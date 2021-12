Marktbericht DAX im Aufwind Anleger verlieren Furcht vor Omikron Stand: 07.12.2021 07:47 Uhr

Starke Vorgaben aus den USA ermutigen weitere Anleger zum Aktienkauf. Während die Furcht vor der Omikron-Variante an den Börsen der Welt sinkt, dürften die DAX-Kurse weiter steigen.

Banken und Broker gehen davon aus, dass der DAX mit soliden Aufschlägen in den Handelstag starten dürfte. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex vor dem Xetra-Start deutlich höher auf fast 15.500 Punkten.

Die Marktstrategen der Credit Suisse sehen bei den Anlegern wieder eine etwas größere Bereitschaft, Risiken einzugehen. Wichtig seien zu Wochenbeginn vor allem die Signale zur Omikron-Variante von Covid gewesen, durch die sie sich als weniger bedrohlich für Menschen und Märkte darstellt, als zunächst befürchtet. Gut angekommen seien auch die geldpolitischen Maßnahmen von Chinas Notenbank zur Stützung der Konjunktur.

Gestern war der DAX mit einem Plus von 1,5 Prozent auf 15.381 Zählern aus dem Handel gegangen. "Die Verluste der letzten Woche werden in dieser Woche wahrscheinlich wieder aufgeholt, wenn die Leute sehen, dass Omikron nicht so tödlich ist, wie frühere Mutationen und die Europäische Zentralbank an ihrer vorübergehenden Inflationslinie festhält", sagte Stuart Cole, Ökonom des Brokerhauses Equiti Capital

Starke Vorgaben des Dow Jones In den USA haben die Investoren die Omikron-Furcht ebenfalls vorerst abgeschüttelt. Der Dow Jones schloss am Montag 1,9 Prozent höher auf 35.227 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 0,9 Prozent auf 15.225 Punkte vor. Der S&P 500 legte 1,2 Prozent auf 4591 Punkte zu. Steil nach oben ging es vor allem für Reise- und Freizeitwerte. Die Erholung nach dem jüngsten Ausverkauf zeige, dass die Anleger die Aussicht auf eine Weihnachts-Rally noch nicht aufgegeben hätten, sagte Sam Stovall, Anlagestratege bei CFRA Research. In Asien bieten die Börsen aus den gleichen Gründen ein ähnliches Bild: Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 1,3 Prozent höher bei 28.282 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 1,2 Prozent und lag bei 1971 Punkten.

Audi kooperiert mit Alibaba, Baidu und Tencent Audi hat sich mit mehreren führenden chinesischen Technologieunternehmen zusammengeschlossen. Das Unternehmen arbeite künftig mit der Alibaba Group Holding, Baidu und Tencent Holdings in den Bereichen Big Data und urbane Mobilität zusammen, erklärt Giorgio Delucchi, Vertriebschef für das chinesische Festland und Hongkong in der "South China Morning Post". Audi strebe die besten Technologien für Infotainment, autonomes Fahren und digitale Konnektivität für ihre kommenden Elektrofahrzeuge (EVs) an. Autonomes Fahren, digitale Konnektivität und hoch entwickeltes In-Car-Entertainment sein die Schlüsselbereiche, die Audi erforschen werde, da das Unternehmen bestrebt sei, der Konkurrenz in China voraus zu sein, so Delucchi.