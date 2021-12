Die Nervosität an den Börsen steigt. Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Heute wird die US-Notenbank über ihre künftige Geldpolitik und damit auch über das Schicksal der Märkte entscheiden.

Der DAX dürfte zur Wochenmitte mit einem Aufschlag in den Handel starten. Banken und Broker taxieren die 40 deutschen Standardwerte zur Stunde 0,4 Prozent höher bei 15.518 Punkten. Es dürfte sich dabei allerdings in erster Linie um eine technische Gegenbewegung nach den jüngsten Kursverlusten handeln.

Bislang hat sich diese Woche für den DAX nämlich nicht sonderlich gut angelassen. Gestern war der deutsche Leitindex um 1,1 Prozent auf 15.454 Punkte eingebrochen. Seit seinem Vorwochenhoch bei 15.834 Zählern hat der DAX damit knapp 300 Punkte eingebüßt.

Die Notenbanksitzungen von Fed, EZB und Co werfen ihre Schatten an den Börsen voraus. Als erstes steht heute der geldpolitische Entscheid der US-Notenbank auf der Agenda. Mit 6,8 Prozent im November sind die USA meilenweit über das Ziel der Federal Reserve von 2,0 Prozent hinausgeschossen. Das dürfte die Fed Experten zufolge unter Handlungsdruck setzen.

Die meisten Marktbeobachter gehen mittlerweile davon aus, dass die Fed heute den Beschluss fassen wird, den Abbau der Anleihenkäufe (Tapering) zu beschleunigen. Am Markt wird mit einer monatlichen Reduktion ab Januar von 30 Milliarden Dollar gerechnet.

Am Tag vor der mit Spannung erwarteten Entscheidung zur US-Geldpolitik stieg auch an der Wall Street die Nervosität der Anleger; vor allem Technologiewerte standen gestern auf den Verkaufslisten der Anleger. Der Standardwerteindex Dow Jones schloss 0,3 Prozent tiefer auf 35.544 Punkten. Der breit gefasste S&P 500 büßte 0,7 Prozent auf 4634 Punkte ein. Der technologielastige Nasdaq gab 1,1 Prozent auf 15.237 Punkte nach.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag zum Handelsschluss in Tokio 0,1 Prozent höher bei 28.460 Punkten. Die Börse in Shanghai notiert zur Stunde 0,1 Prozent im Minus.

Dollar und Gold mit leichten Verlusten

Der Dollar, der an den vergangenen Tagen vor dem Fed-Entscheid bereits Stärke gezeigt hatte, gibt am Morgen leicht nach. Der Euro zieht 0,1 Prozent an auf 1,1271 Dollar. Die Feinunze Gold kostet 1770 Dollar, das sind 0,1 Prozent weniger als am Vortag.