branche bremsen.

Dow Jones egalisiert Gewinne An den US-Börsen war gestern das Hin und Her wegen der geldpolitischen Perspektiven weiter gegangen. Offene Fragen zur künftigen Fed-Politik verunsicherten die Anleger. Wie schon an den drei vergangenen Handelstagen der laufenden Woche schwankten die Indizes im größeren Rahmen zwischen Gewinnen und Verlusten. Nach einem Spitzenanstieg von 1,8 Prozent lag der Dow Jones Industrial zeitweise auch im Minus. Zum Handelsschluss notierte der Standardwerteindex schließlich kaum verändert bei 34.160 Punkten. Der breit gefasste S&P 500 büßte 0,5 Prozent auf 4326 Punkte ein.

Verluste an der Nasdaq Derweil zeigten die Tech-Werte erneut relative Schwäche. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 verlor 1,2 Prozent auf 14.003 Punkte. Die Zahlenvorlagen von Tesla und Intel kamen bei den Anlegern nicht gut an.

Nikkei mit starken Gewinnen Von den asiatischen Börsen kommen gemischte Signale. Während der japanische Nikkei mit einem Plus von 2,1 Prozent auf 26.717 Punkte eine starke Gegenbewegung auf seine jüngsten Kursverluste zeigte, ging es an der Börse in Shanghai 0,3 Prozent abwärts.

Euro mit Stabilisierungsversuch Der Euro versucht sich nach seinem jüngsten Rückschlag zu stabilisieren. Im frühen Devisenhandel legt er 0,1 Prozent auf 1,1153 Dollar zu. Gestern war die europäische Gemeinschaftswährung bis auf 1,1133 Dollar gefallen - den tiefsten Stand seit über einem Monat. Die Straffung der Geldpolitik in den USA stärkt dem Dollar auf breiter Front den Rücken.

Gold leidet unter Straffung der US-Geldpolitik Der starke Dollar macht derweil auch den in Dollar notierenden Rohstoffen zu schaffen. Der Goldpreis leidet zusätzlich unter den gestiegenen Zinserwartungen in den USA, wirft das gelbe Edelmetall doch selbst keine Zinsen ab. Die Feinunze Gold kostet am Morgen 1798 Dollar.

Villeroy und Boch mit bestem Ergebnis seit Börsengang Der Keramikhersteller Villeroy und Boch hat im abgelaufenen Geschäftsjahr nach eigenen Angaben das höchste Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) seit dem Börsengang 1990 erzielt. Das Betriebsergebnis stieg auf rund 92 Millionen Euro. Der Konzern-Nettoumsatz inklusive Lizenzerlöse stieg um 18 Prozent auf 945 Millionen Euro. Beide Werte lagen über der im September vorgelegten Prognose.

Geschäfte von LVMH laufen besser als vor Corona Mit besseren Geschäften als noch vor der Corona-Pandemie und einem Rekordumsatz hat der französische Luxusgüterkonzern LVMH die Erwartungen von Analysten deutlich übertroffen. Der Jahreserlös stieg gegenüber dem Vorjahr um knapp 44 Prozent auf 64,2 Milliarden Euro. Konzernchef Bernard Arnault zeigte sich zuversichtlich: LVMH sei in einer "exzellenten Position, um seine führende Position auf dem Luxusmarkt weiter auszubauen."

Kreditkarten-Riese Visa mit Gewinn- und Umsatzsprung Der US-Finanzkonzern Visa verdient dank florierender Kreditkartenzahlungen weiter glänzend. In den drei Monaten bis Ende Dezember stieg der Nettogewinn gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 27 Prozent auf 4,0 Milliarden Dollar, wie Visa gestern nach US-Börsenschluss mitteilte. Der Umsatz legte im Quartal um 24 Prozent auf 7,1 Milliarden Dollar zu.