Marktbericht 16.000 Punkte im Visier DAX dürfte Terrain zurückerobern Stand: 10.01.2022 08:16 Uhr

Nach zuletzt zwei Verlusttagen in Folge dürfte sich der DAX heute leicht erholen. Zuletzt hatten Inflationssorgen den Anlegern zu schaffen gemacht, jetzt hoffen sie auf frische Impulse durch die Bilanzsaison.

Banken und Broker rechnen damit, dass der DAX mit Aufschlägen in den Handel starten wird. Zum Wochenschluss war der der deutsche Leitindex 0,7 Prozent leichter auf 15.947,74 Punkten aus dem Handel gegangen. Für die erste Handelswoche des Jahres 2022 ergibt dies noch ein Plus von 0,4 Prozent. Mitte der Vorwoche war der DAX mit 16.285 Punkten bis auf fünf Punkte an sein Rekordhoch herangekommen, bevor es wieder rückwärts ging.

Die Vorwoche habe zwei Gesichter gehabt mit anfänglicher Begeisterung und anschließend starken Inflationssorgen, erklärte Marktanalyst Michael Hewson vom Broker CMC Markets UK. Gerade die Wall Street habe die Befürchtung stark getroffen, dass die US-Notenbank der Teuerung möglicherweise deutlich stärker entgegentreten muss als bisher gedacht.

Bilanzsaison beginnt

In der laufenden Woche richten die Investoren den Blick auf die langsam startende Berichtssaison, die für frische Impulse sorgen könnte. Craig Burelle vom amerikanischen Investmenthaus Loomis Sayles geht davon aus, dass Inflationssorgen sowie die Angst vor steigenden Zinsen in den kommenden Wochen nachlassen dürften und stattdessen Firmenbilanzen wieder stärker in den Vordergrund rücken. "Wir rechnen daher mit soliden Fundamentaldaten und Gewinnwachstum im Jahr 2022", prognostiziert der Experte.

Am kommenden Freitag legen Citigroup, JPMorgan und Wells Fargo Geschäftszahlen vor. Dazu gesellt sich der weltgrößte Vermögensverwalters Blackrock.

US-Jobdaten verstärken Zinssorgen

Am Freitag hatte der Dow Jones praktisch unverändert auf 36.231,66 Punkten geschlossen. Der S&P 500 verlor 0,4 Prozent auf 4677,03 Zähler. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 1,1 Prozent auf 15.592,19 Punkte abwärts. Er verlor damit in der ersten Handelswoche des Jahres 4,5 Prozent. Anleger in Technologiewerten sorgen sich, dass steigende Zinsen den Schwung in der Wachstumsbranche ausbremsen könnten.

In Asien halten sich die Anleger am Montag nach den jüngsten US-Jobdaten tendenziell zurück. Der Rückgang der Arbeitslosenquote in den USA auf 3,9 Prozent und der Anstieg der Löhne deuten darauf hin, dass der Wirtschaft im Dezember die Arbeitskräfte ausgingen. "Dies steht im Einklang mit der sich entwickelnden Ansicht der Fed, dass der Arbeitsmarkt sich der Höchstbeschäftigung nähert oder diese bereits erreicht hat und der Lohndruck zunimmt", schrieben die Analysten von NatWest Markets mit Blick auf die US-Notenbank Federal Reserve.

Dies dürfte die Spekulationen über eine Zinserhöhung im März verstärken, so die Einschätzung der Marktbeobachter. Wenn die Löhne steigen, wird eine anhaltende Inflation wahrscheinlicher.

Die Börse in Tokio blieb wegen eines Feiertags geschlossen. Die Börse in Shanghai lag 0,3 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,4 Prozent.