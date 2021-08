Marktbericht DAX tiefer erwartet Die Fed als Spielverderber

Den Anlegern ist die Lust auf Aktien vergangen. Die jüngsten Protokolle der US-Notenbank Fed wecken Sorgen, dass das Ende der ultra-lockeren Geldpolitik womöglich näher ist als bislang gedacht.

Der DAX dürfte mit Abschlägen in den XETRA-Handel starten. Banken und Broker taxieren den deutschen Leitindex aktuell 0,7 Prozent tiefer bei 15.860 Punkten. Das Rekordhoch vom vergangenen Freitag bei 16.030 Zählern rückt damit erst einmal wieder in weite Ferne.

Stattdessen rückt die alte Ausbruchsmarke bei 15.800 Punkten in den Fokus der Anleger. Sollte der DAX darunter rutschen, so würde sich das Rekordhoch als Fehlsignal entpuppen. Das würde wiederum weitere Kursverluste nach sich ziehen.

Negative Vorgaben für den DAX-Handel kommen von der Wall Street. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss zur Wochenmitte 1,1 Prozent tiefer bei 34.960 Punkten. Der breit gefasste S&P 500 büßte 1,1 Prozent auf 4400 Zähler ein. Noch zu Wochenbeginn hatten beide Indizes neue Bestmarken aufgestellt. Der Technologie-Index Nasdaq gab 0,9 Prozent auf 14.525 Punkte nach und weitete damit seine Verluste vom Vortag aus.

Als Belastung für die Märkte erwiesen sich die steigenden Corona-Infektionszahlen sowie die Protokolle der vergangenen Sitzung der US-Notenbank. Demnach nehmen unter den Mitgliedern der Federal Reserve (Fed) die Diskussionen über eine baldige Drosselung der ultra-lockeren Geldpolitik zu.

Tapering-Ängste geschürt

"Das Protokoll zeigt eine Fed, die in den meisten Fragen ziemlich gespalten ist, aber einräumt, dass wir dem Punkt des Taperings viel näherkommen", schrieben ING-Analysten.

Als "Tapering" wird an der Börse das Herunterfahren der umfangreichen Anleihekäufe durch die Notenbank bezeichnet. Beim Tapering dreht die FED den Märkten also allmählich den Geldhahn zu.

Die Tapering-Ängste machen auch vor den asiatischen Börsen nicht Halt. Die Aufmerksamkeit der Anleger richtet sich nun zunehmend auf die jährliche Notenbank-Konferenz in Jackson Hole in der kommenden Woche. Für zusätzliche Verunsicherung sorgen die Situation in Afghanistan und schwächelnde Konjunkturdaten aus China.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index büßt zur Stunde 0,6 Prozent ein auf 27.413 Punkte. Die Börse in Shanghai liegt ebenfalls 0,6 Prozent im Minus.

Die steigende Risikoaversion der Marktteilnehmer spiegelt sich auch am Devisenmarkt wider. Der "sichere Hafen" US-Dollar ist gefragt. Im Gegenzug fällt der Euro unter die Marke von 1,17 Dollar zurück. Im Tief werden für einen Euro nur noch 1,1666 Dollar gezahlt. Das ist der tiefste Stand der europäischen Gemeinschaftswährung seit neun Monaten.

Der steigende Dollar verteuert die in Dollar notierenden Rohstoffe außerhalb des Dollar-Raums, das drückt auf dem Weltmarkt die Nachfrage nach dem Edelmetall. Zudem leidet der Goldpreis unter den Spekulationen über ein Ende der ultra-lockeren Geldpolitik.

Damit rückt auch die Zinswende gefühlt näher. Höhere Zinsen schwächen jedoch den Goldpreis, denn das Edelmetall wirft selbst keine Zinsen ab. Der Preis für eine Feinunze Gold fällt am Morgen um 0,5 Prozent auf 1779 Dollar.

Am deutschen Aktienmarkt rückt der Autozulieferer Hella in den Fokus. Das Unternehmen aus Lippstadt geht vor der geplanten Übernahme durch den französischen Branchenkollegen Faurecia verhalten zuversichtlich ins neue Geschäftsjahr. "Die Marktentwicklung ist weiterhin durch sehr hohe Unsicherheiten geprägt", sagte Hella-Chef Rolf Breidenbach.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr verdiente der Scheinwerferspezialist 360 Millionen Euro, nachdem im durch Corona belasteten Vorjahr noch ein Minus von 432 Millionen Euro angefallen war. Mit 96 Cent je Anteilsschein soll es nun auch wieder eine Dividende geben.

Der US-Netzwerkausrüster profitiert vom Trend zum Homeoffice. Der Umsatz stieg im vierten Geschäftsquartal überraschend kräftig um acht Prozent auf 13,1 Milliarden Dollar, wie das Unternehmen mitteilte. Vor allem Produkte für Cybersicherheit und Telekonferenzen waren gefragt. Der Nettogewinn kletterte binnen Jahresfrist um rund 15 Prozent auf drei Milliarden Dollar oder 71 Cent pro Aktie.

Die hohe Nachfrage nach Gaming-Ausrüstung wie Grafikkarten und Technik für Rechenzentren hat dem US-Chipkonzern Nvidia zu einem überraschend starken zweiten Quartal verholfen. In den drei Monaten bis Ende Juli erhöhte der Konzern den Umsatz im Jahresvergleich um 68 Prozent auf den Rekordwert von 6,5 Milliarden Dollar. Der Gewinn stieg sogar um 282 Prozent auf 2,4 Milliarden Dollar.