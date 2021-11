Marktbericht DAX bleibt auf Kurs Nächstes Rekordhoch ante portas? Stand: 12.11.2021 07:46 Uhr

Zum Wochenschluss rücken die Inflationssorgen der Anleger weiter in den Hintergrund. Der DAX hat gute Chancen, seine erst einen Tag alte Bestmarke zu attackieren.

Der DAX dürfte mit einen kleinen Aufschlag in den letzten Handelstag der Woche starten. Banken und Broker taxieren die 40 deutschen Standardwerte aktuell 0,2 Prozent höher bei 16.108 Punkten. Im Laufe der Nacht war es zeitweise sogar bis auf 16.129 Zähler hochgegangen.

Es bleibt abzuwarten, ob der DAX auch im Laufe des regulären XETRA-Handels ab 9 Uhr auf ein neues Rekordhoch jenseits der am Donnerstag aufgestellten Bestmarke von 16.115 Zählern steigen kann.

Er würde damit einer Woche, in deren Verlauf der DAX bislang bereits zwei neue Rekordhochs markieren konnte, das i-Tüpfelchen aufsetzen. Dabei war die Woche unterm Strich bislang recht bewegungsarm, der deutsche Leitindex schwankte im Verlauf bislang um weniger als 100 Punkte.

Besonders bemerkenswert: Der DAX zeigte zuletzt relative Stärke zu den US-Börsen, die angesichts aufkeimender Inflationssorgen und Zinsängsten im Wochenverlauf unter Druck geraten waren.

Dabei dürfte den deutschen Standardwerten nicht zuletzt der schwache Euro eine große Stütze gewesen sein. Die europäische Gemeinschaftswährung gibt am Morgen weiter nach und fällt bis auf 1,1436 Dollar. Damit ist sie so günstig wie seit Mitte 2020 nicht mehr.

Hintergrund sind die steigenden Zinserwartungen in den USA, welche dem Dollar den Rücken stärken. Der schwache Euro wiederum ist eine gute Nachricht für die im DAX schwer gewichtete deutsche Exportindustrie, vergünstigt er doch deutsche Produkte in Ländern außerhalb der Euro-Zone und stärkt so die Nachfrage.

Gestern fanden die großen US-Indizes keine gemeinsame Richtung. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,4 Prozent tiefer auf 35.921 Punkten. Der Leitindex litt unter einem Kursrutsch der Walt-Disney-Aktie von rund sieben Prozent - der Unterhaltungsriese hatte enttäuschende Geschäftszahlen vorgelegt.

Der technologielastige Nasdaq 100 profitierte dagegen von nachlassenden Inflationssorgen und rückte 0,5 Prozent auf 15.704 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte moderate 0,1 Prozent auf 4649 Punkte zu.

Am Mittwoch hatte der hohe Anstieg der Verbraucherpreise im Oktober noch Sorgen vor einer baldigen Straffung der Geldpolitik durch die amerikanische Notenbank Fed geschürt, die insbesondere auf den hohen Bewertungen vieler Tech-Unternehmen lasten würde.

Auch an den asiatischen Aktienmärkten scheint sich der Schock über die überraschend starke Inflation in den USA gelegt zu haben. Die Börsen zeigen sich stärker. Der japanische Nikkei hat sich mit einem Plus von 1,1 Prozent auf 29.610 Punkte ins Wochenende verabschiedet.

"Die Inflation ist natürlich ein Risiko, das man im Auge behalten sollte. Aber die Aktienkurse werden nur dann einen größeren Absturz erleben, wenn sich die Federal Reserve als völlig falsch in ihrer Einschätzung erweist und gezwungen ist, die Zinssätze schnell anzuheben. Das ist derzeit nicht der Fall", sagte Norihiro Fujito, Chef-Anlagestratege bei Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities.

Die "Anti-Inflationswährung" Gold gibt am Morgen leicht nach. Aktuell kostet die Feinunze knapp 1860 Dollar und damit 0,1 Prozent weniger als am Vortag. Das gelbe Edelmetall hält sich damit auf seinem seit Vorlage der US-Inflationszahlen am Mittwoch stark erhöhten Niveau.

Am deutschen Aktienmarkt rückt am Morgen die Deutsche Telekom in den Fokus. Das weiter brummende Geschäft auf beiden Seiten des Atlantiks hat den DAX-Konzern zu seiner dritten Prognoseanhebung für das operative Ergebnis in diesem Jahr motiviert. Bereits gestern Abend hatte die Telekom überraschend mitgeteilt, ihre Dividende für das Geschäftsjahr 2021 von 4 auf 64 Cent erhöhen zu wollen.

Bei der Volkswagen-Finanztochter kommt es zu einem Chefwechsel. Der bisher an der Spitze des Konzernvertriebs stehende Christian Dahlheim wird Nachfolger von Lars Henner Santelmann als Vorstandschef der Volkswagen Financial Services AG. Santelmann verlässt das Unternehmen Ende Januar 2022 auf eigenen Wunsch, um sich Aufgaben im Umwelt- und Naturschutzbereich zu suchen.

Mehrere deutsche Börsen ziehen schon in wenigen Tagen einen Schlussstrich unter den Handel mit Aktien der insolventen Wirecard AG. So stellen etwa die Deutsche Börse und die Börse Stuttgart mit Ablauf des 15. November den Handel mit Wirecard-Aktien ein. Für Anleger, die das Papier des einstigen DAX-Konzerns noch im Depot haben, wird es damit immer schwieriger, die Aktie loszuwerden. Anlegerschützer raten zum Verkauf der Anteile.