Marktbericht Trotz schwacher Wall Street DAX bleibt im Schwung

Nicht weit von seinem Rekordhoch dürfte der deutsche Leitindex am Mittwoch in den Handel starten. Der DAX trotzt damit eher schwachen Vorgaben von den US-Börsen. Dort verloren vor allem Technologiewerte.

Der Dow-Jones-Index schloss am Abend mit minus 0,5 Prozent auf 31.392 Punkten knapp über seinem kurz zuvor erreichten Tagestief. Damit büßte er einen kleinen Teil seiner Vortagesgewinne wieder ein. Der marktbreite S&P 500 gab um 0,8 Prozent auf 3870 Punkte nach. Der Index der Technologiebörse Nasdaq büßte mit 1,7 Prozent noch deutlich stärker ein.

China warnt vor Börsenblase

Warnungen Chinas vor Bewertungsblasen an den ausländischen Kapitalmärkten drückten laut Experten auf die Stimmung. Laut Guo Shuqing, der die Regulierungsbehörde China Banking and Insurance Regulatory Commission leitet, zeigen die hohen Kurse an der Wall Street und den europäischen Finanzmärkten in eine andere Richtung als die realwirtschaftliche Entwicklung.

Anleiherenditen unter Beobachtung

Investoren blicken aber auch mit Sorge auf die Entwicklung bei Anleiherenditen. Sie seien entscheidend für die weitere Entwicklung am Aktienmarkt, so Anlagestratege Kit Juckes von der Bank Societe Generale. "Das Niveau ist nicht das Problem, sondern die Geschwindigkeit des Anstiegs." Die entscheidende Frage sei, ob der Renditezuwachs nun für einige Zeit pausiere.

Die asiatischen Anleger schütteln am Mittwoch Bedenken über eine zu schnelle Aktienrally ab. Der japanische Nikkei-Index lag im Verlauf 0,2 Prozent höher bei 29.460 Punkten. Die Börse in Shanghai lag sogar 1,3 Prozent im Plus.

Chinas Dienstleister gebremst

Chinas Dienstleistungssektor wächst wegen schleppender Nachfrage infolge der zweiten Corona-Welle so langsam wie seit zehn Monaten nicht mehr. Das Caixin/Markit-Barometer für die Service-Branche sank im Februar auf 51,5 von 52,0 im Januar, wie aus der Umfrage am Mittwoch hervorgeht. Der Index der Geschäftstätigkeit der Dienstleister liegt damit allerdings immer noch über der Wachstumsschwelle von 50 Zählern.

Rekord in Sichtweite

Der DAX dürfte nach vorbörslichen Indikationen dennoch bei knapp 14.100 Punkten in den Handel starten. Damit ist das Rekordhoch von 14.169 Punkten nicht mehr allzuweit entfernt.

Plätzetausch in deutschen Indizes

Die Deutsche Börse wird den DAX am Mittwochabend, 3. März, erstmals regulär überprüfen. Bisher gab es nur einmal jährlich im September eine reguläre Überprüfung. Nach wie vor scheiden sich die Geister, ob es dem Energiekonzern Siemens Energy gelingt, noch in diesem Monat in den Index aufzusteigen.

Aktuellen Berechnungen zufolge kann sich die Porsche-Holding in wenigen Wochen auf eine Aufnahme in den MDAX freuen. Zudem dürften sich mit Encavis und Nordex zwei Unternehmen aus dem Bereich Erneuerbare Energien im März einen Platz im Index der mittelgroßen Werte sichern. Dies zumindest ergibt sich laut Index-Expertin Silke Schlünsen von der Investmentbank Stifel Europe recht klar aus den Daten per Ende Februar.

Milliardenstrafe für Intel

Der Chipkonzern Intel ist von Geschworenen in Texas zur Zahlung von knapp 2,2 Milliarden Dollar in einem Patentstreit verurteilt worden. In dem Verfahren ging es um zwei Patente für Technologien aus der Halbleiterproduktion, die laut dem Urteil von Dienstag verletzt wurden. Für eines wurden der Firma VLSI 1,5 Milliarden Dollar zugesprochen, für das zweite 675 Millionen Dollar, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg aus dem Gericht in der Stadt Waco in Texas berichtete. Intel kündigte umgehend an, in Berufung zu gehen.

Merck produziert für Johnson & Johnson

Der US-Pharmakonzern Merck & Co wird den von seinem Mitbewerber Johnson & Johnson entwickelten Corona-Impfstoff produzieren, der am Wochenende eine Notfallzulassung erhalten hatte. Die US-Regierung werde die Kooperation mit Blick auf die nötige Ausstattung von Mercks Produktionsstätten und logistischer Hilfe unterstützen, sagte die Sprecherin von Präsident Joe Biden, Jen Psaki, am Dienstag. Der erfahrene Impfstoffhersteller Merck & Co hat bislang keinen eigenen Impfstoff gegen das Coronavirus im Programm.

Boeing warnt vor Airbus-Tank

Nach der Auffassung der US-Fluggesellschaft Boeing weist ein zusätzlicher Treibstofftank im Rumpf des neuesten Airbus-Jets Sicherheitsmängel auf. Der Kraftstofftank, der die Reichweite des A321XLR erhöhen soll, berge "viele potenzielle Gefahren", teilte der Airbus-Rivale der Europäischen Agentur für Flugsicherheit (EASA) am Dienstag mit. Die Kritik richtet sich gegen das Hauptmarketingargument des Typs A321XLR: Das Modell hat mit einem zusätzlich in den Rumpf integrierten Kerosin-Tank die größte Reichweite aller Flugzeugtypen mit nur einem Mittelgang.

BaFin überwacht Bremer Greensill Bank?

Die Turbulenzen bei der britisch-australischen Greensill-Gruppe haben auch die deutsche Finanzaufsicht BaFin auf den Plan gerufen. Diese habe bereits vor einiger Zeit einen Sonderbeauftragten bei der Bremer Greensill Bank eingesetzt, meldet Reuters. Dieser überwache das Tagesgeschäft des Instituts. Die Finanzaufsicht nimmt die Greensill Bank, die in den vergangenen Jahren rasant gewachsen war und eng mit der in Schieflage geratenen Greensill-Gruppe verwoben ist, schon seit dem Sommer mit einer Sonderprüfung unter die Lupe.