Marktbericht Zinsängste neu geschürt DAX vor neuem Kurssturz

Nach dem Großen Verfallstag nehmen die Abwärtskräfte im DAX zu. Ohne das Zugpferd Terminmarkt könnte sich der Trend gen Süden jetzt beschleunigen. Der DAX steht vor neuen Kursverlusten.

Der DAX dürfte die neue Woche da fortsetzen, wo er aufgehört hat: mit Kursverlusten. Banken und Broker taxieren die deutschen Standardwerte aktuell 1,0 Prozent tiefer bei 15.300 Punkten. Bereits am Freitag hatte der DAX deutliche 1,8 Prozent auf 15.448 Zähler eingebüßt.

Damit war der deutsche Leitindex auf den niedrigsten Stand seit Monatsbeginn zurückgefallen, nachdem er heute vor einer Woche noch ein neues Rekordhoch bei 15.803 Punkten aufstellen konnte.

Schicksalstag für den DAX

Der Große Verfallstag am Freitag, auch "Hexensabbat" genannt, war für den DAX schon des Öfteren ein schicksalsträchtiger Tag. Schließlich findet mit dem Großen Verfallstag eine Marktbereinigung statt, die durchaus den Boden für einen längerfristigen Trendwechsel bilden kann.

Viele professionelle Anleger schließen an diesen Tagen ihre Long- oder Short-Positionen, beenden also ihre Wetten auf fallende oder steigende Kurse. Kein Wunder also, dass der Markt im Umfeld von Großen Verfallstagen häufig wichtige vorläufige Hoch- oder Tiefpunkte ausbildet, die dann für viele Monate bestimmend sind.

US-Zinswende bereits 2022?

Als Trendbeschleuniger gen Süden hatte sich am Freitag Fed-Vertreter James Bullard einen Namen gemacht. Nachdem die Anleger ihre Zinsängste nach der Fed-Sitzung eigentlich fürs Erste beiseitegeschoben hatten, goss Bullard nochmals Öl ins Feuer.

Während die US-Notenbank Federal Reserve eine erste Zinserhöhung erst im Jahr 2023 sieht, brachte der Präsident der regionalen US-Notenbank Fed von St. Louis in einem Fernsehinterview bereits das kommende Jahr ins Spiel.

Kursverluste in New York und Tokio

Die neu entflammten Zinssorgen vergraulten die Anleger an der Wall Street: Der Leitindex Dow Jones verlor 1,6 Prozent auf 33.290 Punkte. Der technologielastige Nasdaq gab 0,9 Prozent auf 14.030 Punkte nach, und der breit gefasste S&P 500 büßte 1,3 Prozent auf 4166 Punkte ein.

Auch die asiatischen Anleger fliehen heute aus Furcht vor einer vorzeitigen US-Zinswende aus den Aktienmärkten. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt kurz vor Handelsschluss in Tokio 3,6 Prozent tiefer bei 27.933 Punkten.

Euro auf Zwei-Monats-Tief

Die neuen Zinsspekulationen geben dem Dollar Auftrieb. Im Gegenzug gerät der Euro im asiatischen Devisenhandel weiter unter Druck und fällt bis auf 1,1848 Dollar zurück. Das ist der niedrigste Stand für die europäische Gemeinschaftswährung seit über zwei Monaten.

Der steigende Dollar lastet derweil weiterhin auf den Ölpreisen und auch dem Goldpreis. Eine Feinunze des gelben Edelmetalls kostet im frühen Handel 1772 Dollar.

Auto1 ab heute im MDAX

Heute werden die von der Deutschen Börse beschlossenen Index-Änderungen wirksam. Neu im MDAX sind die Papiere des Online-Gebrauchwagenhändlers Auto1. Auch im SDAX gibt es einige Änderungen, so steigen etwa die Anteile der Vodafone-Funkmastentochter Vantage Towers in den Nebenwerteindex auf. Im DAX bleibt alles beim Alten.

BMW-Chef verteidigt Verbrenner-Strategie

BMW-Chef Oliver Zipse hat die Strategie seines Konzerns verteidigt, langsamer als etwa der heimische Konkurrent Audi aus der Produktion klassischer Verbrennermotoren auszusteigen. "Die wahren Entscheider in unserer Industrie sind die Kunden", sagte der Manager in einem Interview der "Passauer Neuen Presse" und des "Donaukuriers". Zwar werde es in den kommenden 15 Jahren Städte, Regionen und Länder geben, in denen sich der Transformationsprozess zur Elektromobilität vollständig vollziehe. Aber in der Summe der weltweit 140 BMW-Märkte werde das nicht der Fall sein.

Porsche produziert künftig Batteriezellen im kleinen Stil

Der zum VW-Konzern gehörende Sportwagenbauer Porsche will zusammen mit einem Partner im kleinen Umfang Hochleistungs-Batteriezellen herstellen. Die Batteriefabrik soll im Großraum Stuttgart entstehen, wie Porsche mitteilte. Die Batteriezelle sei der Brennraum der Zukunft. Die geplante Fabrik soll einmal eine Kapazität von 100 Megawattstunden pro Jahr erreichen. Das seien Batteriezellen für 1000 Autos. Produktionsstart soll 2024 sein.