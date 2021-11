Marktbericht DAX tiefer erwartet Riskanter Balanceakt für die Märkte Stand: 02.11.2021 07:37 Uhr

Heute beginnt die zweitägige Sitzung der US-Notenbank. Die Federal Reserve steuert auf eine Straffung ihrer außergewöhnlichen geldpolitischen Pandemie-Maßnahmen zu - das ist nicht ohne Risiko für die Märkte.

Der deutsche Leitindex DAX dürfte mit einem leichten Abschlag in den Handelstag starten. Banken und Broker taxieren die 40 deutschen Standardwerte aktuell 0,1 Prozent tiefer bei 15.792 Punkten.

Für Rückenwind sorgt dabei weiterhin die positive Saisonalität, haben mit dem Monat November doch die statistisch betrachtet sechs besten Monate an der Börse begonnen (Halloween-Effekt).

Gestern war der deutsche Leitindex fulminant in den neuen Monat gestartet: Bis auf 15.849 Punkte ging es aufwärts, der DAX notierte damit in der Spitze so hoch wie seit über einem Monat nicht mehr.

Fed vor Tapering-Beginn

Für Zurückhaltung unter den Anlegern sorgt nun aber die heute beginnende zweitägige Sitzung der US-Notenbank. Angesichts einer Inflation auf 30-Jahreshoch rechnen Marktbeobachter fest damit, dass die Federal Reserve (Fed) zur Wochenmitte die Reduzierung ihres monatlichen Anleihekaufprogramms ankündigen wird. Diese im Fachjargon als Tapering bekannte Operation ist nicht ohne Risiko für die heiß gelaufenen Aktienmärkte.

In den USA hatten die großen Indizes erst gestern neue Bestmarken aufgestellt. Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,3 Prozent höher auf 35.913 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 0,6 Prozent auf 15.595 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,2 Prozent auf 4613 Punkte zu.

Eine weitgehend gut gelaufene Gewinnsaison hellte die Stimmung grundlegend auf. "Es geht darum, dass die Gewinne viel besser als erwartet ausfallen, und trotz einiger Enttäuschungen bei den Prognosen konzentrieren sich die Anleger darauf", sagte Portfolio-Manager Robert Pavlik vom Vermögensverwalter Dakota Wealth.

Auch an den asiatischen Börsen schauen die Anleger mit Spannung auf die Sitzung der Fed. Im Vorfeld üben sie sich weitgehend in Zurückhaltung. Die Börse in Tokio zeigt sich schwächer, der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notiert zum Handelsschluss in Tokio 0,5 Prozent tiefer bei 29.495 Punkten. Die Börse in Shanghai liegt zur Stunde 1,8 Prozent im Minus.

Der Goldpreis tendiert am Morgen leicht aufwärts. Für eine Feinunze des gelben Edelmetalls werden 1793 Dollar und damit 0,1 Prozent mehr gezahlt. Der Goldpreis tut sich damit weiterhin schwer, die psychologisch bedeutsame Marke von 1800 Dollar nachhaltig zu erobern. Der Euro zieht leicht an auf 1,1606 Dollar.

Im DAX rücken am Morgen der Gesundheitskonzern Fresenius und seine Dialyse-Tochter FMC mit Zahlen zum dritten Quartal in den Fokus. FMC will sein Betriebsmodell vereinfachen und so deutlich Kosten sparen. Der Konzern erwartet eine Senkung der jährlichen Kostenbasis um 500 Millionen Euro bis 2025. Allerdings würden dafür auch Einmalinvestitionen von rund 450 bis 500 Millionen Euro fällig.

Der Kochbox-Versender HelloFresh traut sich erneut mehr zu und hebt die Umsatzprognose für das Gesamtjahr an. Der DAX-Neuling rechnet jetzt währungsbereinigt mit einem Erlösplus zwischen 57 und 62 (bisher 45 bis 55) Prozent. Damit würde HelloFresh den Umsatz im besten Fall auf mehr als sechs Milliarden Euro steigern.

Die VW-Tochter Audi hat angesichts der internationalen Chipkrise ihre Hoffnungen auf einen neuen Absatzrekord in diesem Jahr endgültig aufgegeben. "Die Chipkrise kostet uns ein Rekordjahr", sagte Audi-Chef Markus Duesmann der "Augsburger Allgemeinen". Die Verwerfungen durch die Lieferengpässe würden bis Jahresende sehr stark bleiben und sich auch in das kommende Jahr ziehen.

Der US-Elektroautoentwickler Rivian will bei seinem Börsengang bis zu 8,4 Milliarden Dollar bei Anlegern einsammeln. Die E-Autofirma, zu deren Großinvestoren Amazon und Ford zählen, bringt ihre Papiere unter dem Tickerkürzel "RIVN" an die New Yorker Tech-Börse Nasdaq. Mit der Handelspremiere wird bereits in der kommenden Woche gerechnet.